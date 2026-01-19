Приставы передали квартиру Долиной Лурье после вскрытия двери

Валиева объявила о возвращении на лед

Tекст: Дмитрий Зубарев

О возвращении на лед Камила Валиева объявила в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Спортсменка отметила, что впервые продемонстрирует одну из своих новых программ на Кубке Первого канала, и назвала это событие для себя особым праздником.

Валиева поделилась, что очень волнуется перед предстоящими соревнованиями, но испытывает сильное желание вновь почувствовать соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. «Друзья, у меня для вас новость – я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала – для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», – написала Валиева.

