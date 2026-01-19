Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Приставы передали квартиру Долиной Лурье после вскрытия двери
Судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, ключи новой хозяйке передадут 19 января.
Решение суда о выселении Ларисы Долиной из квартиры в московском районе Хамовники было исполнено судебными приставами утром, сообщает Lenta.ru.
В процедуре участвовали служащие ФССП, полиция, понятые и адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко. По разным данным, дверь в квартиру либо вскрывалась приставами, либо была открыта добровольно представителями Долиной.
Юрист певицы Мария Пухова заявила: «Никакого принудительного выселения нет», добавив, что приставы лишь удостоверились в добровольном исполнении решения суда в срок.
Ключи от квартиры переданы приставам, Лурье получит их 19 января и сможет сменить замки. Приставы провели проверку вещей в квартире, часть имущества Долиной осталась и подлежит описи, если не будет вывезена. По закону, невывезенные вещи должны быть зафиксированы приставами.
По словам Свириденко, Долина, а также ее дочь и внучка, сняты с регистрационного учета в квартире. Лариса Долина не присутствовала при исполнении решения, так как находится в ОАЭ и планирует вернуться в Россию только 20 января. Лурье также не была на месте передачи ключей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.
Отмечалось, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры. Окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после того, как она передаст ключи и подпишет все необходимые документы.