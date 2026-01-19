Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.0 комментариев
Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
Судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.
Приставы прибыли в Ксеньинский переулок в Москве для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры, права на которую теперь принадлежат Полине Лурье, передает канал «360».
На месте работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, понятые и представители полиции, чтобы выполнить решение суда и передать ключи новой владелице жилья.
Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что Долина в данный момент находится за границей. По ее словам, певица отдыхает в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой и вернется в Москву только завтра.
Видео с места событий появилось в распоряжении редакции. Судебные приставы начали процесс выселения в отсутствие Долиной, чтобы обеспечить передачу квартиры в надлежащие сроки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице.
Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и дало артистке четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.
Покупатель квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.