Избинг стал одним из главных трендов у миллениалов в 2025 году

Tекст: Алексей Дегтярев

Трафик на сайты, предлагающие услуги избинга, увеличился на 23% по сравнению с прошлым летом, передает «Лента.ру» со ссылкой на исследование.

Наибольший интерес к избингу проявили миллениалы (возраст от 35 до 44 лет) – их доля составила 46% пользователей специализированных ресурсов. Следующую по численности группу составили россияне от 45 до 54 лет – 23%, а также путешественники от 25 до 34 лет – 16%.

Молодежь до 25 лет и люди старше 54 лет проявили наименьший интерес к избингу, их общее число пользователей составило лишь 15%. Отмечается, что женщины чаще мужчин выбирают отдых в русском стиле: их доля достигла 52% среди всех россиян, предпочитающих такой формат путешествий.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в туристическом сезоне 2025 года появилось новое ответвление от глемпинга – избинг.