Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США

Tекст: Александр Тимохин

США находятся в завершающей стадии готовности к удару по Ирану. Он может произойти уже в ближайшие сутки.

Какие силы США сосредоточили против Ирана

Признаком этого служит, например, то, что по ночам на 23 и 24 февраля будет закрыт для гражданской авиации аэропорт Софии (Болгария) – здесь сейчас находятся десять американских самолетов-заправщиков. Заправщики предназначены для обеспечения боевых вылетов американских бомбардировщиков через районы, прилегающие к Северному полюсу через северную и восточную Европу на юг.

Еще 15 заправщиков находятся на Азорских островах. Они могут использоваться для обеспечения ударов бомбардировщиков, летящих с территории США через Атлантику, по тому же маршруту, что и во время операции «Полуночный молот» в 2025 году. Сами США последний месяц доставляли на авиабазы в регионе авиационные средства поражения и развертывали силы авиации.

Еще одним фактором является авианосная группа с авианосцем «Джеральд Форд», проходящая сейчас Гибралтар. В течение 2-3 суток ее корабли могут оказаться в восточном Средиземном море. США и Израиль могут начать атаку на Иран, дождавшись их, а могут за сутки или двое до этого.

Для США по политическим причинам критично не дать Ирану наносить массированные ракетные удары по Израилю.

В прошлый раз защиту Израиля обеспечили не только израильские ЗРК ПРО «Хец», но и американские эсминцы. Сейчас у США нет кораблей вблизи Израиля, за исключением одного эсминца «Дилберт Блэк» ( USS Delbert D. Black) в Красном море. Нужны еще корабли, и они есть в составе авианосной группы во главе с «Джеральдом Фордом». Три входящих в ее состав эсминца, «Мэхэн» (USS Mahan), «Бэйнбриджд» (USS Bainbridge) и «Уинстон Черчилль» (USS Winston S. Churchill) несут противоракеты и могут использоваться в обороне Израиля.

Израиль тоже готовится, но о деталях ничего неизвестно. В прошлый раз эту страну подвела традиционная для Израиля проблема – малые запасы высокоточного оружия. С тех пор у них было более полугода на их восполнение, кроме того, сейчас они будут воевать не одни.

В целом, силы, сосредоточенные против Ирана, существенно более многочисленны, чем в 2025 году, и имеют куда больше самолетов поддержки – разведчиков, постановщиков помех, самолетов ДРЛО, заправщиков, воздушных ретрансляторов, транспортных. Где-то там по-прежнему и вертолеты 160-го авиаполка спецопераций, которые тоже могут внести свой вклад.

Британия тем временем, формально запретила США использовать свою базу Диаего-Гарсия в Индийском океане. Это может создать США некоторые неудобства, но не более того. США вполне могут имеющимися силами бомбить Иран много дней.

В то же время того, что они сосредоточили, не хватит на его разрушение и полной победы, если иранское руководство и население проявят волю к борьбе. А это значит, что или США ошибаются, или у них есть козырь внутри Ирана. Какой-то фактор, который, как они считают, переломит обстановку внутри страны в их пользу в ходе воздушной кампании или после нее.

Две ошибки, которые уже допустил Иран

В своей подготовке к американской агрессии Иран уже допустил ряд ошибок. В частности, как отмечают некоторые аналитики, иранское военное строительство в предшествующие годы шло вокруг обеспечения возможности превентивных действий против потенциального агрессора, как за счет проиранских военизированных формирований, так и за счет ракетных ударов. Предполагалось, что такие действия могут сорвать развертывание сил агрессора вокруг республики.

Но чтобы эта ставка сработала, надо бить первым, не дожидаясь, пока США сосредоточат силы в регионе. На такой самоубийственный шаг иранцы не пошли, и, возможно, правильно сделали – нападение на США вызвало бы там тот же эффект, что ранее атака японцев на Перл-Харбор, а после – события 11 сентября 2001 года. США просто получили бы железный повод обороняться согласно 51-й статье Устава ООН, а в самой Америке на эту войны вызвалось бы пойти достаточное количество добровольцев, чтобы просто стереть Иран с карты мира. И вот это была

первая ошибка Ирана – построить военную систему, которую нельзя применить по политическим причинам.

Второй ошибкой было то, что иранцы дали США возможность выиграть время для сосредоточения сил под прикрытием переговоров. Нужно было их просто не вести, так как США используют переговоры не для того, чтобы договариваться, а как оружие. Сорвать замыслы США таким путем не получилось бы, но по крайней мере, американцам пришлось бы играть в открытую и заранее признать, что они не запугивают Иран, и не подталкивают его к «сделке» (в терминологии Трампа), а просто готовятся к ничем не спровоцированной агрессии. Это хоть немного, но осложнило бы дипломатию Белого дома.

Каких ошибок Ирану следует избежать

Прежде всего, Иран мог бы попробовать атаковать силы США за счет своих «прокси» в регионе, например в Ираке. Но для этого нужно было заранее обеспечить их военным снаряжением для этого – дальнобойными ракетами и беспилотниками.

К атаке баз США нужно тщательно и заранее готовиться, накапливая оружие относительно большой дальности. Средства с меньшей дальностью надо сосредотачивать буквально по одной единице, под видом гражданской техники, скрытно перебрасывая их и пряча от авиаразведки внутри зданий и сооружений, без использования любого вида радио или проводной связи, обязательно проследив, чтобы личный состав не имел с собой даже телефона. США не подпускают никого близко к своим базам, и даже небольшая боевая группа на земле будет уничтожена за несколько десятков километров от американского объекта.

Еще Иран может ответить массированными ракетными ударами - но было бы ошибкой атаковать Израиль, а не базы США. Просчетом будут и разрозненные атаки беспилотников, крылатых и баллистических ракет, а не совместные удары с целью перегрузки американской обороны.

Иран может, пусть и ценой больших потерь, но блокировать минами Ормузский пролив – и это необходимо сделать, чтобы за нападение США заплатил бы весь мир. Локальную войну Иран не выиграет в любом случае, но вот к тотальной войне США не факт, что готовы прямо сейчас, и надо вести именно ее.

Иран может ограниченно применить армейские и флотские силы спецопераций для нападений на объекты США в регионе. Это единственный вменяемый способ использовать эти войска, и будет ошибкой от него отказываться. В Персидском заливе сейчас находится шесть американских торговых судов – если они не выйдут оттуда до нападения США, необходимо их уничтожить или захватить.

Там же не так давно находилось два «литторальных боевых корабля» – «Талса» (USS Tulsa) и «Санта Барбара» (USS Santa Barbara). Если они к тому моменту еще будут там, их надо топить. Также необходимо атаковать все американские корабли в районе Ормузского пролива, которые там будут к моменту атаки США.

Вполне логичным будет атаковать нефтяные хранилища и нефтеналивные терминалы любой страны, с территории которой будет атакована иранская территория – в рамках тотальной войны, к которой США не готовы. Это породит глобальный энергетический кризис и неизбежно окажет на США серьезное политическое давление.

И отказ от таких действий из-за опасений, что к США присоединятся новые страны, тоже будет ошибкой. Ирану точно не станет сильно хуже от того, что количество ударов по его территории вырастет на пару процентов в сутки, а вот заставить западный мир заплатить за лицемерный нейтралитет в отношении США было бы полезно.

С точки зрения пропаганды, необходимо давить не на жертвы среди мирного населения, которые рядовому американцу безразличны, и не плодить дезинформацию о сбитых самолетах, как это было в прошлый раз. Важно подчеркивать то, какие огромные деньги тратятся на эту войну, и связывать ее не с угрозой со стороны Ирана, а с попыткой Трампа скрыть свое участие в преступлениях против детей, проводимых с помощью Джеффри Эпштейна.

Американским ультра-правым необходимо доносить то, что их любимая Америка стала «прокси» маленького Израиля,

американским сионистам показывать беды еврейского населения Тегерана, а про жертвы мирного населения рассказывать сторонникам Палестины и ультралевым разного толка. К прекращению войны это не приведет, но может создать администрации Трампа дополнительные внутриполитические проблемы.

По возможности нужно развернуть на Каспии на кораблях и судах сеть постов радиоэлектронной разведки, которая смогла бы хотя бы попытаться предупредить о пролете израильской авиации через воздушное пространство Азербайджана. Такие действия, видимо, тоже не обойдутся без потерь, но возможно, дадут шанс приготовиться к идущей атаке.

Для иранских истребителей оптимальным районом действий будут горы северного Ирана – там возможно летать, уклоняясь от обнаружения израильскими самолетами в складках рельефа местности, и, иногда, атаковать израильтян. При такой тактике у иранцев будут ненулевые шансы кого-то сбить. ЗРК, возможно, сработают при засадной тактике.

* * *

Сейчас Иран проводит интенсивные мероприятия по рассредоточению своих войск. Они готовятся драться. США смогут бомбить их довольно долго, они, видимо, смогут убить все текущее руководство страны. Но если их внутрииранские козыри не сыграют, а система управления Ирана устоит, то рано или поздно им придется отступить – просто потому, что бомб не хватит на такую большую страну.

Чтобы выстоять до этого момента, иранцам придется проявить волю, терпение и не делать ошибок. Как они поступят на самом деле и есть ли у США тот самый «козырь», мы узнаем уже очень скоро.