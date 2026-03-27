    Спасение Кубы от Трампа стало простой задачей
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Стубб заявил о расколе трансатлантического партнерства
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
    В Ленобласти сбиты 36 беспилотников
    Эксперты усомнились в успехе дипломатии США по Ирану
    Неизвестные забросали «Русский дом» в Праге «коктейлями Молотова»
    Bloomberg: Украина останется без денег через два месяца
    Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Как русская свобода шагнула в пропасть революции

    У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    27 марта 2026, 11:40 • Новости дня

    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана

    Политолог Ткаченко: Если США не будут атаковать энергетику Ирана, это может сделать Израиль

    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: либо конфликта, либо переговорного трека, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он объяснил решение Дональда Трампа установить мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

    «Коль изначальный план операции против Ирана провалился, Дональд Трамп мечтает об одном – прекращение огня», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, установление этого режима позволит американцам перейти к более сложным маневрам, например, формированию коалиции. «Цель Вашингтона – подготовиться к следующему раунду: то ли конфликта, то ли переговорного трека», – добавил собеседник.

    «При этом если Тегеран согласится на мораторий, он совершит большую ошибку», – полагает политолог, указывая, что удары позволяют Исламской республике усиливать переговорную позицию. Вместе с тем следует учитывать и интересы Израиля.

    «Еврейское государство считает важным дожимать Иран и продолжать конфликт. Поэтому даже если Штаты не будут атаковать иранские энергетические объекты, это может сделать Израиль», – предупредил Ткаченко, обратив внимание на то, что Трамп в заявлении не упомянул своего партнера в этой операции.

    Ранее США отложили нанесение ударов по энергообъектам Ирана. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, он сделал это «по просьбе иранского правительства». «Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на десять дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20.00 по восточному времени (7 апреля 04.00 мск)», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Трамп подчеркнул, что переговоры с Тегераном о завершении конфликта «проходят очень хорошо». Он добавил, что данные ряда СМИ об обратном не соответствуют действительности. Напомним, 23 марта американский лидер поручил Пентагону отложить удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней.

    Он заявил, что принял это решение по итогам «очень хороших и продуктивных» контактов. Исламская республика отрицает, что ведет диалог с Вашингтоном. По данным The Wall Street Journal, Иран не запрашивал десятидневную паузу в нанесении ударов по своим энергетическим объектам и пока не дал окончательного ответа на план из 15 пунктов по прекращению войны.

    Иранская сторона ранее выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем закончится противостояние и кто кого переигрывает.

    26 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    @ Hajarah Nalwadda/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Армейский командующий Уганды предупредил о намерении страны поддержать Израиль в вооруженном конфликте при угрозе со стороны Ирана.

    Как передает ТАСС, командующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности страны вступить в вооруженный конфликт против Ирана, если возникнет угроза для Израиля. Генерал отметил, что мир устал от войны на Ближнем Востоке, а Уганда выступает за скорейшее завершение противостояния.

    «Любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля», – написал Кайнеругаба в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Он подчеркнул, что подобные заявления в адрес Израиля являются красной линией для Уганды.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что действия Израиля могут привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, социологические опросы в США показали негативное отношение значительной части населения к возможной наземной операции в Иране и военной эскалации.

    В результате утренней атаки на Исфаханский технологический университет были повреждены здания, но среди людей пострадавших нет. Пентагон рассматривает четыре сценария эскалации конфликта с Ираном.

    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    Лавров: Украина нарушила международные обязательства

    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
    @ Asad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте, а также по ряду целей в Израиле.

    По их данным, речь идет о 82-й волне операции под названием «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    Как заявили представители КСИР, удары были направлены по центрам управления, радиолокационным станциям и ангарам для американских беспилотников, а также по центру Тель-Авива, Хайфе и районам на севере и юге от Кирьят-Шмоны. Кроме того, под атакой оказались базы армии США Ад-Дафра в ОАЭ, а также Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте.

    Ранее Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке.

    26 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря

    Эксперт Юшков: Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива усилит разрыв глобального рынка

    @ NASA

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, а также усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

    «Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение и фактически является входом в Красное море. По нему идут товары из Европы в Азию и обратно», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», – описал собеседник, оговорившись, что сейчас ситуация поменялась: объемы ближневосточной нефти сократились.

    Как бы то ни было, перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, усложнит поставки товаров из Европы в Азию и наоборот, считает Юшков. «У маршрута через Красное море есть хотя бы альтернативный через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Но это приведет к дополнительным издержкам на транспортировку, которые будут заложены в стоимость, в том числе, СПГ, нефти», – отметил он.

    По оценкам аналитика, напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива важна еще и потому, что его перекрытие будет означать вступление йеменского движения «Ансар Аллах» в войну на стороне Ирана. «Хуситы могут обстреливать порт Янбу на побережье Красного моря – конечную точку нефтепровода «Восток – Запад» Саудовской Аравии», – уточнил собеседник, напомнив, что этот объект ранее становился целью ударов Тегерана.

    «Стоит ожидать, что такие действия в результате приведут к повреждению нефтепровода и сокращению Эр-Риядом экспорта ресурсов. Это станет дополнительным фактором для роста цен», – заключил экономист.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», – сказал он.

    По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит «за подготовкой и развитием событий на фронтах противника». «Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки, – подчеркнул источник.

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. В середине марта высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США.

    Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, среди них – Россия, Индия и Китай. Напомним, после начала военной операции США и Израиля коридор, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

    26 марта 2026, 21:19 • Новости дня
    Пезешкиан на русском поблагодарил Путина и россиян за поддержку
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Ирана заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети он подчеркнул, что послания президента Путина и поддержка российского народа «вдохновляют» иранцев в этой войне.

    «Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», – написал Пезешкиан.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь. Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай предоставляют Ирану разную помощь, включая военное сотрудничество.


    26 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в США

    Трамп обвинил Украину в попытке вмешательства в выборы в США в 2024 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп сообщил о перехваченных сообщениях украинских чиновников, в которых обсуждалось финансирование предвыборной кампании его соперника на выборах главы государства Джо Байдена.

    Американский президент Дональд Трамп обвинил Украину в попытках помешать его предвыборной кампании. В своем аккаунте Truth Social Трамп репостнул сообщение о якобы перехваченных данных украинского правительства, где обсуждается заговор по перенаправлению сотен миллионов долларов на переизбрание Джо Байдена. К публикации он также прикрепил статью Just the News с подробностями, пишет РИА «Новости».

    По данным издания, недавно рассекреченные документы свидетельствуют, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали возможность перевода значительных сумм на поддержку кампании Байдена 2024 года. Отмечается, что американская разведка получила эти сведения еще при Байдене, однако расследование не проводилось.

    Только сейчас, как утверждает Just the News, о содержании этих сообщений узнала директор национальной разведки Тулси Габбард, а журналисты получили доступ к рассекреченному отчету. Трамп, уже занимавший кресло президента после выборов 2016 года, вновь выиграл президентскую гонку 5 ноября 2024 года, и стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

    У демократов изначально выдвигался Джо Байден, однако партия в итоге сделала ставку на Камалу Харрис, которая проиграла выборы.

    Ранее Трамп отметил, что отсутствие выборов на Украине указывает на отсутствие демократии в стране. Он также пригрозил союзникам США прекращением поддержки Киева из-за их позиции по Ормузскому проливу.

    До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Трампа для вступления Украины в НАТО.

    26 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Bloomberg: Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран с начала войны на Ближнем Востоке мог заработать дополнительные сотни миллионов долларов на продаже нефти, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, основной причиной стал резкий рост цен на нефть, поскольку Исламская республика осталась единственным крупным экспортером, способным использовать Ормузский пролив для поставок сырья.

    Сейчас иранская нефть продается преимущественно в Китай с минимальным за последние десять месяцев дисконтом к Brent – разрыв сократился до 2,10 доллара за баррель против более чем 10 долларов до войны. Экспорт иранской нефти в марте, по оценкам TankerTrackers.com, составил в среднем около 1,6 млн баррелей в сутки, что близко к довоенному уровню. Объемы экспорта остаются стабильными благодаря активности на терминале Харк и использованию Ормузского пролива, тогда как другие страны региона столкнулись с серьезными ограничениями.

    Параллельно Вашингтон временно снял санкции с части иранской нефти, находящейся уже на танкерах в море, чтобы сдержать рост мировых цен. По словам Ричарда Нефью, эксперта Columbia University, «администрация Трампа практически умоляет Иран продавать нефть». Подсчеты показывают, что с марта продажи только иранской Light Blend принесли стране около 139 млн долларов в сутки против 115 млн в феврале.

    Инфраструктура на главном экспортном хабе Ирана – острове Харк – осталась невредимой, несмотря на удары по военным объектам, что подтверждают спутниковые снимки Copernicus. Более того, Иран также использует для отгрузок терминал Джаск за пределами Ормузского пролива, хотя регулярные поставки оттуда редки.

    На фоне войны и атак на объекты энергетики в других странах Персидского залива инфраструктура Ирана почти не пострадала, за исключением прошлой недели, когда израильские удары пришлись по газовому комплексу Южный Парс. Это спровоцировало ответные атаки Ирана по энергетическим объектам арабских стран региона.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что конфликт с Ираном лишил мир 11 млн баррелей нефти в сутки.

    В четверг нефть Brent подорожала на 3% и превысила 100 долларов.

    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    26 марта 2026, 23:47 • Новости дня
    Белый дом объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с продолжающимися переговорами между США и Ираном Вашингтон решил временно отложить удары по иранским энергетическим объектам, заявил Белый дом.

    Вашингтон объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана на десять дней – до 6 апреля. Заявляется, что решение принято в ответ на якобы поступившую просьбу иранского правительства. США заверили, что переговоры между странами «успешно» продолжаются, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белый дом поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Власти Ирана опровергли факт диалога с Белым домом. Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны в ответ на американский мирный план из 15 пунктов.

    27 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Глава Генштаба Израиля предупредил о риске развала армии
    @ Israel Defense Forces/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил о риске развала армии, пишет издание Jerusalem Post.

    Как предупредил начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, армия Израиля может оказаться под угрозой развала из-за нехватки личного состава, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Jerusalem Post.

    В своем выступлении на заседании кабинета безопасности Замир заявил: «Если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава, армия Израиля может вскоре развалиться».

    Ситуация осложняется обострением обстановки на Ближнем Востоке: США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары по территории Израиля и по американским военным базам в регионе.

    В Тель-Авиве подчеркивают, что стремятся не допустить получения Ираном ядерного оружия. Соединённые Штаты угрожают уничтожить военный потенциал страны и публично призывают иранских граждан сменить руководство. В то же время власти Ирана заявляют о готовности к обороне и считают бессмысленным возобновлять переговоры в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба Израиля Эяль Замир назвал текущий конфликт войной поколения.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам в странах Персидского залива и Иракском Курдистане в ответ на атаки США и Израиля по объектам на территории Ирана.

    Израильское командование тыла и экстренные службы получили указания готовиться к масштабному конфликту на фоне возможной американской атаки на Иран и перевода армии в режим повышенной боеготовности.

    27 марта 2026, 08:46 • Новости дня
    Tasnim: Пять арабских монархий помогли США бить по Ирану

    Tasnim: Пять арабских монархий помогли США бить по Ирану

    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские разведслужбы заявили, что Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предоставляли свою территорию, морские воды и воздушное пространство для операций США против Ирана, сообщает Tasnim.

    Агентство Tasnim со ссылкой на источники в иранских разведслужбах сообщило, что Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия предоставляли свою территорию, морские воды и воздушное пространство для операций США против Ирана, передает ТАСС.

    В публикации сообщается, что американские войска использовали эти ресурсы как во время ракетных, так и воздушных или морских атак на иранские объекты. Источники агентства отметили, что поддержка со стороны арабских стран осуществлялась с начала военного конфликта и продолжается по сей день.

    По информации Tasnim, в распоряжении США находились не только базы, но и значительные участки воздушного пространства указанных государств, что, по словам источников, сыграло важную роль в проведении операций против Ирана.

    Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова.

    США пытались убедить некоторые страны Персидского залива присоединиться к ударам по Ирану.

    Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары в ответ на использование их территории для атак на Иран.

    27 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    TWZ: США минируют входы в подземные ракетные комплексы Ирана
    @ Staff Sgt. Laiqa Hitt/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы США, по сообщениям, применили противотанковые мины BLU-91/B у подземной ракетной базы близ Шираза, что привело к гибели нескольких человек, пишет TWZ.

    США сбрасывают противопехотные мины у входов в подземные ракетные комплексы Ирана, сообщает TWZ. Иран обвинил США в применении мин в районах рядом с одной из своих так называемых «ракетных городов», утверждая о гибели нескольких человек. По данным иранского агентства Tasnim, «эти взрывные устройства напоминают консервные банки, чуть больше обычных банок с тунцом, и взрываются при вскрытии, что привело к человеческим жертвам».

    В публикациях Tasnim размещены фото мин BLU-91/B, которые используются для поражения бронетехники. Коллектив расследователей Bellingcat подтвердил геолокацию некоторых мин в районе деревни Кафари, примерно в двух километрах от входа в южную ракетную базу Шираз. Представленные видеозаписи показывают рассыпанные мины на территории деревни.

    Bellingcat отмечает, что США – единственный участник текущего конфликта, на вооружении которого стоят эти мины, а их поставки в Израиль не зафиксированы. Уточняется, что происхождение мин на видео пока не подтверждено, однако вероятность того, что иранцы получили к ним доступ или изготовили подделки в целях пропаганды, всё же существует. Центральное командование США отказалось комментировать использование этих мин в ходе операции Epic Fury.

    Сброс мин на подъездах к подземным комплексам может затруднить выдвижение иранских ракетных установок, а также доступ тяжелой техники для расчистки завалов после бомбардировок. Американские мины серии Gator, к которым относится BLU-91/B, предназначены для уничтожения танков и грузовиков и могут делать дороги вблизи ракетных объектов непроходимыми. Последний подтвержденный случай боевого применения этих мин США произошёл во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

    Мины могут быть настроены на самоликвидацию через четыре часа, 48 часов или 15 дней, однако не всегда срабатывают корректно, что увеличивает риск для гражданских лиц, случайно оказавшихся в этих районах. По мнению TWZ, несмотря на отдалённость «ракетных городов» от жилых зон, применение мин остаётся опасным и вызывает обеспокоенность гуманитарных организаций. США не подписывали Оттавскую конвенцию, запрещающую противопехотные мины, однако официально не используют их, а противотанковые мины под запрет не попадают.

    Вопрос о том, является ли этот инцидент единичным или частью более широкой кампании США, пока остаётся открытым. По мнению экспертов, разминирование таких территорий может стать для Ирана сложной задачей и потенциально ограничить возможности для новых ракетных атак по целям на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар США и Израиля по жилому району города Кум привел к гибели шести человек.

    Вооруженные силы США в видеозаписях ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрировали уничтожение снятых с вооружения советских и китайских зенитных комплексов, выступавших ложными целями.

    Вашингтон на фоне затянувшейся войны с Ираном стал избегать прямого признания ответственности за убийство аятоллы Хаменеи.

    26 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Трамп продлил на год санкции против России

    Трамп продлил санкции против России до 2027 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер принял решение сохранить действующие ограничительные меры против России, введенные под предлогом вмешательства Москвы в выборы и кибератак.

    Президент США Дональд Трамп подписал решение о продлении на 12 месяцев действия санкций против России, передает ТАСС. Ограничения были введены на основании исполнительного указа от 15 апреля 2021 года и позже ужесточались.

    В уведомлении Федерального реестра говорится, что речь идет о рестрикциях, связанных с обвинениями во вмешательстве России в американские выборы, подрыве демократических институтов, а также использовании кибертехнологий против США и их союзников.

    Вашингтонская администрация заявляет, что Москва нарушала международное право, в том числе территориальную целостность государств, и поощряла транснациональную коррупцию для влияния на правительства других стран. В уведомлении отмечено, что действия России якобы представляют необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

    Американский президент указал, что чрезвычайное положение, введенное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года. Президент США официально уведомил Конгресс о своем решении продлить режим санкций еще на год.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяют нефтяным компаниям России получать дополнительные средства и обеспечивать рост бюджетных поступлений.

    Позже американский Минфин исключил из антироссийских санкций двух россиян, гражданина Турции, а также компании из Турции и ОАЭ.


    26 марта 2026, 12:26 • Новости дня
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив

    Кучи: Парламент Ирана хочет узаконить плату за проход судов через Ормузский пролив

    @ REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана рассматривают возможность легализации взимания платы с коммерческих судов за проход по Ормузскому проливу, который соединяет Персидский и Оманский заливы, заявил депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи.

    Депутат парламента Ирана Мохаммадреза Резаи Кучи объявил о намерении узаконить плату за проход коммерческих судов через Ормузский пролив. По его словам, черновой вариант соответствующего проекта уже подготовлен, однако пока не оформлен в виде полноценного законопроекта, передает РИА «Новости».

    Кучи отметил, что плата будет необходима для обеспечения безопасности судов, следующих по этому стратегически важному водному маршруту. Он добавил, что работа над проектом продолжится, а затем его вынесут на рассмотрение парламента на открытом заседании.

    Ранее сообщалось, что парламент Ирана рассматривает законопроект о введении пошлин за проход судов через Ормузский пролив.

    Замглавы МИД Ирана Вахид Джалялзаде сообщил о разработке совместно с Оманом нового правового режима для судоходства в Ормузском проливе.

    Агентство Bloomberg сообщило о начале взимания Ираном транзитных сборов с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив.

    Власти Ирана разрешили судоходство через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    Bloomberg назвал условие роста цен на нефть до 200 долларов
    Израиль заявил о нехватке личного состава в армии
    TWZ: США минируют входы в подземные ракетные комплексы Ирана
    На Украине появились сайты для торговли личными вещами российских военных
    ФСБ задержала заммэра Сочи и двух чиновников мэрии
    Установлен предок современных обезъян
    ВЦИОМ: Каждый третий россиянин верит в леших

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Спасение Кубы от Трампа стало простой задачей

    После угрозы президента США Дональда Трампа «захватить Кубу» и обещания кубинцев сопротивляться агрессии, между сторонами начались переговоры. Якобы Вашингтон больше не стремится сменить власть на Острове свободы. А то, чего он желает, ему очень просто дать. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

