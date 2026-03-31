Американскую журналистку похитили в центре Багдада

Похищенную в Багдаде журналистку из США увезли в провинцию Бабиль

Tекст: Вера Басилая

Неизвестные похитили иностранную журналистку в районе улицы Саадун в Багдаде, недалеко от гостиницы, где она проживала, передает РИА «Новости».

Позже стало известно, что речь идет о гражданке США Шелли Кэттелсон, которая много лет работает в Ираке и специализируется на публикациях о вооруженных группировках, а также отношениях между Багдадом и Вашингтоном.

Источник в службах безопасности Ирака сообщил агентству Shafaq News, что Кэттелсон была перевезена в провинцию Бабиль на юге страны. Похитители сменили транспортное средство после того, как автомобиль, в котором она ехала, попал в аварию и перевернулся. Предположительно, журналистка получила ушибы в результате этой аварии.

По информации силовых структур, один из задержанных по подозрению в похищении связан с силовыми службами и ранее входил в группу охраны Кэттелсон. МВД Ирака официально подтвердило факт похищения и начало масштабную операцию по розыску преступников, используя точные разведданные и отслеживание маршрута передвижения похитителей.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил об освобождении похищенной в стране гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой.