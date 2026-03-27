WP: США истратили почти все ракеты Tomahawk на Ближнем Востоке

WP: США почти полностью израсходовали арсенал ракет Tomahawk на Ближнем Востоке

Tекст: Тимур Шайдуллин

США практически исчерпали запасы крылатых ракет Tomahawk на Ближнем Востоке. За четыре недели военной кампании против Ирана американские вооруженные силы использовали более 850 высокоточных ракет, что вызвало серьезные опасения у части чиновников Пентагона, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников издания отметил, что количество оставшихся Tomahawk в регионе стало «тревожно низким». По словам другого источника, если не принять срочных мер, арсенал таких ракет на Ближнем Востоке может быть полностью исчерпан.

Сейчас Пентагон активно обсуждает варианты восполнения запасов, в том числе переброску ракет из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, а также ускорение темпов производства. В ведомстве также отмечают, что столь быстрый расход ракет может сказаться на будущих военных операциях США.

Решение президента США Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

В свою очередь, Иран заявил, что не ведет переговоры с США по поводу прекращения расширяющегося ближневосточного конфликта. Между тем, ранее Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения для противоракетного комплекса THAAD.







