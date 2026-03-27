Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.3 комментария
WP: США почти полностью израсходовали арсенал ракет Tomahawk на Ближнем Востоке
Американские военные столкнулись с нехваткой крылатых ракет Tomahawk после четырех недель интенсивных ударов по Ирану, что вызвало обеспокоенность в Пентагоне, пишет пресса Штатов.
США практически исчерпали запасы крылатых ракет Tomahawk на Ближнем Востоке. За четыре недели военной кампании против Ирана американские вооруженные силы использовали более 850 высокоточных ракет, что вызвало серьезные опасения у части чиновников Пентагона, сообщает Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Один из собеседников издания отметил, что количество оставшихся Tomahawk в регионе стало «тревожно низким». По словам другого источника, если не принять срочных мер, арсенал таких ракет на Ближнем Востоке может быть полностью исчерпан.
Сейчас Пентагон активно обсуждает варианты восполнения запасов, в том числе переброску ракет из других частей мира, включая Индо-Тихоокеанский регион, а также ускорение темпов производства. В ведомстве также отмечают, что столь быстрый расход ракет может сказаться на будущих военных операциях США.
Решение президента США Дональда Трампа о моратории на удары по энергетическим объектам Ирана может быть связано с истощением американских запасов ракет и подготовкой сухопутной операции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.
В свою очередь, Иран заявил, что не ведет переговоры с США по поводу прекращения расширяющегося ближневосточного конфликта. Между тем, ранее Пентагон объявил о четырехкратном росте производства систем наведения для противоракетного комплекса THAAD.