Взрывы прогремели в Кривом Роге и Ивано-Франковске

Tекст: Вера Басилая

Во вторник в Кривом Роге в Днепропетровской области и в Ивано-Франковске прогремели взрывы, передает РИА «Новости». Об этом сообщили украинские журналисты из издания «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В сообщениях говорится: «Взрывы в Кривом Роге» и «Взрывы в Ивано-Франковске». Причины инцидентов пока не установлены.

По данным украинских СМИ, воздушная тревога в указанных регионах на момент взрывов объявлена не была.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Одесской областях Украины, в пригороде Харькова, в Сумах и Полтаве.