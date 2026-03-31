Взрывы прогремели в Кривом Роге и Ивано-Франковске
Жители Кривого Рога и Ивано-Франковска сообщили о взрывах, причиной которых пока неизвестна, тревога в этих регионах объявлена не была, сообщили украинские СМИ.
Во вторник в Кривом Роге в Днепропетровской области и в Ивано-Франковске прогремели взрывы, передает РИА «Новости». Об этом сообщили украинские журналисты из издания «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
В сообщениях говорится: «Взрывы в Кривом Роге» и «Взрывы в Ивано-Франковске». Причины инцидентов пока не установлены.
По данным украинских СМИ, воздушная тревога в указанных регионах на момент взрывов объявлена не была.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской и Одесской областях Украины, в пригороде Харькова, в Сумах и Полтаве.