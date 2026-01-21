Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тыс. долларов наличными, а также более 500 тыс. долларов на счетах в банках, как на Украине, так и за рубежом, передает РИА «Новости». Эти данные содержатся в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Декларация была подана 30 марта 2025 года и охватывает 2024 год. Указывается, что средства супругов хранятся в разных валютах – гривнах, долларах и евро, а часть суммы размещена в швейцарском банке в Цюрихе. Помимо денег, Зеленские владеют часами Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget, Bovet, ювелирными украшениями и двумя автомобилями – Land Rover и Mercedes-Benz.

Согласно документу, Елена Зеленская является бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage (Белиз) и San Tomasso S.R.L. (Италия). Сам Зеленский владеет займом в размере 2,4 млн долларов, который он получил от Film Heritage еще в 2017 году, и сумма займа не изменилась.

В последние годы коррупция на Украине, включая военную сферу, регулярно становится темой обсуждений. Как показывают опросы, более половины граждан страны считают коррупцию главной угрозой для развития.

Ранее газета PravdaFrance писала, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании, связанные с ним, за сумму более 1 млрд евро.

В 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре.

До этого сообщалось, что вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не нашла покупателя после выставления на продажу, несмотря на аналогичные предложения за 2,5–3 млн евро.

Газета ВЗГЛЯД писала, что золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу.