США начали переброску третьей авианосной группы на Ближний Восток

США отправили авианосец «Джордж Буш» поддерживать операцию против Ирана
Авианосец USS George H. W. Bush во главе авианосной ударной группы покинул порт Норфолка в штате Вирджиния и направится на Ближний Восток, передает РИА «Новости».
По данным американских СМИ, корабль будет задействован для поддержки военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Прибытие USS George H. W. Bush в регион создаст беспрецедентную по масштабу группировку из трех американских авианосцев, действующих одновременно на Ближнем Востоке.
Переброска сил проходит на фоне инцидента с авианосцем «Джеральд Форд», на котором ранее произошел крупный пожар, после чего корабль отправили в хорватский порт Сплит на ремонт.
В состав ударной группы, выходящей на боевое дежурство, входят флагманский авианосец «Джордж Буш» и три эсминца типа Arleigh Burke. Это приписанный к Норфолку эсминец «Росс», а также корабли «Дональд Кук» и «Мейсон». Отмечается, что «Мейсон» выполняет функции флагмана противовоздушной и противоракетной обороны всего соединения.
Ранее американский авианосец Gerald R. Ford прибыл на якорную стоянку в хорватском Сплите после ремонта на Крите.
Иранские военно-морские силы заявили о запуске противокорабельных ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln, что, по их словам, заставило корабль изменить расположение.
Иран также заявил о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн».