После ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» госпитализировали 22 человека
В результате чрезвычайного происшествия на предприятии «Нижнекамскнефтехим» были госпитализированы 22 пострадавших с травмами разной степени тяжести, сообщил и. о. заместителя главного врача по терапевтической части ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» Дмитрий Чайко.
На видео, распространенном пресс-службой Минздрава Татарстана, Дмитрий Чайко заявил: «На данный момент после происшествия было госпитализированы 22 человека. Пациенты поступившие имеют различную степень тяжести повреждений», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане произошел пожар.
В результате происшествия погибли два сотрудника и пострадали 72 человека.
Возгорание на объекте удалось локализовать.
В компании заявили, что взрыв и пожар произошли во время работ по устранению последствий разгерметизации оборудования.