«Спартак» победил ЦСКА в первом матче после смены тренера
В дебютном матче под руководством Вадима Романова «Спартак» победил ЦСКА дома благодаря первому голу Игоря Дмитриева за клуб в РПЛ.
Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги, передает ТАСС.
Игра прошла на домашнем стадионе «Спартака», а единственный мяч на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев. Для полузащитника этот гол стал первым в составе красно-белых в РПЛ и первым для российского игрока «Спартака» в текущем сезоне.
Матч был знаковым – это первая встреча «Спартака» после отставки сербского тренера Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполняет Вадим Романов. Он стал первым тренером «Спартака», сумевшим победить ЦСКА в дебютной игре. Ранее такие матчи Александра Старкова и Паоло Ваноли против армейцев выигрывал ЦСКА.
В составе армейцев первый матч после травмы провел вратарь Игорь Акинфеев. Он отсутствовал с октября, когда получил повреждение также в игре со «Спартаком».
После этой победы «Спартак» имеет в активе 28 очков и находится на 6-й позиции в турнирной таблице. ЦСКА с 33 очками занимает 2-е место.
В следующем туре, который пройдет 29 ноября, «Спартак» на выезде встретится с калининградской «Балтикой», а ЦСКА примет дома «Оренбург».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 ноября «Спартак» расторг контракт с главным тренером Деяном Станковичем после того, как команда опустилась на шестое место в турнирной таблице.
Между тем 17 ноября Валерий Карпин заявил о своем уходе с поста главного тренера футбольного клуба «Динамо» (Москва). Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».