«Сочи» вернулся в РПЛ после победы над «Нижним Новгородом»

Tекст: Мария Иванова

Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над «Нижним Новгородом» в ответном стыковом матче и вернулся в Российскую премьер-лигу, передает РИА «Новости».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Два мяча на свой счет записал Мартин Крамарич на последних минутах первого тайма, один из которых реализовал с пенальти, еще один гол забил Кирилл Заика.

У хозяев отличился Хуан Босельи, который реализовал пенальти на 84-й минуте. Первый стыковой матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счетом 2:1, однако по сумме двух встреч «Сочи» оказался сильнее и вернулся в высший дивизион спустя год после вылета.

В завершившемся сезоне «Нижний Новгород» занял 13-е место в РПЛ, а «Сочи» стал пятым в Первой лиге. Возможность сыграть в стыковых матчах сочинцы получили из-за отказа в лицензии бронзовому призеру «Черноморцу» для участия в РПЛ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, клубы «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для выступления в РПЛ. Прични РФС отклонил апелляцию «Химок» на участие в РПЛ.

Ранее футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России, обыграв «Динамо» со счетом 3:0.