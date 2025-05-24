При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.3 комментария
«Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
Впервые за всю историю клуба футбольный «Краснодар» стал чемпионом России, разгромив «Динамо» со счетом 3:0 в заключительном туре сезона.
В матче 30-го тура Мир – Российской премьер-лиги «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0, передает ТАСС.
Встреча прошла на стадионе «Краснодара». Голы забили Джон Кордоба на 46-й минуте, Никита Кривцов на 82-й и Эдуард Сперцян реализовал пенальти на десятой компенсированной минуте второго тайма.
«Краснодар» стал седьмым клубом, выигравшим чемпионат страны с момента основания РПЛ, и теперь у команды 67 очков. Петербургский «Зенит», который неизменно побеждал в турнире с 2019 года, финишировал вторым с 66 очками. Московский ЦСКА занял третье место, набрав 59 очков.
В прошлом сезоне «Краснодар» был серебряным призером, а еще трижды команда завоевывала бронзовые медали. Также клуб дважды добирался до финала Кубка России, но уступал «Ростову» в 2014 году и московскому ЦСКА в 2023 году. «Краснодар» был основан в 2008 году, а в премьер-лиге играет с сезона-2011/12.
Лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата стал Манфред Угальде из московского «Спартака», забивший 17 голов. В последнем туре он оформил перерыв свою безголевую серию, отличившись в ворота «Химок» (5:0). Лучшим ассистентом турнира стал полузащитник «Динамо» Бителло, у которого 11 результативных передач.