При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.5 комментариев
РФС лишил лицензий «Химки» и «Черноморец»
РФС не выдал лицензии ФК «Химки», клубу «Черноморец» и «СКА-Хабаровск»
Клубы «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для выступления в РПЛ, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию не выдала лицензии подмосковным «Химкам», новороссийскому «Черноморцу» и «СКА-Хабаровску» для участия в сезоне 2024/25 Российской премьер-лиги, передает ТАСС.
Причиной отказа стало невыполнение обязательных критериев, предусмотренных для получения лицензии клуба РПЛ.
«Химки» завершили прошедший сезон на 12 месте турнирной таблицы РПЛ. «Черноморец» занял третью строчку в Первой лиге и должен был оспаривать право выхода в высший дивизион в стыковых матчах против «Ахмата» из Грозного. Команда «СКА-Хабаровск» также претендовала на повышение, но, как и другие, осталась без лицензии.
В связи с отказом «Черноморцу» в лицензии его место в стыковых матчах займет «Сочи», который завершил сезон на пятой позиции в Первой лиге. «Сочи» встретится с «Пари Нижний Новгород», а матчи пройдут 28 и 31 мая, первая игра состоится на стадионе в Сочи.
Ранее российская премьер-лига ввела внешнее управление в футбольном клубе «Химки» из-за риска нарушения спортивного принципа.