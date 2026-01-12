Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.4 комментария
ФК «Барселона» победил «Реал Мадрид» и в 16-й раз завоевал Суперкубок Испании
ФК «Барселона» победил «Реал» и в 16-й раз завоевал Суперкубок Испании
Финальный матч Суперкубка Испании по футболу прошел в Саудовской Аравии и завершился триумфальной победой клуба «Барселона», который завоевал трофей в 16-й раз.
В финальном матче Суперкубка Испании по футболу «Барселона» одержала победу над Реалом со счетом 3:2, сообщает ТАСС. За победителей забили Рафинья на 36-й и 72-й минутах, а также Роберт Левандовский в компенсированное время первого тайма.
У «Реала» отличились Винисиус на 45+2-й минуте и Гонсало Гарсия на 45+6-й.
На последних минутах встречи капитан «Барселоны» Френки де Йонг получил красную карточку и был удален с поля.
Винисиус забил свой первый гол за 19 матчей, до этого он последний раз отличался за сборную Бразилии в октябре 2023 года.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выиграл свой восьмой финал в карьере, не проиграв ни одного, в том числе трижды с каталонским клубом. Он возглавляет Барселону с мая 2024 года.
Суперкубок с сезона 2019/20 проводится в формате мини-турнира, но нынешний состав участников изменился из-за успехов «Барселоны» и «Реала» в национальных турнирах.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, хоккеист Александр Овечкин, лучший снайпер в истории НХЛ и капитан «Вашингтон Кэпиталз», признался что с детства болеет за «Барселону» и считает Месси невероятным на поле.