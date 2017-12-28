За причастность к убийству Карлова арестовали организатора фотовыставки

В Анкаре арестован Мустафа Тимур Озкан, организовавший фотовыставку, на которой был убит российский посол Андрей Карлов, сообщают СМИ.

Прокуратура Анкары обвиняет Озкана в причастности к подготовке убийства. Его доставили на допрос в прокуратуру, позднее суд постановил арестовать Озкана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yeni Safak.