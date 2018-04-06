Суд в Турции арестовал предполагаемого организатора убийства посла Карлова

Турецкий суд принял решение об аресте бывшего сотрудника Совета по информационным технологиям и связи Турции Шахина Согюта, подозреваемого в кураторстве убийцы российского посла Андрея Карлова, передает Анатолийское агентство.

Шахин Согют является членом «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО), передает ТАСС.

По данным Анатолийского агентства, на телефоне Согюта было установлено приложение, шифрующее переписку. Такой программой пользуются члены ФЕТО.

Следствие считает, что под влиянием Согюта убийца Карлова Мевлют Мерт Алтынташ начал придерживаться радикальных взглядов, и именно он спланировал покушение на российского дипломата и отдал приказ на его устранение.

О задержании Согюта сообщалось в январе.

Напомним, Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России.