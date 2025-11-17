Пугачева потеряла права на товарный знак «Рецитал» в России

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», товарный знак «Рецитал», которым владела Алла Пугачева, прекратил действие на территории России.

Роспатент зарегистрировал этот знак в 2017 году, а первоначальная заявка на регистрацию была подана еще в 2015 году.

По информации из базы ведомства, срок действия исключительного права на товарный знак истек в октябре 2025 года, после чего он перестал считаться действующим.

«Рецитал» – музыкальная группа, сотрудничавшая с Пугачевой при записи альбома «Как тревожен этот путь».

Певица уехала в Израиль осенью 2022 года вместе с детьми, а после этого столкнулась с волной публичной критики в социальных сетях. В одном из комментариев Пугачева отметила: «С удовольствием наблюдаю за ненавистью тех, кого всегда терпеть не могла – для меня это счастье».

Она также добавила, что по ее мнению, «были холопами – стали рабами». В ноябре 2023 года Пугачева ненадолго возвращалась в Россию, где записала три песни для себя лично, затем вновь уехала из страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство национальной безопасности Израиля инициировало проверку после инцидента с флагами на концерте Максима Галкина* в Израиле.

Алла Пугачева может потерять исключительные права на товарный знак «Кристина», если не продлит их до апреля 2026 года.

Пугачева сохранила в своей собственности Rolls-Royce Phantom, которым пользуется уже 19 лет и не собирается продавать в России.