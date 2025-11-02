  • Новость часаДроны ВСУ повредили храм в Белгородской области
    Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты
    Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    Дмитриев назвал нападение в Британии провалом миграционной политики
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии
    The National Interest сообщил о поражении Patriot на Украине российскими «Искандерами»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    2 ноября 2025, 16:39 • Новости дня

    Пугачева сохранила в России Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певица Алла Пугачева сохранила в собственности автомобиль Rolls-Royce Phantom, которым владеет 19 лет и не намерена продавать его в России. Об этом стало известно из регистрационных документов на машину.

    Алла Пугачева осталась единственным владельцем автомобиля Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Соответствующие сведения были получены из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

    Уточняется, что Пугачева владеет этим автомобилем уже почти 19 лет, и за все это время машина не переходила к другим собственникам. Также в документах отмечено отсутствие каких-либо ограничений на Rolls-Royce Phantom.

    До января текущего года на этот автомобиль было оформлено ОСАГО. Последний раз певицу за рулем Rolls-Royce Phantom видели в мае 2023 года во время похорон модельера Валентина Юдашкина.

    По данным агентства, сейчас в России не реализуются Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Однако цены на автомобили модели 2007 года стартуют от 22 млн рублей, а всего по стране продается четыре таких автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВЦИОМ назвал Аллу Пугачеву второй по частоте ассоциацией с иностранными агентами среди россиян, хотя формального такого статуса у нее нет.

    Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Пугачева лично просила не выпускать Валерию на телеканалы.

    А депутат Дмитрий Певцов посчитал, что Пугачева утратила уважение и популярность в российском обществе.

    1 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»

    WP: Возможности «Посейдона» делают его «оружием Франкенштейна»

    В США назвали «Посейдон» «оружием Франкенштейна»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский автономный подводный аппарат «Посейдон» может практически без ограничений по дальности пересекать океаны и наносить удары по прибрежным объектам инфраструктуры противника, пишет The Washington Post (WP).

    «Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна», – говорится в материале WP, передает Ura.Ru.

    Специалисты издания считают, что этот беспилотный аппарат относится к категории российского «супероружия» – вместе с крылатой ракетой «Буревестник» он способен обеспечить военный паритет с Западом.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает «Посейдон» как прорывную систему вооружения, изменяющую традиционные подходы к ведению боевых действий. Аппарат демонстрирует способность к скрытному перемещению на больших расстояниях под водой и предназначен для поражения стратегических целей в прибрежной зоне государств-противников. Автор публикации отмечает уникальные характеристики комплекса, выгодно отличающие его от имеющихся разработок в других странах.

    Ранее аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    1 ноября 2025, 18:32 • Новости дня
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    Хинштейн словами «первый пошел» прокомментировал приговор за хищения на фортификациях
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пятницу руководитель строительной компании получил четыре года лишения свободы за мошенничество при возведении фортификаций на приграничной территории Курской области. Глава региона Александр Хинштейн, заявил, что это первый, но не последний приговор за хищения при строительстве оборонительных объектов.

    Как сообщает РИА «Новости», суд вынес приговор директору строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому по делу о присвоении и растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничье Курской области. Фигурант получил четыре года лишения свободы. По данным суда, сумма хищений превысила 150 млн рублей, эти средства были выделены региону на укрепление обороны.

    Александр Хинштейн заявил: «Первый пошел. Остальных не заставят ждать», подчеркнув, что назначенный срок учел заключение досудебного соглашения с обвиняемым, а также его помощь в изобличении других участников преступной группы. Суд также полностью удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении причиненного ущерба.

    Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск в отношении ряда бывших и нынешних управленцев КРКО и руководителей подрядчиков. Среди них экс-глава КРКО Владимир Лукин, его заместители и руководители компаний, участвовавших в работах. С них и с аффилированных компаний решено взыскать более 4,1 млрд рублей.

    По информации Генпрокуратуры, обвиняемые воспользовались повышенной готовностью в регионе и организовали схему хищения бюджетных средств. К сделкам привлекли депутата областной думы Васильева, аффилированные с ним компании «Сиэми» и «КТК Сервис» и ряд других фирм, деньги от которых впоследствии были легализованы через приобретение собственности. Отдельно был заключен контракт почти на 70,3 млн рублей с фирмой «Электростроймонтаж» через бывшего депутата Бессонова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Курска вынес обвинительный приговор главе строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому. Суд приговорил Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Глава Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области и объяснил, что критика была вызвана обвинениями бывшего руководства региона в хищениях на строительстве фортификационных сооружений.

    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    1 ноября 2025, 20:18 • Новости дня
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    Названы сроки начала летных испытаний самолета «Байкал» с российским двигателем
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Испытательный полет прототипа самолета «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 запланирован на последние месяцы текущего года.

    Первый полет опытного образца самолета «Байкал» с российским турбовинтовым двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901 запланирован на конец 2023 года, передает РИА «Новости». Об этом говорится в сообщении Росавиации, опубликованном во вторник.

    Отмечается, что сразу после проведения испытательного полета начнется активная работа по сертификации новых комплектующих. В частности, Росавиация рассчитывает, что сертификация двигателя ВК-800 и винта АВ-901 завершится в первом квартале 2026 года.

    Получение сертификата типа на сам самолет «Байкал» также планируется в 2026 году. Разработчик подчеркивает, что применение отечественных компонентов позволит повысить независимость российского авиастроения и обеспечить создание полностью российского легкого многоцелевого воздушного судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от 10 до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году.

    Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, где разрабатывают самолет «Байкал».

    1 ноября 2025, 18:24 • Новости дня
    Глава Дагестана наградил обезвредившего 30 дронов ВСУ уроженца республики
    Глава Дагестана наградил обезвредившего 30 дронов ВСУ уроженца республики
    @ agiprd

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Дагестана Сергей Меликов вручил медаль «За проявленное мужество» уроженцу республики Шамилю Гамидову, который отличился во время атаки дронов в Иркутской области.

    Пресс-служба руководителя региона сообщила, что дальнобойщик из Сергокалинского района помог военным оперативно заблокировать запуск беспилотников, которые запускались из фуры для нанесения ударов по аэродрому, передает ТАСС. В результате его действий удалось предотвратить запуск порядка 30 дронов.

    «Как я уже отметил, настоящие герои живут среди нас. Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных сил России. Поздравляю, Шамиль, с заслуженной наградой», – заявил Меликов.

    В начале июня Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт».

    1 ноября 2025, 20:33 • Новости дня
    УЗГА сообщил сроки постройки первого опытного самолета «Ладога»

    Tекст: Денис Тельманов

    Уральский завод гражданской авиации начал работы над первым опытным экземпляром самолета Ладога с полетом в следующем году.

    Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) планирует завершить сборку первого опытного образца воздушного судна ТВРС-44 «Ладога» до конца текущего года, передает РИА «Новости». Первый полет новой машины запланирован на середину следующего года. В Росавиации подчеркнули, что заявка на сертификацию самолета находится на рассмотрении компетентных органов.

    В сообщении ведомства отмечается также, что в 2026 году ожидается сертификация двигателя ТВ7-117СТ-02 для самолета «Ладога». Получение полномасштабного сертификата типа для самолета предполагается в 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что к 2030 году корпорация рассчитывает выйти на выпуск 20 импортозамещенных самолетов Ил-114-300 в год, от десяти до 20 самолетов Ту-214, 20 SJ-100 и 36 МС-21.

    Испытания российского регионального самолета «Ладога» стартуют в последнем квартале следующего года, а завершение сертификации планируется к 2029 году. Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации, где разрабатывают самолет «Байкал».

    1 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Орбан: Население Польши устало от конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан публично уличил Дональда Туска в том, что его украинская политика ослабляет Польшу и Европу.

    Заявление прозвучало в соцсети X, передает URA.RU. Орбан обвинил польского премьера в том, что он стал «одним из самых громких поджигателей войны в Европе», однако его попытки военного давления потерпели неудачу. По мнению венгерского премьера, Украина в результате этой политики «лишается европейских денег», а население Польши «устало от войны». Орбан также отметил, что Туск «превратил Польшу в вассала Брюсселя», что, по его мнению, подрывает независимость страны.

    Ранее Орбан уже предупреждал, что политика европейских сторонников Украины ведет к катастрофе. Он утверждал, что такие действия подталкивают Европу в сторону военного противостояния и роста нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы правящей партии Smer Любош Блаха заявил, что в Словакии позитивно оценили инициативу создания коалиции с Венгрией и Чехией против украинской политики на уровне Европейского союза.

    Польша, Венгрия и Словакия сохранили ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, несмотря на новое торговое соглашение. С конца августа примерно 100 тыс. молодых мужчин с Украины в возрасте от девятнадцати до двадцати двух лет выехали в Польшу.

    1 ноября 2025, 21:07 • Новости дня
    Эксперт: Подлодка «Хабаровск» стала носителем «Посейдона»

    Эксперт Михайлов: Подлодка «Хабаровск» стала носителем «Посейдона»

    Эксперт: Подлодка «Хабаровск» стала носителем «Посейдона»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спущенная на воду атомная подводная лодка «Хабаровск» стала носителем подводного аппарата «Посейдон» с ядерными силовыми установками, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

    Михайлов сообщил, что спуск этой подлодки ожидался в течение нескольких дней и что запуск был определен на 1 ноября, передает ТАСС.

    «Это событие было ожидаемо уже несколько дней, проходила информация, что спуск АПЛ «Хабаровск» на воду будет назначен 1 ноября. Подлодка является носителем глубоководного аппарата нового типа – стратегического ядерного оружия «Посейдон», – заявил он.

    Напомним, в субботу в Северодвинске успешно прошла церемония вывода из эллинга атомного подводного ракетного крейсера «Хабаровск».

    Аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    1 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов беспилотников ВСУ по территории Белгородской области различные травмы получили мужчина и двое подростков, один из пострадавших госпитализирован.

    Мужчина и двое подростков пострадали в Грайворонском округе Белгородской области после атак украинских FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Дорогощь были травмированы двое пятнадцатилетних братьев: их госпитализировали бойцы самообороны, после чего их доставят в детскую областную больницу со множественными баротравмами. На месте происшествия осколками повреждена машина и выбито остекление частного дома.

    В самом городе Грайворон взрослый мужчина получил баротравму и осколочное ранение – ему оказали медицинскую помощь, лечение будет проводиться амбулаторно. Зафиксированы повреждения у пяти легковых автомобилей, дрон намеренно атаковал служебную машину пожарной части.

    В других районах зафиксированы повреждения складского помещения сельхозпредприятия, частных домов и социального объекта. Повреждения зафиксированы в селах Бессоновка, Драгунка, Березовка и хуторе Кургашки. Везде удары наносились с применением FPV-дронов, что привело к выбитым окнам, деформации кровли и разрушениям фасадов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо мужчин в Белгородской области получили минно-взрывные и баротравмы, а также осколочные ранения из-за атак дронов ВСУ. Подразделения ПВО в Орловской области отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате удара беспилотников-камикадзе по территории комплекса «Мираторг» в Брянской области пострадал сотрудник.

    1 ноября 2025, 21:18 • Новости дня
    В Росавиацию поступила заявка на сертификацию самолета «Освей»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявка на сертификацию легкого многоцелевого двухмоторного самолета ЛМС-192 «Освей» с российскими двигателями ВК-800 подана в Росавиацию и Авиарегистр России.

    По информации ведомства, макетная комиссия уже завершена, а специалисты Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) устранили замечания, которые были выявлены на предыдущих этапах, передает РИА «Новости».

    Завершение процесса сертификации нового воздушного судна ожидается к 2029 году.

    На данный момент активная работа по получению необходимых разрешений продолжается.Напомним, в июле была завершена разработка параметров российско-белорусского самолета «Освей».

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Россия создает новый самолет вместе с Белоруссией.

    1 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Захарова обвинила Евросоюз в спонсировании международного терроризма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве международного терроризма из-за продолжения финансовой поддержки киевского режима.

    Как передает ТАСС, официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала это заявление на фоне обсуждения в Еврокомиссии вопроса о судьбе российских активов и возможной отсрочке по их экспроприации.

    Еврокомиссия рассматривает вариант одобрения кредита для Киева на шесть месяцев в качестве промежуточной меры, что связано с сопротивлением решению со стороны Бельгии и ряда других стран Евросоюза.

    По словам Захаровой, ЕС фактически занят исключительно тем, чтобы «еще больше денег вложить в киевский режим». Она подчеркнула: «Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма. Только не частное, а государственное спонсорство международного терроризма. Вот чем они занимаются».

    Дипломата попросили прокомментировать сообщения о том, что Еврокомиссия может предпринять такие шаги из-за сложностей в едином принятии решения по экспроприации российских активов.

    Захарова публично осудила это намерение и выразила резкое несогласие с политикой европейских структур, сотрудничество которых с Киевом она расценила как реальную поддержку запрещенных практик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Эксперты отметили, что Анкара резко реагирует на возможные диверсии против «Турецкого потока», в которых могут участвовать Британия и Украина.

    Встреча в Будапеште между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по ситуации на Украине была отменена президентом США из-за отсутствия базы для компромисса. Вашингтон одновременно ввел новые санкции против России. Эксперты считают, что усиление давления Запада лишь укрепит позиции Москвы на переговорах.

    1 ноября 2025, 20:57 • Новости дня
    Программы профориентации ветеранов СВО сформировали с учетом личных качеств и нозологии

    Tекст: Валерия Городецкая

    На финале чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» прошел круглый стол, посвященный системному подходу к трудоустройству ветеранов СВО.

    Модератором встречи выступила статс-секретарь – заместитель Министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Среди участников – представители профильных министерств, ведомств, бизнес-сообщества, ветераны СВО и общественники.

    Цивилева сообщила, что фонд «Защитники Отечества» начал совместную работу с Военной академией Генштаба по определению схожих специальностей для воинских и гражданских сфер. По ее словам, разработана методика подбора профессий, образовательных программ и рабочих мест, которые соответствуют личным качествам и состоянию здоровья ветеранов.

    «Трудоустройство ветеранов СВО – ключевая задача фонда «Защитники Отечества». Для ее решения нужна системная работа, прежде всего в сфере профориентации. Это должны быть не просто предложения вакансий, основанные на образовании, полученном до участия в специальной военной операции, а подбор наиболее подходящей профессии с ориентацией на личные качества человека и нозологию. Сегодня мы продолжаем работу над законодательными инициативами, которые направлены на расширение возможностей обучения и трудоустройства наших защитников», – заявила Анна Цивилева в ходе круглого стола.

    Она подчеркнула, что работа по обучению, переобучению и трудоустройству ветеранов, включая инвалидов, является приоритетом фонда. С начала работы по вопросам трудоустройства в фонд обратились более 14 тыс. ветеранов, среди которых свыше 4,3 тыс. с инвалидностью. Более 55% обратившихся уже нашли работу, а среди ветеранов с инвалидностью показатель составил 46%.

    Фонд также уделяет внимание образованию: поступило свыше 9,7 тыс. заявок на обучение и переобучение, и более 7,8 тыс. человек уже получают новые знания. Фонд заключил соглашения с ведущими вузами и крупнейшими работодателями, а филиалы по всей стране проводят ярмарки вакансий и мотивационные встречи для поддержки трудоустройства защитников.

    2 ноября 2025, 17:05 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили храм в Белгородской области

    Дроны ВСУ атаковали храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородской области

    Дроны ВСУ повредили храм в Белгородской области
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области от атаки украинских дронов пострадали храм, жилые дома, автомобили и промышленные объекты, несколько человек получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Повреждения в результате ударов дронов фиксировались в различных населенных пунктах Белгородской области. Фасад и окна храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказались повреждены в результате попадания, о чем сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

    В Шебекино атаки FPV-дронов по промышленному предприятию привели к ранению мужчины. Как сообщается, пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где ему диагностировали слепое осколочное ранение груди. Мужчину отправят на дальнейшее лечение в городскую больницу Белгорода.

    В результате одного из взрывов на территории предприятия случилось возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. Кроме этого, осколками был поврежден грузовой автомобиль, а многоквартирный дом потерял часть остекления. В соседнем доме после удара также выбиты окна.

    Серию атак украинские FPV-дроны нанесли и по другим объектам – были повреждены газовое оборудование, автобус, автомобили, коммерческие объекты и остановки. В Грайвороне осколки посекли забор дома, также были выбиты окна и разбито лобовое стекло машины. Одна из женщин получила баротравму и отказалась от госпитализации, мужчине после атаки в Новостроевке-Первой также диагностировали баротравму.

    В ряде населенных пунктов Белгородской области – Мощеном, Нечаевке, Красном Октябре, Бессоновке, Октябрьском, Салтыково и других – от атак пострадали частные и многоквартирные дома, складские помещения, транспортные средства и хозяйственные постройки. Почти во всех случаях отмечены повреждения остекления, фасадов, заборов, кровли и автотранспорта, а также возгорания, которые своевременно ликвидированы силами МЧС и добровольцев.

    В некоторых населенных пунктах, по данным местных властей, атаки привели к разрушению кровли, остекления и повреждению хозяйственных построек. Атаки также зафиксированы на дорогах и в районах социальных объектов, где дроном был поврежден склад и остекление здания. В регионе продолжается уточнение последствий нанесенных ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белгородской области заявили о гибели женщины и ранении троих человек в результате атаки БПЛА. В Грайворонском округе области после атаки украинских FPV-дронов пострадали мужчина и двое подростков.

    Губернатор Гладков также рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ.

    1 ноября 2025, 19:08 • Новости дня
    Анонсированы спортивные турниры для ветеранов СВО в Самаре и Калуге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Два спортивных события всероссийского уровня для ветеранов специальной военной операции будут организованы в ноябре.

    С 4 по 7 ноября в Самаре в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» состоится «Кубок Защитников Отечества» по плаванию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Затем с 16 по 20 ноября в Калуге пройдет Кубок Защитников Отечества по волейболу сидя.

    Как отметила статс-секретарь – замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, участие в спорте – один из самых эффективных способов реабилитации и ресоциализации ветеранов с инвалидностью. По ее словам, сейчас спортом регулярно занимается более 2,5 тыс. ветеранов специальной военной операции. «Опыт фонда «Защитники Отечества» показывает, что занятия физкультурой и спортом – один из самых эффективных способов реабилитации и ресоциализации ветеранов с инвалидностью. Сегодня уже более 2500 ветеранов СВО регулярно занимаются спортом», – подчеркнула Цивилева.

    В этом году организовано четыре межрегиональных Кубка по плаванию для ветеранов боевых действий из разных регионов России, в том числе – в марте в Ханты-Мансийске впервые прошел Всероссийский Кубок по зимним видам спорта. В 2025 году по всей стране для ветеранов СВО уже проведено около 100 официальных спортивных мероприятий разного уровня.

    Организацию мероприятий активно поддерживают спортивные федерации и профильные организации. В программе соревнований участвуют ветераны из Донецка, Казани, Истры Московской области, Севастополя. В Самаре более 100 спортсменов будут бороться на дистанции 50 метров вольным стилем. К мероприятию по волейболу сидя в Калуге подключились Паралимпийский комитет России и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

    2 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    Средние зарплаты превысили 150 тыс. рублей в 24 отраслях экономики России

    В 24 отраслях экономики России средняя зарплата превысила 150 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В августе средний доход наемных работников оказался выше 150 тыс. рублей в 24 отраслях российской экономики, отмечается в исследовании данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

    Специалисты проанализировали данные Единой межведомственной информационно-статистической системы и выявили, что зарплаты более 150 тыс. рублей фиксировались в 24 из 86 отраслей, сообщает РИА «Новости».

    Максимальную зарплату получали сотрудники сферы добычи природного газа – их средний доход достигал 327,6 тыс. рублей в месяц.

    Разработчики и издатели программного обеспечения зарабатывали в среднем 216,7 тыс. рублей, производители пестицидов и других агрохимических товаров – 215,8 тыс. рублей. Доходы свыше 200 тыс. рублей были у разработчиков ПО и работников пассажирской авиации. Меньше, но тоже внушительные суммы – от 180 до 200 тыс. рублей – получали задействованные в морских грузоперевозках, в финансовой и страховой деятельности, рыбной отрасли, трубопроводном транспорте и добыче нефти.

    Наблюдался и прирост числа отраслей с такими доходами: год назад их было только 12, теперь их 24. В среднем по России заработная плата выросла с 82,2 до 92,9 тыс. рублей за год. К числу отраслей с зарплатами от 150 до 180 тыс. рублей относились производители табачных изделий, компьютеров, компании в добыче цветных металлов и спутниковой связи, а также консалтинговые фирмы.

    Доходы свыше 150 тыс. рублей фиксировали у сотрудников нефтеперерабатывающих заводов, сервисных компаний энергетического сектора и оптовиков информационного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году увеличатся выплаты и пособия для различных категорий граждан.

    В федеральном бюджете предусмотрена индексация выплат для пенсионеров, ветеранов и бюджетников с учетом инфляции и роста зарплат.

    В 2026 году будет введен принцип двухэтапной индексации пенсий.

    1 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    В Курской и Белгородской областях уничтожены шесть беспилотников ВСУ

    Миноброны: В Курской и Белгородской областях уничтожены шесть беспилотников ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотников над двумя регионами за три часа, сообщило Минобороны.

    По данным из Telegram-канала ведомства, в период с 17.00 до 20.00 по московскому времени четыре беспилотника были сбиты над Курской областью и два – над Белгородской.

    В первой половине дня в субботу дежурные расчеты ПВО ликвидировали шесть беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Курской областями.

    В результате ударов беспилотников ВСУ по территории Белгородской области различные травмы получили мужчина и двое подростков.

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испортила отношения с другой влиятельной евродамой – главой евродипломатии Каей Каллас – из-за мужчины, о котором в Брюсселе рассказывают легенды и называют «монстром». Кто он такой – и как быстро Евросоюз избавится от балласта в лице Каи Каллас? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

