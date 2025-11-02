Пугачева сохранила в России Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска

Tекст: Тимур Шайдуллин

Алла Пугачева осталась единственным владельцем автомобиля Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Соответствующие сведения были получены из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Уточняется, что Пугачева владеет этим автомобилем уже почти 19 лет, и за все это время машина не переходила к другим собственникам. Также в документах отмечено отсутствие каких-либо ограничений на Rolls-Royce Phantom.

До января текущего года на этот автомобиль было оформлено ОСАГО. Последний раз певицу за рулем Rolls-Royce Phantom видели в мае 2023 года во время похорон модельера Валентина Юдашкина.

По данным агентства, сейчас в России не реализуются Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Однако цены на автомобили модели 2007 года стартуют от 22 млн рублей, а всего по стране продается четыре таких автомобиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВЦИОМ назвал Аллу Пугачеву второй по частоте ассоциацией с иностранными агентами среди россиян, хотя формального такого статуса у нее нет.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Пугачева лично просила не выпускать Валерию на телеканалы.

А депутат Дмитрий Певцов посчитал, что Пугачева утратила уважение и популярность в российском обществе.