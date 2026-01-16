Названы даты полуфиналов конкурса «Это у нас семейное»

Tекст: Елизавета Шишкова

Даты и города проведения окружных полуфиналов конкурса «Это у нас семейное» объявлены. В 2026 году очные этапы начнутся в феврале и пройдут в нескольких регионах: с 4 по 7 февраля в Петербурге встретятся семьи Северо-Западного округа, с 14 по 17 марта в Москве состоится полуфинал для Центрального округа, а с 24 по 26 апреля во Владивостоке соберутся участники из Дальневосточного округа. Также в наступившем году в полуфинальных этапах примут участие семьи Приволжского федерального округа, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ранее аналогичные мероприятия прошли для участников из Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского округов, а также регионов Донбасса и Новороссии. Финалисты прошлых сезонов делятся советами: сохранять спокойствие, верить в удачу, брать с собой талисман и главное – воспринимать конкурс как большое приключение для всей семьи.

Ирина Курлова из Волгоградской области отмечает: «Главное – наслаждаться процессом и не нервничать. Если привыкли ложиться спать рано, не стоит менять эту привычку перед полуфиналом, стабильность помогает сохранить ясность ума и духа». Она считает, что излишняя суета мешает получить удовольствие и влияет на результат, а счастье от совместного пути – лучший союзник.

Семья Валерии Реджеповой из Ставрополья подошла к конкурсу как к спортивному состязанию, распределив роли и сделав ставку на командную работу. По мнению Валерии, важнее всего поддерживать друг друга, оставаться собой и сохранять позитив – именно такой подход помог им добиться успеха и не расстраиваться из-за ошибок.

Анна Перкова из Донецкой Народной Республики советует воспринимать полуфинал как семейный праздник: представить себя дома, за настольной игрой ради удовольствия, чтобы расслабиться и раскрепоститься. Барнаульская семья Буяновых уверена в силе талисманов и советует брать на конкурс «счастливые» вещи – их медведь, сшитый из семейной реликвии, стал для них символом силы и преемственности.

Многодетная семья Ардашевых из Челябинской области считает, что главный секрет успеха – уметь слушать друг друга и получать удовольствие от общения и совместного творчества. По словам Вероники Ардашевой, азарт и поддержка внутри команды помогают преодолеть волнение и сделать участие в конкурсе ярким семейным событием.