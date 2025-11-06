На Камчатке преподавателя осудили за порно с детьми

Tекст: Алексей Дегтярев

Педагогу 26 лет, он преподавал в музыкальной школе, его признали виновным изготовлении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетней, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение инстанции.

Подсудимый обменивался фотографиями интимного характера с несовершеннолетней девушкой, которую знал по переписке в Telegram, а затем пересылал их своему знакомому.

По данным следствия, подсудимый предложил девушке прислать ему откровенные фото и видео за вознаграждение, после чего разместил некоторые материалы в переписке со знакомым.

В ходе обыска у осужденного изъяли электронные устройства, где обнаружили свыше 8 тыс. файлов с порнографией, включая материалы с участием несовершеннолетних и малолетних.

Преподаватель полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 10 годам строгого режима, также он лишен права работать с несовершеннолетними на 12 лет. Кроме того, ему ограничили свободу на два года после отбытия основного срока.

Ранее сообщалось, что охранник в Петербурге полгода поддерживал интимные отношения с 15-летним подростком из Таджикистана.

До этого в Петербурге задержали 41-летнего музыканта, подозреваемого в сексуальном насилии над семилетней девочкой. У подозреваемого была судимость за аналогичное преступление.