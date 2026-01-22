Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
«Северяне» зачистили от ВСУ крупный участок леса в районе Лимана
Группировка российских войск «Север» юго-западнее Лимана на Харьковском направлении продвинулась на 900 м, зачистив от вооруженных сил Украины крупный участок леса.
На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются практически на всех участках фронта. Авиация ВКС и расчеты ТОС-1А увеличили интенсивность ударов по позициям ВСУ. ВСУ пытаются укрепить позиции за счет увеличения личного состава и активного применения FPV-дронов, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».
В районе Старицы российские штурмовые группы продвинулись на 350 м на трех участках, авиацией были уничтожены позиции ВСУ. В Волчанских Хуторах «Северяне» продвинулись на 300 м, заняли шесть домовладений и четыре опорных пункта противника.
В районе Хатнего штурмовые группы «Северян» продвинулись на семи участках на 650 м в лесах. На Липцовском участке фронта изменений не отмечено, однако расчеты FPV «Севера» выявляли и уничтожали транспорт ВСУ на маршрутах снабжения в районе Липцов.
Продолжается наступление российских штурмовых подразделений на Сумском направлении. В Сумской области «Северяне» за сутки продвинулись на пяти участках Сумского района, на трех участках Краснопольского и трех Глуховского районов, суммарно до 650 м.
Российская авиация и расчеты ударных БПЛА «Герань-2» нанесли точечные удары по тыловым районам ВСУ. Противник увеличивает применение дронов на передовой, пытаясь сдержать продвижение российских войск.
На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не произошло. В районе Рыжевки артиллерия группировки «Север» обстреляла выявленные цели ВСУ.
«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
