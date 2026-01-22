«Северяне» зачистили от ВСУ крупный участок леса в районе Лимана

Tекст: Антон Антонов

На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются практически на всех участках фронта. Авиация ВКС и расчеты ТОС-1А увеличили интенсивность ударов по позициям ВСУ. ВСУ пытаются укрепить позиции за счет увеличения личного состава и активного применения FPV-дронов, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

В районе Старицы российские штурмовые группы продвинулись на 350 м на трех участках, авиацией были уничтожены позиции ВСУ. В Волчанских Хуторах «Северяне» продвинулись на 300 м, заняли шесть домовладений и четыре опорных пункта противника.

В районе Хатнего штурмовые группы «Северян» продвинулись на семи участках на 650 м в лесах. На Липцовском участке фронта изменений не отмечено, однако расчеты FPV «Севера» выявляли и уничтожали транспорт ВСУ на маршрутах снабжения в районе Липцов.

Продолжается наступление российских штурмовых подразделений на Сумском направлении. В Сумской области «Северяне» за сутки продвинулись на пяти участках Сумского района, на трех участках Краснопольского и трех Глуховского районов, суммарно до 650 м.

Российская авиация и расчеты ударных БПЛА «Герань-2» нанесли точечные удары по тыловым районам ВСУ. Противник увеличивает применение дронов на передовой, пытаясь сдержать продвижение российских войск.

На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не произошло. В районе Рыжевки артиллерия группировки «Север» обстреляла выявленные цели ВСУ.

«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

