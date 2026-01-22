  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 14 украинских беспилотников
    Столица Украины стала непригодной для нормальной жизни
    Конгресс США поддержал Мачадо в качестве нового руководителя Венесуэлы
    Тбилиси впервые напрямую обсудил с Каракасом вопрос отмены признания Абхазии и Южной Осетии
    Британские ученые раскрыли секрет долголетия
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    8 комментариев
    22 января 2026, 06:59 • Новости дня

    «Северяне» зачистили от ВСУ крупный участок леса в районе Лимана

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» юго-западнее Лимана на Харьковском направлении продвинулась на 900 м, зачистив от вооруженных сил Украины крупный участок леса.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются практически на всех участках фронта. Авиация ВКС и расчеты ТОС-1А увеличили интенсивность ударов по позициям ВСУ. ВСУ пытаются укрепить позиции за счет увеличения личного состава и активного применения FPV-дронов, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

    В районе Старицы российские штурмовые группы продвинулись на 350 м на трех участках, авиацией были уничтожены позиции ВСУ. В Волчанских Хуторах «Северяне» продвинулись на 300 м, заняли шесть домовладений и четыре опорных пункта противника.

    В районе Хатнего штурмовые группы «Северян» продвинулись на семи участках на 650 м в лесах. На Липцовском участке фронта изменений не отмечено, однако расчеты FPV «Севера» выявляли и уничтожали транспорт ВСУ на маршрутах снабжения в районе Липцов.

    Продолжается наступление российских штурмовых подразделений на Сумском направлении. В Сумской области «Северяне» за сутки продвинулись на пяти участках Сумского района, на трех участках Краснопольского и трех Глуховского районов, суммарно до 650 м.

    Российская авиация и расчеты ударных БПЛА «Герань-2» нанесли точечные удары по тыловым районам ВСУ. Противник увеличивает применение дронов на передовой, пытаясь сдержать продвижение российских войск.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не произошло. В районе Рыжевки артиллерия группировки «Север» обстреляла выявленные цели ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» вскрыли две боегруппы ВСУ аэроразведкой и разгромили их у Лимана.

    21 января 2026, 19:18 • Новости дня
    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»

    Бывший глава «Укрэнерго» Брехт убит ударом тока

    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»
    @ Пресс-служба «Укрэнерго»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Алексей Брехт скончался на одной из подстанций компании, причиной стала остановка сердца после удара током, пишут местные СМИ.

    Бывший и.о. председателя правления украинской национальной компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от удара током на одной из подстанций компании, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда». Инцидент, по данным украинских СМИ, произошел при выполнении рабочих обязанностей.

    Информацию о гибели Брехта подтвердили в Министерстве энергетики Украины и энергетическом холдинге ДТЭК, однако официальная причина смерти не была озвучена. Представители ведомств пока не комментируют обстоятельства трагедии.

    Алексей Брехт возглавлял «Укрэнерго» с сентября 2024 года после увольнения Владимира Кудрицкого и занимал этот пост до июня 2025 года. В компании он проработал 23 года, в последние месяцы занимал должность члена правления и курировал эксплуатацию и развитие сети систем передачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в поселке Томаровка Белгородской области 13-летняя девочка скончалась после удара током во время игры в контактном фонтане. А до этого в Москве разнорабочий погиб от удара током в автотехцентре района Отрадное.

    Комментарии (22)
    21 января 2026, 08:43 • Новости дня
    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    FT: Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное объявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за споров между США и Европой, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, запланированное объявление о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что соглашение должны были подписать Украина, страны Европы и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Издание приводит слова неназванных чиновников, которые сообщили, что отмена планов произошла из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном. Основные споры касаются ситуации вокруг Гренландии и идеи создания «Совета мира» по Газе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

    Один из источников отметил: «Никакого подписания на данный момент». Другой добавил, что европейские столицы не могут игнорировать действия Трампа по Гренландии, одновременно обсуждая сотрудничество по украинскому вопросу.

    Украинский источник сообщил, что подписание плана процветания между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе отменено.

    Владимир Зеленский отказался ехать на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

    Издание Politico писало, что Дональд Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Давосе.

    Украинская делегация вынуждена бороться за внимание на форуме.

    Комментарии (5)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 13:39 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска был уничтожен под Николаевом, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, штаб планирования стратегических морских операций ВСУ, расположенный под Николаевом, был уничтожен точечным ударом тяжелой крылатой ракеты Х-22, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что удар пришелся по району Галициново, где находился штаб, отвечавший за подготовку атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска.

    По его словам, в данном штабе велось непосредственное планирование стратегических операций на море и курировалась деятельность по применению безэкипажных катеров против российских судов.

    Лебедев добавил, что логистика, управление и принятие решений по этим операциям были сосредоточены именно в этом пункте. Ракета попала по заглубленному штабному бункеру, который был оборудован на базе советского бомбоубежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и средств ПВО под Киевом.

    Подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем.

    Подполье рассказало о нанесении удара по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    Комментарии (6)
    21 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о военных преступлениях киевских властей в Красноармейске (Покровске), сообщает РИА «Новости». Документ был представлен в среду на пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» участником спецоперации, председателем Трибунала и членом ОП РФ Максимом Григорьевым.

    «Новый наш доклад – это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же, как и во множестве других населённых пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем», – заявил Григорьев.

    В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

    Григорьев подчеркнул, что собранные данные имеют «совершенно однозначный характер», поскольку люди детально рассказывают, что и когда происходило. По его словам, многие из опрошенных стали жертвами этих преступлений, и подобные действия продолжаются на территориях, которые еще находятся под контролем киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.


    Комментарии (6)
    21 января 2026, 23:59 • Новости дня
    Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете

    Tекст: Антон Антонов

    Офис Владимира Зеленского опубликовал его фото на совещании без света, хотя на экране видно освещенное помещение, что вызвало насмешки в Верховной раде.

    Украинские СМИ отметили, что несоответствие «может указывать на предварительную обработку фото для создания иллюзии затемнения».

    «Маленькая подсказка для пиарщиков ОП. Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа», – заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) отметил, что «Микита (заместитель главы ОП) сидит в соседнем кабинете со светом». «Кто это придумывает – гений», – заявил нардеп.

    Тем временем советник главы офиса Виктория Страхова рассказала, что отопление в здании отключено и использование обогревателей запрещено. По ее словам, температура в ее кабинете составляет примерно 13 градусов, а в коридорах еще холоднее. Она подчеркнула, что в офисе распространяется просьба не использовать электрообогреватели, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с водоснабжением и энергетикой в Киеве достигла критической точки. Около 60% города остаются без электроснабжения, а в 4 тыс. домов не функционирует отопление, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Комментарии (2)
    21 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Суд на Украине арестовал имущество Тимошенко
    Суд на Украине арестовал имущество Тимошенко
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд на Украине наложил арест на имущество лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

    Как сообщил Центр противодействия коррупции, среди арестованных активов оказались гаражи, мобильные телефоны, а также три автомобиля, принадлежащих ее супругу, передает ТАСС.

    В то же время суд отказался арестовывать средства с личного счета Тимошенко. Аргументом стало то, что этот счет является единственным источником доходов депутата.

    Ранее Тимошенко сообщила, что не располагает средствами для внесения залога в 33,3 млн гривен по делу о подкупе депутатов.

    Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему силовики именно сейчас взялись за Тимошенко и как это связано с потенциальными выборами.

    Комментарии (7)
    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Комментарии (28)
    21 января 2026, 21:34 • Новости дня
    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии

    В Хмельницком на Украине прошли протесты из-за отключения электроэнергии

    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители Хмельницкого перекрыли движение у здания горсовета, протестуя против длительного отсутствия электроснабжения, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    В Хмельницком, расположенном на западе Украины, у здания городского совета проходит масштабная протестная акция против длительного отсутствия электроснабжения, передает URA.RU. По данным украинского издания «Страна.ua», протестующие собрались возле административного здания в центре города.

    Как отмечает Telegram-канал «Политика страны», на улицу вышли несколько десятков человек. Демонстранты перекрыли движение транспорта в центре города, высказывая недовольство отсутствием света.

    Между участниками акции и сотрудниками полиции периодически происходят столкновения. Власти пока официально не комментировали ситуацию, однако граждане требуют срочного восстановления электроснабжения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о нанесении  массированного удара возмездия по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс. Верховная рада осталась без света, тепла и воды.


    Комментарии (12)
    21 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тыс. долларов наличными и более 500 тыс. долларов на банковских счетах, в том числе в Швейцарии, а также коллекцию брендовых часов и автомобилей, свидетельствуют данные декларации.

    Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тыс. долларов наличными, а также более 500 тыс. долларов на счетах в банках как на Украине, так и за рубежом, передает РИА «Новости». Эти данные содержатся в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

    Декларация была подана 30 марта 2025 года и охватывает 2024 год. Указывается, что средства супругов хранятся в разных валютах – гривнах, долларах и евро, а часть суммы размещена в швейцарском банке в Цюрихе. Помимо денег, Зеленские владеют часами Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget, Bovet, ювелирными украшениями и двумя автомобилями – Land Rover и Mercedes-Benz.

    Согласно документу, Елена Зеленская является бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage (Белиз) и San Tomasso S.R.L. (Италия). Сам Зеленский владеет займом в размере 2,4 млн долларов, который он получил от Film Heritage еще в 2017 году, и сумма займа не изменилась.

    В последние годы коррупция на Украине, включая военную сферу, регулярно становится темой обсуждений. Как показывают опросы, более половины граждан страны считают коррупцию главной угрозой для развития.

    Ранее газета PravdaFrance писала, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании, связанные с ним, за сумму более 1 млрд евро.

    В 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре.

    До этого сообщалось, что вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не нашла покупателя после выставления на продажу, несмотря на аналогичные предложения за 2,5–3 млн евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу.

    Комментарии (6)
    21 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Зеленский: Киев обесточен почти на 60%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около 60% Киева все еще остаются без электроснабжения, а в 4 тыс. домов не работает отопление, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «На сегодняшнее утро около 4 тыс. домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60% столицы – без электричества», – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале после энергетического селекторного совещания, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, наиболее сложная ситуация сохраняется в Киеве и области, а также в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. К восстановительным работам привлечены ремонтные бригады, сотрудники госслужбы по ЧС, а также работники энергетических компаний и коммунальных служб.

    Кроме того, премьер-министр Украины и министр обороны получили поручение проверить всю информацию о бронировании сотрудников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые участвуют в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Для подобных компаний уже принято решение о бронировании 100% персонала.

    Накануне Зеленский заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям с просьбой выехать из города на фоне продолжающихся перебоев с электричеством и коммунальными услугами.

    Горнорудная компания Ferrexpo plc с основными активами на Украине временно прекратила производство из-за перебоев с электроснабжением.

    Комментарии (9)
    21 января 2026, 09:28 • Новости дня
    В Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме
    В Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы диверсантов ВСУ в российской форме уничтожены на границе Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, на границе Запорожской и Днепропетровской областей были уничтожены две группы украинских диверсантов, сообщает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что диверсанты переоделись в форму российских военных и попытались выполнить задание.

    Cоветник главы ДНР заявил: «Они переоделись в российскую форму и выдвинулись на задание, которое так и не выполнили, поскольку были уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский объяснил выгоду освобождения Закотного для дальнейшего продвижения на Славянск.

    Кимаковский также сообщил о переброске резервов беспилотников ВСУ к линии фронта.

    Военнослужащие ВСУ при отступлении разграбили музей Нестора Махно в Гуляйполе.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных

    Замкомбата ВСУ в Сумской области избил и стрелял в подчиненных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание солдатам, среди которых один получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео.

    Заместитель командира одного из батальонов Вооружённых сил Украины в Сумской области имитировал расстрел своих подчинённых за отказ удалить видео с угрозами. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, пишет ТАСС. По данным ведомства, офицер систематически издевался над подчинёнными, а двое солдат записали на мобильный телефон разговор, где командир угрожал им расстрелом в случае неповиновения.

    В сообщении бюро говорится: «Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел». Кроме того, замкомандира избил солдат шлемом, затем выстрелил в их мобильный телефон и прицельно ранил одного из военнослужащих в стопу.

    На данный момент офицер задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    До этого в украинской прессе появилось видео с кадрами, где мобилизованных в ВСУ в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    А родственники мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении сообщили, что их близких неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.


    Комментарии (0)
    21 января 2026, 14:38 • Новости дня
    Пацифиста на Украине насильно отправили в штурмовики

    Tекст: Ольга Иванова

    Кришнаит Александр Ширков был мобилизован в Днепропетровске несмотря на убеждения, позже он погиб в составе штурмового подразделения под Красноармейском на первом боевом задании, рассказал знакомый и единомышленник погибшего Олег Торгало.

    Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине задержали кришнаита Александра Ширкова и против его воли мобилизовали в армию, где он погиб на первом же боевом задании, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал его знакомый и единомышленник Олег Торгало, который отметил, что Ширкова силой забрали на улице, а затем отправили в учебную часть, готовящую бойцов для штурмовой бригады «Скеля».

    Торгало подчеркнул, что у подразделения «Скеля» крайне плохая репутация – по открытым данным, многие новобранцы погибают уже в первые дни, а человеческая жизнь там считается расходным материалом. По его словам, медкомиссия проходила формально, все жалобы игнорировались, годными признавали всех.

    Ширков был убежденным пацифистом и пытался воспользоваться своим правом на альтернативную гражданскую службу, однако сотрудники военкомата не приняли его доводы. В армии его сперва отправили работать на кухню, где смены длились более 20 часов, и он сам вызвался в штурмовое подразделение, чтобы получать хотя бы семь часов сна. Торгало рассказал, что в этом подразделении оказалось много тяжелобольных и пожилых людей, а также тех, у кого не было денег или связей, чтобы избежать службы.

    Перед отправкой на передовую под Красноармейск в Донбассе Ширков смог последний раз выйти на связь. По словам его сослуживцев, другие военные называли новое пополнение «однодневками» из-за минимальных шансов выжить. Ширков погиб от пули в шею при первом же боевом выходе, его тело осталось за линией фронта.

    Торгало заключил, что происходящее – это не просто мобилизация, а массовое нарушение прав и свободы совести граждан, и назвал смерть Ширкова следствием беззакония и административного насилия. Бригада «Скеля» была создана в 2022 году и участвовала в боевых действиях в Харьковской области, Донбассе и на Запорожском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинского военкомата задержали мужчину для принудительной мобилизации прямо на катке в Одессе.

    В Житомирской области мужчина, задержанный для мобилизации и признанный годным к службе, скончался возле военкомата после отказа от госпитализации.

    В Черниговской области мобилизованных мужчин заставили ползать по земле под окрики и выстрелы.

    Комментарии (7)
    21 января 2026, 23:50 • Новости дня
    Число погибших при атаке ВСУ в Краснодарском крае выросло до трех человек
    Число погибших при атаке ВСУ в Краснодарском крае выросло до трех человек
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна погибли три человека, восемь госпитализированы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в пос. Волна увеличилось до трех человек, пострадавших – до восьми», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. По поручению губернатора, при необходимости пострадавших могут перевезти в клиники краевого центра для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате удара по портовым терминалам в поселке Волна Краснодарского края погибли два человека. В результате атаки загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 23:27 • Новости дня
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву в четверг с рабочим визитом приедут американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Путин сообщил, что Россия могла бы направить в «Совет мира» по Газе 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Он также отметил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после окончания боевых действий между Россией и Украиной.

    «Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент России отметил, что представители США прибудут с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются вылететь в Москву поздним вечером в четверг. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер ранее встречались в Давосе.

    Комментарии (2)
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером
    В России произвели рекордный за 30 лет объем молока
    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии
    Главу Минторга США освистали на ужине в Давосе
    400 миллионеров и миллиардеров призвали к повышению налогов для сверхбогатых
    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов

    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

