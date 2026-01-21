«Северяне» вскрыли две боегруппы ВСУ аэроразведкой и разгромили их у Лимана

Tекст: Катерина Туманова

«Противник предпринял попытку нарастить количество личного состава на передовых позициях. Две боевые группы выдвинулись в направлении леса, но были вскрыты аэроразведкой «Северян». Комплексным огневым поражением оба пикапа уничтожены вместе с личным составом», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

Также «Северяне» продвигаются в населенных пунктах возле Волчанска. По тыловым районам и логистическим узлам ВСУ работает российская авиация. Противник вынужден отступать. У Старицы штурмовики продвинулись на трёх участках и овладели участком леса, общее продвижение составило до 400 м.

В Волчанских Хуторах занято пять домовладений, бойцы продвинулись на 250 м в восточном направлении. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовые группы продвинулись на 600 м по лесополосам и заняли две позиции ВСУ.

В Сумском районе «Северяне» продвинулись на шести участках, в Краснопольском – на двух и в Глуховском – на трёх. Общее продвижение составило до 600 м. На Тёткинском и Глушковском участках фронта российская авиация уничтожила позиции ВСУ в районах Белополья и Соляников.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 85 в Сумской области и свыше 75 в Харьковской)», сказано в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции, применяя FPV-дроны. Российские военные также поразили объекты энергетики, используемые ВСУ. Всего за прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.