    Раскрыта схема грабежа Украины Западом
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами
    Вассерман предложил не отменять школьные занятия из-за морозов
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году
    Совбез Белоруссии объяснил невидимость «Орешника» для противников
    Вице-премьер Украины заявил о повреждении всех электростанций страны
    Юрист рассказала, сколько может занять снятие ареста с квартиры Долиной
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    16 января 2026, 17:56

    Россия потребовала отозвать иск о «царском долге» на 225 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия потребовала отозвать из суда США иск о так называемом «царском долге» на 225 млрд долларов.

    Речь идет о старых облигациях 1916 года, по которым американский инвестфонд Noble Capital пытается взыскать средства с Российской Федерации, передает РБК.

    Партнер бюро Marks&Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков, заявил, что этот долг был аннулирован советским правительством в 1918 году. «Ни СССР, ни Российская Федерация никогда не признавали свою ответственность за них в соответствии с установленным международным правом. Они давно были отправлены в «мусорную корзину истории», – подчеркнул он.

    По словам Соколова, Россия официально потребовала от истца отозвать свой иск до 30 января. Если этого не произойдет, российская сторона подаст ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств» (Foreign Sovereign Immunity Act).

    Напомним, американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи.

    Экономисты Иван Лизан и Василий Колташов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи.

    16 января 2026, 13:22
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Эксперты: Иск по имперским долгам – попытка США заявить претензию на замороженные в Европе активы России

    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ SOPA/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США, вероятно, хотят заявить претензию на замороженные в Euroclear российские активы и помешать Брюсселю их экспроприировать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД выразили экономисты Иван Лизан и Василий Колташов. Ранее американский инвестфонд потребовал с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи.

    «Иск к России по долгам Российской империи – попытка американского инвестиционного фонда подыграть правительству США в деле торможения европейских инициатив по конфискации российских золотовалютных резервов (ЗВР)», – считает экономист Иван Лизан.

    Он провел параллель с процедурой банкротства, проводимой не очень чисто. «Иногда для того, чтобы спасти часть имущества, должник создает несуществующий долг перед лицами, которым он доверяет. Составляются липовые договоры займа и расписки. Таким образом, в судебном процессе появляются «кредиторы». Их задача заявить требование на собственность и капитал должника», – говорит Лизан.

    По мнению собеседника, американцы занимаются примерно тем же. «Они хотят заявить претензию на российские ЗВР и помешать Брюсселю экспроприировать активы, которые находятся в депозитарии Euroclear», – уточняет Лизан. Впрочем, цель американской стороны вряд ли состоит в отстаивании интересов России.

    Дело в том, что если резервы перейдут к США, то у Вашингтона появится дополнительный инструмент. «Видимо, Белый дом хочет получить рычаг влияния на Москву, чтобы было легче склонить нас к принятию необходимых решений в рамках переговорного процесса по украинскому вопросу», – допустил эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается экономист Василий Колташов. Он напомнил, что план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. «Это было крупное, поистине стратегическое поражение Еврокомиссии», – подчеркнул собеседник. Аналитик допустил, что в США вынесут судебный вердикт, по которому сумма, сопоставимая с замороженными в Бельгии средствами РФ, будет истребована в пользу истца – инвестфонда.

    Колташов назвал американский суд «лукаво-соревновательным». «Доказательства там не очень нужны. Поэтому я не исключаю, что судьи примут решение в пользу Noble Capital RSD. Другой вопрос: что в такой ситуации будет делать Брюссель? Рискнут ли бельгийские политики ради интересов Вашингтона?» – задается вопросом спикер.

    Он подчеркнул, что тема царских долгов была закрыта в XX веке. «Поэтому спекуляции на этой почве необоснованны. Претензии, что называется, высосаны из пальца», – указал эксперт. Тем не менее, по его мнению, Москве нужно отнестись к иску серьезно, более того, подготовить собственные возможные требования к США.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    14 января 2026, 17:36
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

    Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Речь идет о так называемом принципе «public charge» – риске того, что иммигрант в будущем станет получателем государственных пособий.

    В список стран, граждане которых подпадают под ограничения, вошли, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Приостановка вступит в силу с 21 января и будет действовать бессрочно – до завершения внутренней переоценки визовой политики.

    Особое внимание федеральные власти США уделяют Сомали. По данным Fox News, это связано с крупным скандалом о мошенничестве в штате Миннесота, где прокуратура выявила масштабные злоупотребления с программами социальной помощи, финансируемыми за счет налогоплательщиков. В расследовании фигурируют выходцы из Сомали и американцы сомалийского происхождения.

    Еще в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям по всему миру инструкцию об ужесточении применения нормы «public charge». В рамках новых рекомендаций консульские офицеры должны оценивать широкий круг факторов – состояние здоровья заявителя, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также потенциальную потребность в длительном медицинском уходе. Основанием для отказа может стать и факт получения государственной помощи в прошлом.

    «Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов недопустимыми, если они могут стать обузой для американской социальной системы», – заявил официальный представитель ведомства Томми Пигготт. По его словам, иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты.

    Исключения из нового порядка будут крайне ограниченными и возможны лишь после прохождения дополнительной проверки на соответствие критериям «public charge».

    Принцип отказа во въезде по причине риска социальной нагрузки существует в американском законодательстве десятилетиями, однако его применение существенно менялось в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовка этого положения была расширена, однако позднее часть нововведений была оспорена в судах и отменена при администрации Джо Байдена.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 11:40
    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи

    Экономист Любич: РФ не несет правовой ответственности за долги Российской империи

    Экономист оценил перспективы иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    @ Andy Dean/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    При установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году был зафиксирован отказ коммунистического государства от долгов Российской империи. Поэтому Российская Федерация не несет правовой ответственности за эти задолженности, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал иск американского инвестфонда к России по имперским долгам.

    «Государство Российская Федерация не является правопреемником Российской империи», – отметил экономист Антон Любич. Он также напомнил о событиях 7 ноября 1917 года. «В ходе последовавшей за Октябрьской революцией Гражданской войны победу одержали армии, сражавшиеся за органы власти, выражавшие идеи преемственности государственности. Данный правовой факт зафиксирован во всех конституционных документах Российской Федерации с 1918 по 1978 год», – добавил собеседник.

    «25 декабря 1991 года РСФСР законом, принятым Верховным Советом, была переименована в Российскую Федерацию», – указал Любич, подчеркнув, что это было именно «переименование государства, возникшего в 1917 году, а не учреждение нового или возрождение старого».

    «Конституция, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, в редакции 2020 года фиксирует правопреемство Российской Федерации также по правам и обязательствам СССР – государственного союза, в который РСФСР входила на правах одной из союзных республик с 1922 по 1991 год», – отметил аналитик.

    Кроме того, он напомнил, что при установлении дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году отказ коммунистического государства от долгов Российской империи был зафиксирован. «Таким образом, какими бы ни были моральные и политические дискуссии, правовой ответственности за долги Российской империи Российская Федерация не несет», – акцентировал экономист.

    «Факт разовых выплат в адрес США в 1933 году и Франции в 1996 году для снятия требований к СССР/РФ по старым обращениям не является признанием долга, а только формой мирного урегулирования спора», – уточнил Любич.

    Ранее стало известно, что американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США затребовать от России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям Российской империи, которые были выпущены в 1916 году.

    Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне 2025 года, внимание на него обратил РБК. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Последнее движение по делу было в ноябре, когда суд постановил дать ответ на заявление не позднее 29 января 2026 года.

    «Российская Федерация, нарушая доктрину преемственности власти, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных обязательств по государственным долгам, взятым в долг ее предшественником, Российской империей», – утверждает фонд. Noble Capital называет себя владельцем облигаций Российской империи на 25 млн с купоном 5,5%, размещенных через National City Bank of New York.

    По версии истца, Россия как правопреемник СССР унаследовала долги. Фонд предлагает погасить их за счет замороженных российских активов. Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В США заморожено около пяти млрд долларов.

    15 января 2026, 04:28
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    14 января 2026, 07:44
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    Карлсон: США после Венесуэлы не имеют права критиковать Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона потеряла право критиковать российскую за действия на Украине после собственной атаки на Венесуэлу, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» – задался Карлсон вопросом, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что можно выражать недовольство подобными событиями, но нельзя указывать на «какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно».

    Журналист пояснил, что Вашингтон провел операцию в Венесуэле для пресечения поставок нефти из этой страны в КНР, но признание подобного поставило бы под сомнения высказывания о «неспровоцированной агрессии» со стороны России.

    Вашингтону пришлось бы признать, что Москва действует по объективным причинам, поскольку ощущает угрозу у своих границ и принимает меры для своей защиты, добавил журналист.

    В начале января США атаковали Венесуэлу и похитили ее президента Николаса Мадуро. Американский президент Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон не хочет видеть Россию или Китай в Венесуэле. Каракас после нападения США заявлял о продолжении сотрудничества с Россией.

    16 января 2026, 01:07
    Посол России в Дании ответил на слова Трампа о захвате Гренландии Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики, подчеркнул посол России в Дании Владимир Барбин.

    Дипломат напомнил о пресс-конференции в Вашингтоне, где министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подтвердил отсутствие угрозы Гренландии со стороны России и Китая, передает ТАСС.

    «Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории», – заявил Барбин в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о том, что если США «не возьмут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай.

    Барбин выразил мнение, что страны НАТО, включая Данию, используют тему российской или китайской угрозы для оправдания милитаризации Арктики. Он подчеркнул, что привлечение НАТО к вопросам Арктики и Гренландии ведет к усилению военной напряженности, а не к укреплению безопасности региона.

    Как писала  ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками». Европарламент осудил заявления США о Гренландии. Министерство обороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд.

    15 января 2026, 21:32
    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира
    Дмитриев: Трамп дал понять, что Зеленский затягивает достижение мира
    @ CAP/PLF/The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп дал понять, что Владимир Зеленский намеренно затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Президенту Трампу ясно, что Зеленский саботирует и затягивает достижение мира», – написал Дмитриев в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Напомним, Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве.

    Кремль поддержал позицию США о торможении урегулирования Зеленским.

    16 января 2026, 08:45
    Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США
    Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное стратегическое партнерство между Канадой и Китаем.

    В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он иронично поинтересовался: «Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», передает ТАСС.

    Накануне премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава канадского правительства Марк Карни провели переговоры, в ходе которых обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества. Ли Цян заявил, что КНР намерена содействовать стабильному росту торговли между странами, а также упростить таможенные процедуры.

    Китайская сторона подчеркнула заинтересованность в углублении партнерства с Канадой в финансовом секторе, альтернативной энергетике, цифровых технологиях, аэрокосмической промышленности и передовом производстве. По словам Ли Цяна, между двумя государствами существует оптимальная взаимодополняемость экономик и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Канада боится стать следующей целью США после Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    13 января 2026, 18:44
    Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану

    Захарова: Угрозы США в адрес Ирана недопустимы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости угроз, исходящих из Вашингтона в адрес Ирана.

    По словам Захаровой, подобные заявления о возможных новых военных ударах по территории Исламской республики вызывают серьезную обеспокоенность.

    «Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской республики», – подчеркнула Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД. Она добавила, что любые попытки использовать инспирированные извне беспорядки как предлог для повторения военной агрессии против Ирана, подобной событиям июня 2025 года, могут привести к крайне негативным последствиям.

    Захарова отметила, что такие действия способны дестабилизировать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке и угрожают международной безопасности в целом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    14 января 2026, 14:55
    Лавров обвинил США в подрыве системы международных отношений

    Лавров: США взяли линию на разлом системы международных отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана вызывают вопросы к надежности Вашингтона и подрывают сложившуюся систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    США целенаправленно разрушают существующую систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По его словам, действия Вашингтона, включая операцию в Венесуэле, являются грубым нарушением международного права.

    «Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», – отметил Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

    Глава МИД России подчеркнул, что подобные шаги США отражают не просто попытку, а последовательную линию на подрыв системы, которая создавалась не один десяток лет, в том числе при участии самих американцев. Он также добавил, что другие действия США на международной арене подтверждают этот курс.

    Кроме того, Лавров прокомментировал отказ США от собственных принципов глобализации. Он отметил, что такие действия Вашингтона «наводят на мысль о ненадежности» Соединенных Штатов как партнера. Министр обратил внимание на то, что американская сторона игнорирует нормы, которые сама же продвигала, и это вызывает сомнения в ее надежности.

    Лавров сделал эти заявления, отвечая на вопросы журналистов о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. По мнению министра, подобная политика свидетельствует о двуличности подхода Вашингтона к международным делам.

    Ранее Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.

    14 января 2026, 14:58
    Лавров заявил об открытости Москвы к диалогу с эмиссарами США

    Лавров: Москва открыта к диалогу с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к контактам с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Мы открыты к контактам со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером. Президент России встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента США Дональда Трампа. Я уверен, что если они проявят такой интерес, то этот интерес будет встречен с пониманием», – сказал министр, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, российской стороне было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с коалицией желающих из Европы с участием Владимира Зеленского. Министр отметил, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились. Он добавил, что Москва пока не располагает конкретной информацией о содержании встречи и ждет возможного брифинга от американских коллег.

    Лавров напомнил, что взаимодействие между Россией и США по вопросу Украины опирается на договоренности, достигнутые ранее на встрече в Аляске, которые обе стороны считают прочной основой для последующего диалога.

    Ранее Лавров сообщил о готовности России к серьезным переговорам по Украине.

    14 января 2026, 21:52
    Белый дом предложил Гренландии выбрать между США и Китаем с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом обратился к жителям Гренландии с предложением сделать выбор между США и Китаем с Россией.

    Сообщение Белого дома в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сопровождается изображением двух собачьих упряжек, стоящих на перепутье.

    «Какой путь, гренландец?», – говорится в публикации.

    Ранее Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    В общенациональном исследовании только небольшая часть граждан США выразила одобрение инициативе Трампа по покупке Гренландии, остальные выступили против.

    14 января 2026, 22:46
    Дания подчеркнула отсутствие «сиюминутной угрозы» Гренландии со стороны России

    Глава МИД Дании Расмуссен: Нет сиюминутной угрозы Гренландии со стороны России

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России, заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после переговоров в Белом Доме.

    «Нет сиюминутной угрозы со стороны Китая и России, по крайней мере угрозы, с которой мы не можем справиться», – приводит слова Расмуссена ТАСС.

    Он указал на предотвращение китайских инвестиций «благодаря тесному сотрудничеству между Данией и Гренландией».

    Расмуссен также опроверг заявления президента США Дональда Трампа о наличии китайских военных кораблей у берегов Гренландии. По словам министра, ВМС Китая не появлялись в этих водах уже около десяти лет, что подтверждается данными датской разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обратился к жителям Гренландии с предложением выбрать между сотрудничеством с США или с Китаем и Россией. Вашингтон считает, что «так или иначе» получит контроль над островом, в противном случае Гренландию, по мнению Трампа, заберут Россия или Китай.

    14 января 2026, 14:37
    Лавров заявил о провале глобализации из-за действий Вашингтона

    Лавров: Глобализация провалилась из-за действий США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.

    По словам министра, Вашингтон, осуществляя операцию в Венесуэле, нарушает международное право и подрывает систему международных отношений, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что речь идет не только о структуре ООН, но и о принципах глобализации, которые ранее активно продвигали сами США, апеллируя к свободе рынка, честной конкуренции и неприкосновенности собственности.

    «Теперь уже, как говорится, пошло, по сути дела, коту под хвост», – заявил министр. Он отметил, что вместо глобализации теперь наблюдается фрагментация мирового хозяйства.

    Лавров также прокомментировал продвижение в США инициативы о введении 500% пошлин на страны, поддерживающие торговлю с Россией. По его словам, такие меры могут вызывать улыбку или гнев, однако Россия продолжит реализовывать договоренности с Ираном и другими партнерами.

    Министр привел в пример сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который, по словам Лаврова, активно продвигает инициативу о резком повышении пошлин на торговлю с Россией. Глава МИД добавил, что, несмотря на подобные инициативы, Москва будет укреплять экономические связи с партнерами.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об окончании эры «наивной глобализации» и начале эры «экономического национализма».

    14 января 2026, 12:25
    Bloomberg сообщило о возможной встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер в ближайшее время могут вновь приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Bloomberg.

    По данным агентства, встреча вероятно состоится уже в январе, однако пока не существует окончательного согласования по датам, передает ТАСС.

    Источники отмечают, что сроки визита напрямую зависят от ситуации в Иране, возможны корректировки графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Резой Пехлеви.

    Уиткофф также провел встречу с представителями стран Европы, где обсуждались практические шаги по усилению гарантий безопасности для Украины.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. Он сообщал, что переговоры проходят конструктивно.

