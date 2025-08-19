  • Новость часаЛавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина
    Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих
    Лавров указал Зеленскому на права русских в конституции Украины
    США и Европа начали работу над гарантиями безопасности для Украины
    FT: Украина обязалась купить оружие у США на 100 млрд долларов
    Израиль назвал нового посла в России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    12 комментариев
    19 августа 2025, 15:05 • Новости дня

    Сторонницу ЛГБТ арестовали за насилие над 12-летней девочкой в Петербурге

    Суд Петербурга арестовал сторонницу ЛГБТ за насилие над 12-летней девочкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приморский районный суд Петербурга арестовал представительницу ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в России), подозреваемую в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

    По данным правоохранителей, обвиняемую задержали 13 августа в Иваново после заявления родителей потерпевшей, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры Петербурга.

    Согласно материалам дела, с 2020 по 2021 год обвиняемая, угрожая суицидом и распространением порочащей информации, склоняла ребенка к интимным отношениям. В результате девочка получила тяжелую психологическую травму и долго скрывала произошедшее от семьи.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальная санкция предусматривает до 20 лет заключения. В пресс-службе судов уточнили, что срок ареста составит два месяца.

    Ранее в Красноярском крае возбудили дело по факту насилия над ребенком в летнем лагере.

    В декабре в Красноярске насильника ребенка приговорили к пожизненному сроку.

    18 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    Комментарии (13)
    18 августа 2025, 21:24 • Новости дня
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    @ Погиба Александра/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые сообщения о потенциальной ненадежности мессенджера MAX исходили от пользователей с Украины, заявил ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов.

    По его словам, украинские мошенники на протяжении нескольких лет применяли зарубежные платформы для обмана российских пользователей, что подрывало доверие и вызывало проблемы с безопасностью.

    Карнаухов отметил, что создание отечественного мессенджера, сфокусированного на цифровом суверенитете, стало угрозой для мошенников. «Паника и попытки дискредитации – не что иное, как реакция на потерю удобной площадки для мошеннической деятельности», – написал он в своем Telegram-канале.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram отреагировал на слухи о том, что MAX якобы постоянно следит за пользователями через веб-камеру. «Telegram-каналы разгоняют скриншот с какого-то форума, пользователь которого среагировал на уведомления антивируса Kaspersky о том, что МAX обращается к камере, даже когда просто висит в фоне. Пресс-служба мессенджера сразу выпустила официальное опровержение, и я ей верю: ни один приличный продукт, принадлежащий уважаемой компании, никогда не будет заниматься скрытой слежкой за своими пользователями – слишком велики имиджевые риски», – пояснил он.

    Горелкин подчеркнул, что многие Telegram-каналы проигнорировали это опровержение, что может свидетельствовать о попытках манипулировать общественным мнением.

    Как сообщает ресурс о гаджетах iPhones.ru, в последнее время в сети распространяются слухи о том, что новый мессенджер MAX от VK якобы шпионит за пользователями. Но при этом никаких подтверждений этому нет. «У MAX набор разрешений и функций абсолютно типичный для современного мессенджера со звонками, файлами и аналитикой. Ну уж точно не больше, чем у VK, "вотса" или "телеги"», – говорится в материале.

    Ранее в MAX опровергли слухи о постоянном использовании камер пользователей.

    Комментарии (20)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 21:08 • Новости дня
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Газета ВЗГЛЯД открыла информационный канал в российском мессенджере MAX. Теперь пользователи платформы могут получать в этом приложении свежие новости России и мира, а также собственные эксклюзивные материалы нашего издания.

    Перейти на канал и подписаться на материалы газеты ВЗГЛЯД можно по ссылке.

    MAX был запущен компанией VK в марте 2025 года. Мессенджер предоставляет пользователям возможность обмениваться сообщениями, отправлять голосовые сообщения, совершать звонки и передавать файлы до четырех гигабайт. Приложение можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.

     С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустановлен на всех новых смартфонах в России. В начале августа разработчики MAX провели тестирование интеграции приложения с порталом Госуслуг. В будущем сервис также позволит получать и передавать документы с электронной подписью.

    Приложение MAX уже получило высокую популярность среди российских пользователей с рейтингом 4,6 в Google Play и 4,4 в AppStore.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, образовательная платформа Сферум стала интегрированной в мессенджер MAX и с 25 августа начнет работу для пользователей в шести пилотных регионах. Переход коммуникации между школой, родителями и учениками в мессенджер MAX обеспечит защиту данных и повысит цифровой суверенитет.

    Комментарии (10)
    19 августа 2025, 14:41 • Новости дня
    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету

    Лавров: Финляндия нарушила нейтралитет, вступив в НАТО

    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финляндия нарушила прежние обязательства о вечном нейтралитете, став участником НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Заявление Лаврова прозвучало в эфире «России-24», передает ТАСС.

    Глава МИД напомнил, что ранее руководители Финляндии подписали соглашение о вечном нейтралитете, предусматривающее неприсоединение к военным блокам, направленным против другой стороны.

    «Они [руководители Финляндии] подписали договор, в котором было сказано о вечном нейтралитете, о том, что никто – ни Советский Союз, ни Финляндия – никогда не будут вступать в структуры, направленные против другой договаривающей стороны», – сказал министр. Он задался вопросом, где сейчас эти договоренности, напомнив, что Финляндия вступила в Североатлантический альянс, который официально считает Россию врагом.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 18:58 • Новости дня
    Дипломаты ЕС склоняются к отказу от посещения парада в Китае из-за визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты в Китае рассматривают возможность не посещать военный парад в сентябре из-за ожидаемого присутствия президента России Владимира Путина, пишет South China Morning Post (SCMP).

    По информации South China Morning Post, представитель Евросоюза в Китае Хорхе Толедо уже отказался от участия в мероприятии, передает РИА «Новости». Некоторые другие европейские дипломаты также приняли решение не присутствовать на параде или запланировали отпуск на эти даты.

    Один из источников отметил, что ЕС мог бы послать «решительный сигнал» о своей единой позиции по ситуации на Украине, если бы все европейские послы синхронно отказались от участия в параде.

    Ранее сообщалось, что лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь.

    Комментарии (4)
    18 августа 2025, 21:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышенное внимание к Ростовской области на федеральном уровне

    Политолог Асафов назвал Ростовскую область транспортными воротами в Донбасс

    Эксперт объяснил повышенное внимание к Ростовской области на федеральном уровне
    @ GennadyL/wikipedia.org

    Tекст: Олег Исайченко

    Ростовская область является важным транспортным узлом юга страны. Кроме того, это значимый сельскохозяйственный и промышленный регион. Именно поэтому все стоящие перед областью задачи обсуждаются на самом высоком уровне, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В понедельник Владимир Путин провел встречу с врио главы Ростовской области Юрием Слюсарем.

    «Ростовская область на сегодняшний день является ключевым регионом для Юга России. Это в том числе транспортные «ворота» в Донбасс и экономический тяжеловес по меркам всего федерального округа. Поэтому Владимир Путин не случайно уделяет данному направлению первостепенное внимание», – сказал политолог Александр Асафов.

    «На плечах Юрия Слюсаря лежит крайне ответственная задача: не только сохранить уже имеющиеся достижения региона, но и преумножить их. В реализации данной задачи ему поможет собственный управленческий стиль – он активно встречается с людьми, представителями муниципальной власти. Это акцент на тесный личный контакт», – отмечает он.

    «Сделано уже немало. Слюсарь включился в решение проблем с общественным транспортом, вывозом мусора. Стремится восполнить сформировавшийся дефицит кадров: молодых профессионалов в области оберегают и проводят по всему карьерному пути. Кроме того, ведется активная деятельность по поддержке ветеранов СВО», – считает эксперт.

    «Строится Ростовское транспортное кольцо. В регионе долгое время сохранялась сложная транспортная ситуация – местные пробки порой превосходили по масштабу даже московские. Реализация проекта призвана решить эту наболевшую проблему, существенно улучшив качество жизни горожан. Однако значение инициативы выходит за рамки социальной сферы – она также даст мощный импульс развитию логистического потенциала области», – уточняет он.

    «Кроме того, у Слюсаря богатый управленческий опыт. Он долгое время трудился на посту руководителя Объединенной авиастроительной компании. То есть он сможет способствовать развитию машиностроения, а также помогать в реализации проекта БАС, который включает в себя производство БПЛА и их комплектующих», – заключил Асафов.

    В понедельник Владимир Путин встретился с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщает официальный сайт Кремля. В рамках встречи были обсуждены социально-экономические перспективы региона, а также планы по развитию промышленности и сельского хозяйства. В частности, президент отметил, что в области наблюдается падение производства в аграрном секторе.

    Слюсарь объяснил, что это связано с неблагоприятными погодными условиями: сильные заморозки, высокая температура воздуха, засухи и маловодье. При этом еще недавно область была лидером в сборах урожая. «С 2021 по 2023 были годы рекордов. Доходили до 16 млн тонн. Такого даже в Союзе не было», – напомнил он.

    Кроме того, в ходе встречи президент и врио главы Ростовской области затронули ситуацию с медицинскими кадрами в регионе. Укомплектованность в этой области составляет 77-78%. Слюсарь отметил, что этим вопросом необходимо заниматься системно, максимально используя потенциал уроженцев региона: «Учиться, возвращать назад в родное село». Также обсуждались вопросы поддержки участников СВО и членов их семей.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 18:01 • Новости дня
    ВС России ударами ФАБ разрушили объекты ВСУ в Мирнограде и Иванполье

    Авиабомбы российских военных разрушили объекты ВСУ в Мирнограде и Иванполье

    Tекст: Евгения Караваева

    Российская авиация применила корректируемые авиабомбы по местам размещения украинских войск в районах Мирнограда и Иванполья.

    ВКС России нанесли удары по временным пунктам дислокации подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Мирноград и Иванполье, передает Минобороны России в Telegram.

    Решение о применении авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции было принято после обнаружения скопления личного состава противника.

    В ведомстве заявили: «В Мирнограде в результате точного попадания авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК уничтожен пункт временной дислокации 15 отдельной бригады нацгвардии Украины».

    Также средства поражения были применены по объектам ВСУ в Иванполье, где ударами нескольких ФАБ-500 с УМПК уничтожены пункты временной дислокации подразделений отдельной механизированной бригады. Атаки были произведены в момент наибольшей концентрации украинских военнослужащих на объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВС России выбили оборону ВСУ у Федоровки в ДНР. Бойцы Южной группировки уничтожили снабжение ВСУ у Веролюбовки. Минобороны сообщило, что ВСУ понесли поражения на шести направлениях.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 16:01 • Новости дня
    Ту-95мс ВКС России выполнили полет над Баренцевым морем

    Минобороны: Ту-95мс ВКС России выполнили полет над Баренцевым морем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95мс состоялся над нейтральными водами Баренцева моря, сообщает Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, продолжительность полета составила более четырех часов. За безопасность маршрута отвечали экипажи истребителей Су-33 Военно-Морского Флота, которые обеспечивали сопровождение ракетоносцев.

    В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют аналогичные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей. Все действия российской авиации осуществляются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    В июне российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

    В конце мая два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 17:49 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Киргизии итоги саммита на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги встречи российского лидера и президента США Дональда Трампа на Аляске.

    «В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске», – сообщили в пресс-службе президента Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее Путин поделился с президентом Бразилии итогами встречи с Трампом.

    Он также обсудил итоги саммита на Аляске с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 18:50 • Новости дня
    В Сахалинской области стартовала акция «Марш Знамени Победы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Торжественное открытие Всероссийской акции «Марш Знамени Победы» состоялось на острове Шумшу в Сахалинской области.

    Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и началу Курильской десантной операции, последней крупной битвы Второй мировой войны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Копию Знамени Победы внесли на гору Северная, после чего девять активистов из разных регионов и освобожденных территорий получили реликвии для проведения памятных мероприятий по стране.

    «Когда я смотрю на это алое полотнище, перед глазами наши Герои. Они шли вперед, не щадя своих жизней, чтобы мы с вами могли жить в мире. Мы на острове Шумшу, где была поставлена точка во Второй мировой войне. Земля здесь пропитана кровью советских воинов, их мужеством, их безграничной любовью к Родине! Спустя 80 лет, мы с трепетом в сердце передаем копии этой священной реликвии по всей России. Это наша клятва, данная павшим. Мы будем достойны их подвига», – отметила директор Роспатриотцентра Елена Беликова.

    В рамках памятного дня на Шумшу также провели церемонию зажжения Вечного огня. Честь зажечь огонь предоставили участнику СВО Алиасу Авидзба и юной экспедиционерке Полине Чумак из Пензенской области. Огонь памяти отправился по стране, а в сентябре будет доставлен в Десногорск.

    В этот же день был открыт памятник в честь 80-летия Курильской десантной операции и подвига Героев Советского Союза Петра Ильичева и Николая Вилкова. Монумент стал первой частью будущего мемориального комплекса, посвященного победе Красной Армии над Японией.

    Для молодежных и патриотических групп организовали образовательную программу, включающую реконструкцию исторических боев, спортивные соревнования и экспедиции по местам сражений. В мероприятиях приняли участие реконструкторы, участники СВО, представители «ЮНАРМИИ» и поисковых движений из 24 регионов страны.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 17:16 • Новости дня
    Мужчина пострадал при атаке беспилотника на автомобиль в Белгороде

    В Белгородской области мужчина получил травмы из-за удара беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара вражеского беспилотника по легковому автомобилю возле села Нечаевка в Белгородской области ранен мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Инцидент произошел возле села Нечаевка Белгородского района, передает РИА «Новости». В результате удара вражеского беспилотника по легковому автомобилю мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая помощь оказывается. Также повреждения получил сам автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Ракитное Белгородской области, где пострадали четыре человека.

    Сотрудники ФСБ осмотрели сбитый украинский беспилотник над Смоленской АЭС и зафиксировали его детали на фотографиях.

    Движение шести пассажирских поездов компании ФПК оказалось нарушено после падения обломков беспилотника на станции Лиски в Воронежской области.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 17:09 • Новости дня
    Путин поделился с президентом Бразилии итогами встречи с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которого сообщил об итогах переговоров с главой США Дональдом Трампом на Аляске.

    Как сообщили в пресс-службе главы бразильской администрации, беседа длилась 30 минут, передает ТАСС. В ходе разговора Путин поделился информацией о встрече с Трампом и охарактеризовал ее как положительную.

    Он подчеркнул значение Бразилии в международных усилиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив роль страны в «группе мира» совместно с КНР.

    Президент Лула да Силва выразил признательность за звонок и подтвердил поддержку Бразилией всех действий, которые способствуют достижению мира. Также он пожелал успехов в продолжающихся переговорах по урегулированию ситуации.

    Ранее Трамп оценил на 10 баллов из 10 состоявшуюся встречу с Путиным. Путин отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 17:24 • Новости дня
    Запущена программа адаптации первокурсников «Первопроходец»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российских вузах с 15 августа стартовала масштабная программа поддержки первокурсников «Первопроходец», охватывающая более 1,5 млн студентов и свыше 500 учебных заведений.

    Проект реализуется Росмолодежью при поддержке Минобрнауки в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа продлится до 10 октября.

    Целью инициативы станет быстрая адаптация первокурсников в университетской среде, знакомство с проектом «Твой Ход» и направлениями молодежной политики. Для студентов предусмотрены мастер-классы, творческие акции, квизы, встречи с амбассадорами, а также онлайн-квиз в финале.

    По словам генерального директора платформы «Россия – страна возможностей», ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина программа помогает первокурсникам сделать путь в вузе осмысленным и наполненным возможностями для роста.

    Вузы и колледжи могут подать заявки на участие до 29 августа. С 20 по 25 сентября пройдет марафон амбассадоров – лидеров студенческого сообщества, которые проведут презентации, медиакампании, мастер-классы и встречи с администрацией вузов. По итогам будет определен ТОП-10 амбассадоров, получивших призы и благодарности.

    Финальное мероприятие программы – онлайн-квиз 26 сентября, где первокурсники из всех вузов-участников ответят на вопросы о студенческой жизни и проекте «Твой Ход». Лучшие практики и успешные кейсы будут включены в методический фонд проекта для дальнейшего развития студенческих инициатив.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    Путин посетовал, что врио главы Коми не привез на пробу Усть-Цилемского масла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин был опечален тем, что врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн не привез ему на пробу Усть-Цилемское масло.

    Во время рабочей встречи российский лидер отметил рост сельского хозяйства в регионе, несмотря на сложные природные условия, передает ТАСС.

    Гольдштейн рассказал о развитии отрасли и уникальных продуктах, таких как оленина и Усть-Цилемское масло. «Маслица-то не подвезли?» – поинтересовался Путин.

    «Грешен, исправлюсь», – ответил Гольдштейн.

    Несмотря на это, президент похвалил чиновника за рост показателей АПК и строительной отрасли, но выразил обеспокоенность уровнем безработицы в регионе.

    Ранее Путин на встрече с врио главы Коми призвал уделять особое внимание поддержке семей погибших участников спецоперации, подчеркнув важность личного участия глав регионов в этом вопросе.

    Накануне глава государства встретился с врио главы Ростовской области Юрием Слюсарем.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    Sky News: Переговоры Путина, Трампа и Зеленского могут пройти в Риме

    Tекст: Валерия Городецкая

    В европейских дипломатических кругах обсуждается вариант проведения саммита лидеров России, США и Украины в столице Италии, сообщил канал Sky News.

    По данным Sky News, инициаторами проведения переговоров в Риме выступают президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, передает ТАСС.

    В качестве сторонников этого варианта названы вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

    Напомним, Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске.

    Канал Sky News сообщал, что в качестве площадки для трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского обсуждаются такие европейские города, как Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России нанесли групповой удар по украинскому НПЗ
    Лавров напомнил Финляндии о вступлении в НАТО вопреки нейтралитету
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Bloomberg: Зеленский пытался обаять Трампа ради гарантий безопасности
    Главу азербайджанской общины Челябинской области лишили гражданства России
    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь
    В детсадах решили провести апробацию «Разговоров о важном»

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации