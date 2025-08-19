Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Сторонницу ЛГБТ арестовали за насилие над 12-летней девочкой в Петербурге
Суд Петербурга арестовал сторонницу ЛГБТ за насилие над 12-летней девочкой
Приморский районный суд Петербурга арестовал представительницу ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в России), подозреваемую в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки.
По данным правоохранителей, обвиняемую задержали 13 августа в Иваново после заявления родителей потерпевшей, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры Петербурга.
Согласно материалам дела, с 2020 по 2021 год обвиняемая, угрожая суицидом и распространением порочащей информации, склоняла ребенка к интимным отношениям. В результате девочка получила тяжелую психологическую травму и долго скрывала произошедшее от семьи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальная санкция предусматривает до 20 лет заключения. В пресс-службе судов уточнили, что срок ареста составит два месяца.
Ранее в Красноярском крае возбудили дело по факту насилия над ребенком в летнем лагере.
В декабре в Красноярске насильника ребенка приговорили к пожизненному сроку.