Сторонницу ЛГБТ арестовали за насилие над 12-летней девочкой в Петербурге

Суд Петербурга арестовал сторонницу ЛГБТ за насилие над 12-летней девочкой

Tекст: Валерия Городецкая

По данным правоохранителей, обвиняемую задержали 13 августа в Иваново после заявления родителей потерпевшей, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры Петербурга.

Согласно материалам дела, с 2020 по 2021 год обвиняемая, угрожая суицидом и распространением порочащей информации, склоняла ребенка к интимным отношениям. В результате девочка получила тяжелую психологическую травму и долго скрывала произошедшее от семьи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальная санкция предусматривает до 20 лет заключения. В пресс-службе судов уточнили, что срок ареста составит два месяца.

