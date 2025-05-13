Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.0 комментариев
В Ленобласти учительницу приговорили к девяти годам за домогательства
В Ленобласти учительницу приговорили к девяти годам колонии за домогательства
Женщина получила девять лет лишения свободы за совершение действий сексуального характера в отношении 11-летнего школьника из Токсово, сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда.
Всеволожский городской суд Ленинградской области признал гражданку П. виновной и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. В пресс-службе суда добавили, что ей также назначено ограничение свободы на один год и запрет на работу с несовершеннолетними сроком на один год. В качестве дополнительного наказания женщине запрещено заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних в течение этого срока, передает РИА «Новости».
Дело в отношении педагога было возбуждено в феврале 2024 года после того, как мать мальчика из Токсово обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По информации издания «Фонтанка», женщина заявляла, что учительница отправляла ребенку интимные фотографии и совершала иные противоправные действия.
Ранее сообщалось, что преподаватель одного из высших учебных заведений Челябинска предстанет перед судом по обвинению в том, что принуждал студента к действиям сексуального характера за зачеты и положительную оценку на экзамене.