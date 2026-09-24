ЦНИИмаш сообщил о планах повысить пропускную способность российских спутников

ЦНИИмаш: В России разработают полезную нагрузку для спутников связи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские специалисты приступят к разработке перспективного оборудования для космических аппаратов, передает РИА «Новости».

Выступая на конференции Satcomrus, заместитель генерального директора ЦНИИмаш Геннадий Ерохин отметил: «Мы поставили задачу… что необходимо переходить к новым гибким цифровым полезным нагрузкам, потенциал которых возможен до 100 гигабит в секунду».

По словам специалиста, в настоящий момент столь мощные устройства не требуются. В будущем государственная корпорация «Роскосмос» планирует согласовать с оператором «Космическая связь» более скромные параметры. Однако в качестве доступной отечественной технологии задача уже поставлена. В следующем году планируется развернуть работы по созданию компонентов аппаратуры.

Ерохин признал, что процесс импортозамещения в отечественном спутникостроении привел к снижению пропускной способности. Согласно представленным данным, к 2030 году общий показатель российских аппаратов достигнет 101 гигабита в секунду, но к 2035 году может упасть до 79,8 гигабита в секунду. В то же время зарубежные производители активно увеличивают этот параметр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин пообещал обеспечить все потребности населения страны в спутниковой связи к 2030 году.

В июле Россия вывела на орбиту вторую группу аппаратов низкоорбитальной системы «Рассвет».

Госкорпорация «Роскосмос» планирует запустить первые спутники для прямого доступа к интернету с мобильных телефонов в 2027 году.