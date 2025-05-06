Вагенкнехт выразила надежду на провал Мерца на выборах

Вагенкнехт выразила надежду, что Мерц не станет федеральным канцлером Германии

Tекст: Евгения Караваева

Сопредседатель партии BSW Сара Вагенкнехт выразила мнение, что лидер консерваторов Фридрих Мерц не должен возглавлять правительство Германии, передает ТАСС.

Политик отметила: «Фридрих Мерц просто не может сделать это и должен вынести из этого урок. Это также сокрушительное поражение для Ларса Клингбайля. Эта черно-красная коалиция перевооружения является мертворожденной. Это был бы хороший день для Германии, если бы на том оно и осталось, и Фридрих Мерц не стал федеральным канцлером». Вагенкнехт подчеркнула негативное отношение к планам по перевооружению, инициированным коалицией.

Партия Вагенкнехт ранее не смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в парламент 23 февраля, не добрав несколько тысяч голосов. BSW пыталась оспорить результаты, заявив о наличии ошибок при подсчете, однако добиться пересмотра ей не удалось. По данным опросов, поддержка партии остается на уровне от 3% до 5%.

В Бундестаге прошел первый тур голосования по выборам канцлера. Мерц получил 310 голосов, при необходимых 316 для победы. Голосование было анонимным, поэтому остается неизвестным, какие именно депутаты не поддержали кандидата, несмотря на то что коалиция контролирует 328 мест.

Согласно законодательству Германии, если в первом туре кандидат не набирает абсолютного большинства, через две недели проводится второй тур. Для участия во втором туре лидера может выдвигать четверть состава Бундестага. В случае отсутствия победителя проводится третий тур, где требуется простое большинство. Если по итогам третьего тура канцлер избран не абсолютным большинством, президент может либо назначить его, либо объявить новые выборы.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник Мерц потерпел историческое фиаско.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Фридриха Мерца в первом туре голосования в бундестаге.

Между тем провал при голосовании в бундестаге, как отметил Владимир Песков, не повлияет на позиции антироссийских политиков в Европе.