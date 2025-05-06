Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Песков заявил о неизменности русофобской политики в Европе
Провал Фридриха Мерца при голосовании в Бундестаге не повлияет на позиции антироссийских политиков в Европе, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в Кремле не видят никаких изменений после поражения Мерца, претендовавшего на пост канцлера ФРГ, передает ТАСС.
На вопрос, может ли такой исход заставить западных лидеров пересмотреть «русофобскую риторику», Песков ответил: «Не видим, не считаем».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции. Bild сообщил об отказе Мерца провести второй тур голосования 6 мая.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.