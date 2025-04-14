Песков назвал Мерца сторонником эскалации конфликта на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц является сторонником эскалации конфликта на Украине. Это заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать планы Мерца по поставкам Киеву крылатых ракет Taurus.

«В целом, судя по высказывания господина Мерца, он является сторонником ужесточения позиции и сторонником различных шагов, которые способны и неминуемо приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины», – сказал Песков. По его словам, аналогичная позиция наблюдается и в других европейских столицах.

Планы по поставкам ракет Taurus, как считает представитель Кремля, могут усугубить и без того напряженную обстановку в регионе. Кремль выражает обеспокоенность в связи с нарастающей поддержкой ужесточения политики со стороны европейских лидеров. Песков отметил, что эти шаги, по его мнению, ведут лишь к нарастанию напряженности и ухудшению отношений между странами.

Напомним, Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза и рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, передав инициативу Лондону, Парижу и Берлину.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик раскритиковал заявление Мерца о возможной атаке по Крымскому мосту с использованием ракет Taurus, назвав такие высказывания безумием и антироссийской риторикой.