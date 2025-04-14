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В Госдуме назвали заявление Мерца о ракетах Taurus безумием
Депутат Белик осудил заявление Мерца о возможных ударах по Крымскому мосту
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик резко раскритиковал заявление Фридриха Мерца о возможной атаке по Крымскому мосту с использованием ракет Taurus, назвав такие высказывания безумием и антироссийской риторикой.
Как передает РИА «Новости», депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал заявление лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца, потенциального будущего канцлера Германии, о возможности поставок крылатых ракет Taurus на Украину безумием. Белик подчеркнул, что обсуждение передачи ракет свидетельствует о безумии, охватившем Германию, и указал на опасность высокоточного оружия даже в малых количествах.
В интервью «Газете.Ru», Белик отметил, что заявление Мерца о возможности ударов по Крымскому мосту направлено на усиление антироссийской риторики, поддерживаемой Лондоном и Парижем. Он подчеркнул стратегическое значение моста как символа воссоединения полуострова с Россией и указал, что Запад и его украинские союзники давно обратили на него внимание.
По словам Белика, возможное решение Берлина о поставках ракет Taurus Украине станет значительным шагом к эскалации конфликта, однако не все немецкие депутаты поддерживают такой курс. Он также выразил сомнения в поддержке этих действий партнерами Мерца в Евросоюзе и новой правительственной коалиции с социал-демократами.
Ранее Мерц заявил, что Германия может поставить Украине крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с европейскими партнерами.