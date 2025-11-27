Швейцарка Даллафиор-Маттер стала гендиректором ОЗХО

Tекст: Тимур Шайдуллин

О назначении швейцарки Сабрины Даллафиор-Маттер генеральным директором технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период с 2026 по 2030 год объявил председатель конференции государств – участников (КГУ) ОЗХО Агустин Васкес Гомес. Об этом сообщается на сайте ОЗХО.

В выступлении на 30-й ежегодной конференции в Гааге он отметил, что Исполнительный совет ОЗХО рекомендовал ее кандидатуру единогласно, после чего ни у одного из представителей стран не возникло возражений.

Даллафиор-Маттер, действующий посол Швейцарии в Финляндии, с 2000 года работает по дипломатической линии. Ранее она представляла свою страну на различных международных площадках, в том числе была генконсулом Швейцарии в Милане и заместителем Постоянного представителя при ООН в Женеве.

В июле 2026 года Даллафиор-Маттер сменит испанца Фернандо Ариаса, который занимает пост гендиректора ОЗХО с декабря 2017 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия проиграла выборы в Исполнительный совет ОЗХО на 2026–2028 годы, уступив Словакии и Словении. В 2024 году Россия получила 56 голосов и также не вошла в состав Исполнительного совета ОЗХО.

Украина начала новые атаки на российские предприятия химической промышленности после отказа западных стран обсуждать инциденты в ОЗХО, заявил постпред России при организации Владимир Тарабрин.