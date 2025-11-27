  • Новость часаПутин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 ноября 2025, 19:52 • Новости дня

    Швейцарка Даллафиор-Маттер стала гендиректором ОЗХО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломат из Швейцарии Сабрина Даллафиор-Маттер стала новым гендиректором технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), к обязанностям она приступит с июля 2026 года, сообщается на сайте организации.

    О назначении швейцарки Сабрины Даллафиор-Маттер генеральным директором технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период с 2026 по 2030 год объявил председатель конференции государств – участников (КГУ) ОЗХО Агустин Васкес Гомес. Об этом сообщается на сайте ОЗХО.

    В выступлении на 30-й ежегодной конференции в Гааге он отметил, что Исполнительный совет ОЗХО рекомендовал ее кандидатуру единогласно, после чего ни у одного из представителей стран не возникло возражений.

    Даллафиор-Маттер, действующий посол Швейцарии в Финляндии, с 2000 года работает по дипломатической линии. Ранее она представляла свою страну на различных международных площадках, в том числе была генконсулом Швейцарии в Милане и заместителем Постоянного представителя при ООН в Женеве.

    В июле 2026 года Даллафиор-Маттер сменит испанца Фернандо Ариаса, который занимает пост гендиректора ОЗХО с декабря 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия проиграла выборы в Исполнительный совет ОЗХО на 2026–2028 годы, уступив Словакии и Словении. В 2024 году Россия получила 56 голосов и также не вошла в состав Исполнительного совета ОЗХО.

    Украина начала новые атаки на российские предприятия химической промышленности после отказа западных стран обсуждать инциденты в ОЗХО, заявил постпред России при организации Владимир Тарабрин.

    26 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Каллас потребовала сократить численность армии России

    Каллас потребовала сократить численность российской армии и расходы на оборону

    Каллас потребовала сократить численность армии России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что мирный план для Украины должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, и расходов на оборону.

    Мирный план по Украине должен включать сокращение численности Вооруженных сил России, заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине, передает ТАСС.

    Она также раскритиковала расходы России на оборону, отметив, что такие действия представляют угрозу для безопасности Евросоюза. По ее словам, усиление военного потенциала России негативно отражается на стратегической стабильности региона.

    Ранее западные СМИ сообщали, что план президента США Дональда Трампа предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. Однако лидеры Евросоюза не поддержали этот проект и подготовили собственную инициативу.

    Как отмечает агентство Reuters, европейский план допускает в будущем прием Украины в НАТО и размещение на ее территории войск альянса. Кроме того, в европейском варианте предлагается, чтобы численность украинской армии в мирное время составляла 800 тыс. человек, что на 200 тыс. больше, чем запланировали в США.

    Каллас ранее заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины.

    Каллас также подчеркивала, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине.

    26 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России

    Страны G7 передали Украине 30,9 млрд евро под доходы от активов России

    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть кредитной линии до 45 млрд евро направили Киеву за счет доходов от российских активов, при этом ЕС исключает разморозку активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Страны «Группы семи» уже передали Киеву 30,9 млрд евро из общей суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает ТАСС. Погашение этой кредитной линии продолжится вплоть до 2042 года.

    Как пояснил Домбровскис, по этой кредитной линии Украине уже поступило 30,9 млрд евро, включая 18,1 млрд евро от стран ЕС.

    Еврокомиссар заверил, что Еврокомиссия не рассматривает возможность разморозки российских активов или передачи их части под контроль США, поскольку эти средства уже вовлечены в кредитную схему. Подобный подход, по словам Домбровскиса, полностью определяет дальнейшую стратегию обращения с этими активами в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила на стороне инициативы по использованию российских активов для кредитования Украины.

    ЕС планировал предоставить Украине кредит на 140 млрд евро за счет российских активов, но столкнулся с жестким сопротивлением. Бельгия выразила обеспокоенность и ранее заблокировала этот шаг на саммите ЕС 23 октября.

    Однако в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, заявил в ответ министр юстиции Константин Чуйченко.


    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    25 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах по Украине не связаны с мирным урегулированием, это «просто мечты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, заявления Макрона по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию единственной проблемой для Украины и обвинив Москву в стратегической конфронтации с Европой. Французский президент, по его словам, заявил о намерении направить войска в район Киева и Одессы после достижения урегулирования. Министр назвал подобную риторику далекими от мира фантазиями.

    Кроме того, Лавров отметил, что в странах Европы все чаще задаются вопросом о будущем региона, поскольку Украина, по его выражению, «не на веки».

    «Некоторые европейцы начинают задумываться о том, а что дальше? Украина – это не на веки. Мы – соседи, когда-то придется восстанавливать отношения», – отметил министр иностранных дел России.

    Ранее Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы вдали от линии фронта после завершения конфликта, в том числе в Киеве и Одессе.

    Лавров отметил, что Европа «провалилась по всем статьям» в действиях по Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования ситуации на Украине.

    25 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России оценила условия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по урегулированию ситуации на Украине, как ее видит Евросоюз, и не смогла не отметить их нелепость.

    Среди перечисленный фон дер Ляйен пунктов, – сохранение численности ВСУ, неизменяемость границ Украины и право Еврокомиссии распоряжаться фондами восстановления. Она также подчеркнула, что Украина должна сама выбирать свой путь развития, так как она уже «выбрала европейскую судьбу».

    В ответ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления фон дер Ляйен нелепыми, напомнив о событиях 2014 года и установлении киевского режима после государственного переворота, который был поддержан Западом.

    «Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», – написала дипломат.

    Захарова также раскритиковала призыв Еврокомиссии к неизменяемости границ Украины, отметив прецедент с Косово, когда Запад поддержал перекройку границ Сербии вопреки воле местного населения.

    Больше всего из заявлений глав Еврокомиссии российского дипломата удивило требование о роли Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

    «А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», – поиронизировала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине, в ЕС их в этом поддержали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

    25 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    Макрон заявил о стратегической конфронтации Европы и России

    Макрон: Европа находится в стратегической конфронтации с Россией

    Макрон заявил о стратегической конфронтации Европы и России
    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув «угрозу» со стороны Москвы,

    Макрон заявил, что Европа и Россия находятся в состоянии стратегической конфронтации, передает ТАСС.

    По словам Макрона, в последние годы противостояние вышло на новый уровень, от отметил, что Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами.

    Макрон вновь подчеркнул, что считает Россию главной угрозой для Европы. По его мнению, если европейские страны прекратят поддержку Украины, это будет расценено как проявление слабости. Президент Франции отметил необходимость показать, что Европа неуязвима перед лицом угроз.

    Власти Франции заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условия для возвращения России в формат G8 не сложились. Макрон подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран Евросоюза.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что европейские страны саботируют миротворческие усилия и готовятся к войне против России.

    Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    27 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Грушко: Россия не видит Европу участником переговоров по Украине

    Грушко: Россия не видит Европу среди переговорщиков по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал, что участие Европы в переговорах по Украине не рассматривается на фоне прошлых неудачных попыток посредничества.

    Россия не рассматривает Евросоюз в качестве участника переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил журналистам Александр Грушко, передает ТАСС. Замглавы МИД России подчеркнул, что это мнение базируется на негативном опыте европейского посредничества.

    В качестве примера дипломат напомнил события, предшествовавшие смене власти на Украине в 2014 году. По его словам, соглашение между Виктором Януковичем и украинской оппозицией предусматривало переходный период и создание правительства доверия, а также проведение досрочных выборов Верховной рады и президента. Грушко отметил, что гарантами этих соглашений выступали министры иностранных дел Польши, Германии и Франции.

    Он подчеркнул, что европейские посредники не выполнили своих обязательств, что впоследствии привело к насильственному перевороту на Украине и разрушению достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Грушко обвинил НАТО и Евросоюз в нагнетании напряженности на Балтике. Он заявил, что Евросоюз готовит свою экономику и инфраструктуру к возможному военному столкновению с Россией.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил целенаправленную подготовку западных стран к военному конфликту и рост военных бюджетов.

    25 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Лавров назвал Путина очень честным человеком

    Лавров: Президент Путин очень честный человек

    Лавров назвал Путина очень честным человеком
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин, как очень честный человек, до февраля 2022 года сохранял надежду на порядочность западных партнеров, несмотря на исчезновение иллюзий.

    По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президент Владимир Путин, является очень честным человеком, передает РИА «Новости».

    Глава МИД отметил, что глава государства в публичных выступлениях открыто делился своим мнением относительно утраченных иллюзий в отношениях с западными странами.

    Он напомнил, что Путин ранее признавал: у России сохранялись иллюзии насчет взаимоотношений с Западом в начале 2000-х годов, однако постепенно они исчезали, оставались лишь надежды на порядочность европейских партнеров.

    Лавров подчеркнул, что эти надежды окончательно исчезли у российской стороны в феврале 2022 года, когда стало ясно, что альтернативы началу спецоперации на Украине не оставалось. Министр добавил, что после этого отношения Москвы с Западом претерпели принципиальные изменения.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм.

    В декабре 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях разочаровывает и подтверждает правильность начала спецоперации.

    Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают питать иллюзии и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    26 ноября 2025, 11:38 • Новости дня
    Европарламент раскритиковал план ЕС по защите демократии от «угроз России»

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Европарламента подвергли резкой критике план Европейской комиссии по созданию так называемого «щита демократии», отметив его слабую проработку и отсутствие конкретных мер на фоне роста гибридных угроз, сообщает Politico.

    Члены Европарламента подвергли резкой критике план Еврокомиссии «щит демократии» – инициативу, созданную для усиления защиты ЕС от вмешательства России, кибератак и дезинформации, сообщает Politico.

    В ходе заседания депутат от партии «Зеленых» из Нидерландов Ким ван Спаррентак назвала новый план Еврокомиссии «перепиской соседей в чате», подчеркнув его неэффективность.

    Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт во вторник вынужден был выслушать претензии депутатов в ходе пленарного заседания. Центристы и левые назвали стратегию слабой и не соответствующей уровню угроз, а крайне правые обвинили Брюссель в создании собственной пропагандистской машины.

    «Мы хотим видеть больше реформ, решимости и конкретных действий», – заявил шведский депутат Томас Тобе.

    Критики заявляют, что стратегия состоит преимущественно из призывов поддерживать уже существующие инициативы, а не из реальных мер. Один из ее ключевых элементов, Центр демократической устойчивости, который должен собирать информацию о гибридных угрозах, не стал независимым агентством, как того хотел Европарламент. В итоге центр будет только обмениваться информацией, а для эффективной работы ему требуются четкая правовая база, независимость и адекватное финансирование.

    Участие в работе центра для стран ЕС остается добровольным, что вызывает опасения о возможном игнорировании инициативы на национальном уровне. Правые и крайне правые силы увидели в «щите демократии» попытку Брюсселя ограничить свободу слова и политическое влияние национальных государств, а венгерский депутат Чаба Деметер обвинил Еврокомиссию в создании «политической машины без электорального мандата».

    В ответ на обвинения комиссар Макграт заявил: «Тем, кто сомневается в «щите» и говорит о цензуре, хочу сказать: я и мои коллеги из Европейской комиссии будем одними из первых, кто защитит ваше право на свободные и горячие дебаты в публичных дискуссиях».

    Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия осуществляет гибридные атаки против Европы.

    Также Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении использовать «стену дронов» для наблюдения за судами, которые подозреваются в транспортировке российской нефти.

    Также фон дер Ляйен призвала внимательно слушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай» и сохранить за собой власть для борьбы с «угрозой с востока».

    В странах Евросоюза раскритиковали проект по созданию «стены дронов» и выразили сомнения в осуществимости инициативы.

    27 ноября 2025, 08:41 • Новости дня
    Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear выразил обеспокоенность тем, что передача замороженных российских активов Украине может увеличить долговую нагрузку Евросоюза, сообщает Financial Times (FT).

    Базирующийся в Бельгии депозитарий Euroclear предупредил о возможном увеличении долговых обязательств Евросоюза при использовании замороженных российских активов в пользу Киева, передает ТАСС.

    Представители компании отметили, что такой подход будет рассматриваться за пределами Евросоюза как фактическая конфискация и может ухудшить финансовую репутацию региона.

    Ранее страны «Группы семи» передали Киеву 30,9 млрд евро из суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, о чем заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

    26 ноября 2025, 14:05 • Новости дня
    Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева
    Politico: США пригрозили заблокировать реэкспорт оружия для Киева
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США рассматривают возможность приостановки или ограничения реэкспорта вооружения в качестве давления на Украину и Европу, сообщает Politico.

    По данным Politico, власти США могут использовать ограничение реэкспорта вооружения в качестве инструмента влияния на Европу и Киев, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что данный подход уже стал распространенным мнением в администрации Вашингтона.

    Старший консультант Европейского политического центра Кристиан Меллинг отметил, что США обладают возможностью заблокировать или временно приостановить реэкспорт военной техники, а также замедлить поставки буквально за одну ночь.

    Эксперт добавил, что такими действиями Вашингтон способен оказать быстрое и ощутимое давление на европейских союзников или Украину.

    Politico констатирует, что соответствующее настроение «уже царит в Вашингтоне», что может отразиться на будущих схемах поставок вооружения для Украины.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву, если Киев откажется от мирного плана.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить финансовую поддержку Украины и поддержать американскую мирную инициативу.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ заявил, что Украина и европейские союзники по-прежнему верят в возможность нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    25 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о внесенных в план США по Украине изменениях

    Politico: В мирный план США внесли изменения по Донбассу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей, сообщает портал Politico.

    Мирный план Соединенных Штатов по Украине был скорректирован и теперь включает изменения, касающиеся новых российских территорий. Пересмотрены требования относительно передачи Донбасса России, а также затронуты дополнительные вопросы, связанные с территориальной целостностью на Украине, цитируют портал Politico РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что изменены и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины. Кроме Донбасса, детали новых территориальных предложений не приводятся, однако уточняется, что поправки затрагивают ряд наиболее спорных тем, фигурирующих в обсуждениях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов, предполагающий сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Российская сторона получила вариант плана Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    25 ноября 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров: Европа на Украине провалилась по всем статьям

    Лавров заявил о провале Европы в урегулировании кризиса на Украине с 2014 года

    Лавров: Европа на Украине провалилась по всем статьям
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии заявил о провале Европы в попытках урегулировать украинский кризис, передает ТАСС.

    По его словам, каждый раз, когда появлялись промежуточные или долгосрочные договоренности, они срывались, и Европа потеряла все шансы повлиять на ситуацию с 2014 года.

    Лавров подчеркнул, что европейские страны не смогли реализовать свои возможности по участию в урегулировании конфликта.

    «Когда сейчас они говорят: «Не сметь без нас ничего делать», у вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также заявил, что поддержка Европой нынешнего киевского режима означает поощрение нацизма и расизма. По его словам, заявления европейских политиков о необходимости поддерживать Украину трактуются как «явка с повинной» в поощрении нацизма, а расизм проявляется в запрете русского языка, культуры, СМИ и канонической украинской православной церкви на Украине.

    Лавров подчеркнул, что Европа фактически узаконила идеологию и практику нацизма на Украине, а лозунг о защите европейских ценностей прямо связан с подобной поддержкой Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможным решение по ситуации на Украине без согласования с Европейским союзом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине.


    26 ноября 2025, 08:54 • Новости дня
    Politico: ЕС начал разрабатывать новый экстренный план кредита для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны в срочном порядке разрабатывают новый план для предотвращения финансового краха Украины в начале следующего года на случай, если им не удастся договориться об изъятии замороженных активов России для финансирования Киева, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

    Европейские государства срочно разрабатывают новую стратегию поддержки Украины из-за возможной задержки принятия решения об изъятии замороженных российских активов, передает ТАСС.

    На октябрьском саммите лидеры ЕС намеревались реализовать план по предоставлению Киеву так называемого репарационного кредита на сумму 140 млрд евро за счет активов России, однако столкнулись с жестким сопротивлением со стороны Бельгии.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против экспроприации российских средств из-за потенциальных рисков для Брюсселя. В связи с этим эксперты ЕС сейчас готовят альтернативные предложения, предполагающие выдачу Украине временного кредита, финансируемого за счет займов сообщества.

    По словам четырех европейских чиновников, эти средства необходимы, чтобы Украина могла продержаться в первые месяцы 2026 года. Они уточнили, что такая мера позволит выиграть время для полноценной реализации идеи репарационного кредита через использование российских активов с учетом интересов Бельгии. Дипломаты добавили, что Украине, возможно, придется вернуть полученные средства после получения долгосрочного финансирования.

    Politico сообщает, что на подготовку плана может уйти всего несколько дней, однако уверенности в реальном альтернативном решении, кроме использования российских активов, в Евросоюзе нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чуйченко сообщил о разработке мер против изъятия активов России странами Запада.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий со стороны Европейского союза.

    Между тем коалиция западных стран выразила желание полностью использовать замороженные активы России.

    25 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине

    Politico: Прибытие Рубио на переговоры по Украине изменило тактику США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие госсекретаря Марко Рубио привело к изменению подхода американской делегации в переговорах в Женеве по разрешению кризиса на Украине, отмечают американские СМИ.

    Переговорная тактика США в консультациях по урегулированию кризиса на Украине изменилась после того, как в нее включился госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    По данным издания, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально настаивал на реализации 28-пунктного плана, требуя от Украины и Европы пойти на серьезные уступки. Прибывший в Женеву Рубио изменил ход диалога, что отметил анонимный источник из страны НАТО: «Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья их темп замедлился, и это хорошо».

    Politico отмечает, что появление Рубио на переговорах придало американской позиции гибкость. Иностранные представители воспринимают Рубио как человека, способного навести порядок, несмотря на хаотичные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа, при которых высокопоставленные чиновники часто действуют самостоятельно. Сам Рубио успешно скоординировал работу ведомств только на женевских встречах.

    До вмешательства Рубио процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг министра сухопутных войск Дрисколла, однако потом американская делегация стала гибче. На переговорах также присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые активно продвигали менее выгодные для Киева позиции. По сведениям источника, уровень их координации с Рубио остается неизвестным.

    Один из собеседников Politico заявил, что Рубио – один из немногих в администрации, кто понимает невозможность капитуляции Украины даже в текущей ситуации. Тем не менее окончательные решения остаются за президентом.


    26 ноября 2025, 05:30 • Новости дня
    Бельгия отказалась изымать активы России без гарантий со стороны ЕС

    Министр Франкен: Бельгия не будет изымать активы России без гарантий ЕС

    Бельгия отказалась изымать активы России без гарантий со стороны ЕС
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бельгия не собирается изымать российские активы и передавать их Украине без гарантий защиты со стороны Европы, сообщил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам своего визита в Италию.

    «Мой сигнал: Бельгия не будет изымать активы РФ и передавать их Украине без европейских гарантий от судебных исков и требований возврата денег», – приводит слова Франкена ТАСС.

    По его словам, благодаря консультациям бельгийской делегации, итальянская сторона теперь также осознает, что есть «слишком много скрытых рисков». По его словам, несмотря на поддержку Киева, страна не намерена менять свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Киева за счет российских активов ключевой темой на видеоконференции «коалиции желающих». Участники «коалиции желающих» подтвердили стремление принять решение об использовании замороженных российских активов для долгосрочного финансирования Украины. Издание Politico сообщило, что страны Евросоюза не могут достигнуть прогресса по вопросу конфискации российских активов.

