Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.15 комментариев
Глава Минобороны Бельгии Франкен обвинил Россию в организации полетов дронов
Министр обороны Бельгии Тео Франкен публично назвал Россию вероятным подозреваемым в инцидентах с беспилотниками, не представив прямых доказательств.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) впервые открыто обвинил Россию в организации полетов неопознанных беспилотников над бельгийскими военными базами и аэропортами, передает РИА «Новости».
Франкен заявил, что Россия является вероятным подозреваемым, отметив, что довольно много людей в социальных сетях также, похоже, недовольны тем фактом, что за это обвиняют Россию.
«У России, безусловно, есть возможности для организации таких операций», – отметил Франкен.
В то же время глава ведомства не привел никаких доказательств.
Бельгийские власти ведут наблюдение за ситуацией с октября, когда начали поступать сообщения о беспилотниках над критической инфраструктурой в стране. С началом расследования ни один подозреваемый задержан не был, и ни один дрон не был сбит. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал работу – 4 и 5 ноября.
Ранее глава правительства Бельгии Барт Де Вевер созвал национальный совет безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина.
Министр обороны Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории Бельгии.
Бывший министр обороны Людивин Дедондер раскритиковала высказывания Франкена в адрес России после обнаружения беспилотников.
Российское посольство отметило готовность к профессиональному диалогу и подчеркнуло, что Россия не имеет отношения к инциденту с дронами.