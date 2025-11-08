Глава Минобороны Бельгии Франкен обвинил Россию в организации полетов дронов

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) впервые открыто обвинил Россию в организации полетов неопознанных беспилотников над бельгийскими военными базами и аэропортами, передает РИА «Новости».

Франкен заявил, что Россия является вероятным подозреваемым, отметив, что довольно много людей в социальных сетях также, похоже, недовольны тем фактом, что за это обвиняют Россию.

«У России, безусловно, есть возможности для организации таких операций», – отметил Франкен.

В то же время глава ведомства не привел никаких доказательств.

Бельгийские власти ведут наблюдение за ситуацией с октября, когда начали поступать сообщения о беспилотниках над критической инфраструктурой в стране. С началом расследования ни один подозреваемый задержан не был, и ни один дрон не был сбит. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал работу – 4 и 5 ноября.

Ранее глава правительства Бельгии Барт Де Вевер созвал национальный совет безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина.

Министр обороны Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории Бельгии.

Бывший министр обороны Людивин Дедондер раскритиковала высказывания Франкена в адрес России после обнаружения беспилотников.

Российское посольство отметило готовность к профессиональному диалогу и подчеркнуло, что Россия не имеет отношения к инциденту с дронами.