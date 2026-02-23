23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.14 комментариев
Сырский сообщил о тяжелой ситуации ВСУ на южном направлении
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация для украинских войск на одном из ключевых участков южного направления остается сложной.
Об этом он написал в своем Telegram-канале, указав, что речь идет о «южной операционной зоне», передает ТАСС.
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ в зоне СВО потеряли более 1350 военных.
ВС России уничтожили бойцов полка ВСУ «Шквал» в тылу Днепропетровской области.
Сообщалось, что около двух рот личного состава элитных подразделений ВСУ погибли на рубеже между Запорожской и Днепропетровской областями.