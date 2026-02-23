Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Зеленский был шокирован твердым курсом России на переговорах в Женеве, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости». По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил на встрече с представителями США и Украины, что Россия не намерена идти на уступки.

Аналитик подчеркнул, что столь жесткая позиция России стала неожиданностью для украинцев, что объясняет «невероятно грубые и резкие высказывания Зеленского» в интервью для Axios и Пирса Моргана. Меркурис отметил, что Зеленский в своих заявлениях злоупотреблял нецензурной лексикой, и это отражало потрясение украинской стороны.

Эксперт добавил, что ни у Зеленского, ни у украинских переговорщиков не было оснований ожидать уступок России. Во время личной встречи после официальных переговоров Мединский ясно дал понять, что озвученная на заседаниях позиция России является окончательной. Меркурис заключил, что сейчас нет причин ожидать изменений в позиции российской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который все чаще прибегает к оскорблениям и ругани.

Владимир Зеленский заявил, что итоги переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными. Глава киевского режима потребовал составить стратегию боевых действий на ближайшие три года из-за провала переговоров.