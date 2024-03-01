Шольц выдал грязную тайну НАТО

Алексей Анпилогов
Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе
Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.
Олег Хавич
Могильный дух польско-украинской «дружбы»
Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.
Глеб Простаков
«Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны
В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.