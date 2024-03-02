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    2 марта 2024, 09:37 • В мире

    Шольц отомстил Парижу и Лондону своей откровенностью

    Шольц отомстил Парижу и Лондону своей откровенностью
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об участии британских и французских военных в конфликте на Украине стало не оплошностью и не глупостью, а защитной реакцией. Союзники Германии по НАТО хотят, чтобы она платила больше всех, но при этом чувствовала себя виноватой. Шольцу это надоело, но теперь жизнь ставит перед ним еще более неприятный вопрос.

    «Шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову. Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять».

    Эту притчу о своем детстве президент России Владимир Путин рассказал несколько лет назад. В наши дни нечто похожее случилось с британцами и французами, которые загнали в угол канцлера Германии Олафа Шольц, а теперь сами этому не рады. Загнанный в угол Шольц выдал их грязный секрет: британские и французские военные принимают непосредственное участие в конфликте на Украине и наводят на российские цели дальнобойные ракеты, которые поставляют Киеву Лондон и Париж.

    Для России это, конечно, секрет Полишинеля. Дело даже не в том, что столь мощное оружие, как ракеты Storm Shadow или, если на французский манер, SCALP опасно доверять без всякого контроля Украине с учетом, что она ведет военные действия террористического характера, неоднократно обманывала западных союзников и погрязла в коррупции. Дело в том, что у ВСУ не было и не могло быть компетентных специалистов, которые могли бы такое оружие обслуживать.

    Однако то, что командование Британии и Франции командировало на Украину своих специалистов, нужно было держать в тайне от населения, поскольку идея непосредственного участия натовских военнослужащих в войне против России крайне непопулярна в Европе и вряд ли станет популярной хоть когда-нибудь.

    Президент Франции Эммануэль Макрон храбрится и предлагает такое участие вслух, однако его нынешний президентский срок в любом случае последний, а власти других стран НАТО еще задумываются о своем рейтинге. Но даже и сам Макрон, оценив обратную связь, наверняка стал жалеть, что показался себе настолько смелым.

    Получается, что Шольц всех сдал, выдал секретное, спалил малину. В британской Telegraph это назвали «вопиющим злоупотреблением разведданными», которое «должно отвлечь внимание от нежелания Германии оснастить Украину собственной ракетной системой дальнего радиуса действия». Причина и следствие тут перепутаны местами.

    Настойчивые требования передать ВСУ немецкие ракеты Taurus, которые способны нести до 480 кг взрывчатки на расстояние до 500 км, были как раз тем, что загнало Шольца в угол. Насчет этих ракет он принял «окончательное решение», но его буквально замучили вопросом «почему нет?» в условиях, когда французы и британцы свою совместную дальнобойную разработку Украине давно поставляют.  

    Наконец, канцлер не выдержал. «То, что делается для управления полетом и сопровождения ракет к цели со стороны британцев и французов, Германии нельзя делать», – заявил Шольц.

    Чуть позднее, разжевывая ракетный вопрос простым гражданам в Дрездене, канцлер был столь же прозрачен: «Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью - другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Понятно, о чем идет речь. Понятно и то, почему Германии «нельзя»: ей ключевые моменты собственной истории подсказывают ее войскам не ввязываться в военное противостояние с Россией.

    Правда, эти же моменты подсказывают, что отправлять немецкие танки на Украину тоже нельзя. А текущее состояние экономики и вооруженных сил подтверждают, что политика по противостоянию России – это авантюра. Тем не менее, танки Шольц Киеву дал, а всего Германия оказала Украине военной и финансовой помощи более чем на 17 млрд евро. Это давно и ее война тоже, поэтому Шольц отнюдь не положительный персонаж, и уподобляется крысе.

    Если искать в этой сваре наименее отрицательных персонажей российскими глазами, это ни в коем случае не канцлер Германии, пусть даже поставки Taurus остаются для него неприступаемой «красной линией». Это, как ни странно, Макрон, у которого такой «красной линии» нет и который говорит об отправке натовских военных на Украину открыто.

    Просто в силу того, что Макрон очень много говорит, но очень мало делает. Общий объем помощи Франции Украине со времени начало СВО оценивают менее чем в 650 млн евро. Это почти в 30 раз меньше, чем участие Германии.

    Следовательно, французы наносят России в 30 раз меньше вреда.

    Должно быть, Шольца по-человечески достали постоянные наезды со стороны Лондона и Парижа, которые хотят считаться лучшими друзьями Украины и за два года привыкли оправдывать провалы на фронте «немецкой нерешительностью». С учетом убытков и упущенной прибыли от разрыва с Россией Германия заплатила за этот конфликт больше, чем любая другая страна ЕС, но все равно выписала Киеву самый щедрый чек, однако британцы с французами продолжали загонять канцлера в угол требованием разделить с ними их агрессивную глупость.

    С Макроном у Шольца уже давно личная вражда, британцы – те в принципе невыносимы, вот и не сдержался человек. Но не проговорился, а отомстил (иезуитские формулировки канцлера – подтверждение злорадных намерений).

    А теперь, когда Шольц отвел душу и, быть может, насладился яростью британо-французских контрагентов, ему предстоит разъяснить немцам другой вопрос.

    Если канцлер такой ответственный, принципиальный и честный политик, каким хочет казаться, если он ставит свою репутацию на кон, заявляя, что немецкие военные не принимали и не будут принимать участие в конфликте на Украине, почему эти же военные обсуждают возможность уничтожения Крымского моста дальнобойными ракетами?

    Теперь пришла очередь России гонять крысу неприятными вопросами. Она еще слишком мало заплатила.

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