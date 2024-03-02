Шольц отомстил Парижу и Лондону своей откровенностью

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову. Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять».

Эту притчу о своем детстве президент России Владимир Путин рассказал несколько лет назад. В наши дни нечто похожее случилось с британцами и французами, которые загнали в угол канцлера Германии Олафа Шольц, а теперь сами этому не рады. Загнанный в угол Шольц выдал их грязный секрет: британские и французские военные принимают непосредственное участие в конфликте на Украине и наводят на российские цели дальнобойные ракеты, которые поставляют Киеву Лондон и Париж.

Для России это, конечно, секрет Полишинеля. Дело даже не в том, что столь мощное оружие, как ракеты Storm Shadow или, если на французский манер, SCALP опасно доверять без всякого контроля Украине с учетом, что она ведет военные действия террористического характера, неоднократно обманывала западных союзников и погрязла в коррупции. Дело в том, что у ВСУ не было и не могло быть компетентных специалистов, которые могли бы такое оружие обслуживать.

Однако то, что командование Британии и Франции командировало на Украину своих специалистов, нужно было держать в тайне от населения, поскольку идея непосредственного участия натовских военнослужащих в войне против России крайне непопулярна в Европе и вряд ли станет популярной хоть когда-нибудь.

Президент Франции Эммануэль Макрон храбрится и предлагает такое участие вслух, однако его нынешний президентский срок в любом случае последний, а власти других стран НАТО еще задумываются о своем рейтинге. Но даже и сам Макрон, оценив обратную связь, наверняка стал жалеть, что показался себе настолько смелым.

Получается, что Шольц всех сдал, выдал секретное, спалил малину. В британской Telegraph это назвали «вопиющим злоупотреблением разведданными», которое «должно отвлечь внимание от нежелания Германии оснастить Украину собственной ракетной системой дальнего радиуса действия». Причина и следствие тут перепутаны местами.

Настойчивые требования передать ВСУ немецкие ракеты Taurus, которые способны нести до 480 кг взрывчатки на расстояние до 500 км, были как раз тем, что загнало Шольца в угол. Насчет этих ракет он принял «окончательное решение», но его буквально замучили вопросом «почему нет?» в условиях, когда французы и британцы свою совместную дальнобойную разработку Украине давно поставляют.

Наконец, канцлер не выдержал. «То, что делается для управления полетом и сопровождения ракет к цели со стороны британцев и французов, Германии нельзя делать», – заявил Шольц.

Чуть позднее, разжевывая ракетный вопрос простым гражданам в Дрездене, канцлер был столь же прозрачен: «Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью - другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

Понятно, о чем идет речь. Понятно и то, почему Германии «нельзя»: ей ключевые моменты собственной истории подсказывают ее войскам не ввязываться в военное противостояние с Россией.

Правда, эти же моменты подсказывают, что отправлять немецкие танки на Украину тоже нельзя. А текущее состояние экономики и вооруженных сил подтверждают, что политика по противостоянию России – это авантюра. Тем не менее, танки Шольц Киеву дал, а всего Германия оказала Украине военной и финансовой помощи более чем на 17 млрд евро. Это давно и ее война тоже, поэтому Шольц отнюдь не положительный персонаж, и уподобляется крысе.

Если искать в этой сваре наименее отрицательных персонажей российскими глазами, это ни в коем случае не канцлер Германии, пусть даже поставки Taurus остаются для него неприступаемой «красной линией». Это, как ни странно, Макрон, у которого такой «красной линии» нет и который говорит об отправке натовских военных на Украину открыто.

Просто в силу того, что Макрон очень много говорит, но очень мало делает. Общий объем помощи Франции Украине со времени начало СВО оценивают менее чем в 650 млн евро. Это почти в 30 раз меньше, чем участие Германии.

Следовательно, французы наносят России в 30 раз меньше вреда.

Должно быть, Шольца по-человечески достали постоянные наезды со стороны Лондона и Парижа, которые хотят считаться лучшими друзьями Украины и за два года привыкли оправдывать провалы на фронте «немецкой нерешительностью». С учетом убытков и упущенной прибыли от разрыва с Россией Германия заплатила за этот конфликт больше, чем любая другая страна ЕС, но все равно выписала Киеву самый щедрый чек, однако британцы с французами продолжали загонять канцлера в угол требованием разделить с ними их агрессивную глупость.

С Макроном у Шольца уже давно личная вражда, британцы – те в принципе невыносимы, вот и не сдержался человек. Но не проговорился, а отомстил (иезуитские формулировки канцлера – подтверждение злорадных намерений).

А теперь, когда Шольц отвел душу и, быть может, насладился яростью британо-французских контрагентов, ему предстоит разъяснить немцам другой вопрос.

Если канцлер такой ответственный, принципиальный и честный политик, каким хочет казаться, если он ставит свою репутацию на кон, заявляя, что немецкие военные не принимали и не будут принимать участие в конфликте на Украине, почему эти же военные обсуждают возможность уничтожения Крымского моста дальнобойными ракетами?

Теперь пришла очередь России гонять крысу неприятными вопросами. Она еще слишком мало заплатила.