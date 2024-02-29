Politico увидело признаки открытой вражды между Шольцем и Макроном по помощи Киеву

Politico: Разногласия между Шольцем и Макроном по вопросу помощи Киеву перерастают в открытую вражду

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Макрон готов «жестко говорить» об Украине, но он не предпринял достаточно действий по сравнению Берлином, противостояние лидеров Франции и Германии указывает на развитие открытой вражды, передает РИА «Новости».

По данным Кильского института мировой экономики, Германия предоставила или пообещала более 17 млрд евро на помощь Украины, в то время как Франция – всего 640 млн евро.

Издание подчеркивает, что французские чиновники при этом отмечают, что предоставляют оружие, которое действительно имеет значение, и делают это с меньшими колебаниями, нежели немцы.

Кроме того, издание сопоставляет подходы двух стран по помощи Украине, отмечая некую нерешительность Германии отправлять определенный вид оружия, в частности, ракеты Taurus.

В заключение Politico указало, что после саммита в Париже в понедельник Макрон «начал преследовать Шольца за историческую нерешительность» Германии.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

