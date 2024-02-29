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    В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шутки Макрона затянулись

    Президент Франции Эммануэль Макрон практически не скрывает, что его политическое будущее находится за пределами родной страны. Он чрезвычайно непопулярен во Франции и сам понимает, что после истечения второго срока дома ему ничего хорошего не предстоит. Во французском языке появился даже новый глагол «макронить».

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    7 комментариев
    29 февраля 2024, 08:49 • Новости дня

    Politico увидело признаки открытой вражды между Шольцем и Макроном по помощи Киеву

    Politico: Разногласия между Шольцем и Макроном по вопросу помощи Киеву перерастают в открытую вражду

    Tекст: Александра Юдина

    Разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу помощи Украине превращаются в открытую вражду, пишет издание Politico.

    По его словам, Макрон готов «жестко говорить» об Украине, но он не предпринял достаточно действий по сравнению Берлином, противостояние лидеров Франции и Германии указывает на развитие открытой вражды, передает РИА «Новости».

    По данным Кильского института мировой экономики, Германия предоставила или пообещала более 17 млрд евро на помощь Украины, в то время как Франция – всего 640 млн евро.

    Издание подчеркивает, что французские чиновники при этом отмечают, что предоставляют оружие, которое действительно имеет значение, и делают это с меньшими колебаниями, нежели немцы.

    Кроме того, издание сопоставляет подходы двух стран по помощи Украине, отмечая некую нерешительность Германии отправлять определенный вид оружия, в частности, ракеты Taurus.

    В заключение Politico указало, что после саммита в Париже в понедельник Макрон «начал преследовать Шольца за историческую нерешительность» Германии.

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    27 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Париж допустил присутствие западных военных на Украине без «соучастия в конфликте»

    Глава МИД Франции Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте

    Париж допустил присутствие западных военных на Украине без «соучастия в конфликте»
    @ REUTERS/Sergei Karpukhin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные военные могут присутствовать на Украине не с целью участия в боевых действиях, а для оказания некоторых видов помощи, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

    В ходе заседания Национального собрания Франции Сежурне призвал рассмотреть новые варианты поддержки Украины, в частности в вопросах разминирования, борьбы с киберугрозами и производства оружия на украинской территории, передает ТАСС.

    Для этих целей может потребоваться присутствие западных военных на Украине «без пересечения черты соучастия в конфликте», отметил министр.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

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    27 февраля 2024, 19:41 • Новости дня
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    Террористку из «Красной Армии» задержали в Берлине через 30 лет розыска
    @ imago stock&people

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие правоохранители задержали участницу леворадикальной террористической группировки «Фракция Красной Армии» (RAF, Rote Armee Fraktion) 65-летнюю Даниэлу Клетте.

    Как пишет Bild, Клетте была задержана в Берлине, она находилась в розыске в течение более 30 лет, передает РИА «Новости». Предположительно, Клетте причастна к подрыву тюрьмы в Вайтерштадте, совершенному в 1993 году, а также нападению на американское посольство в Бонне в 1991 году.

    Теракт в вайтерштадской тюрьме произошел в марте 1993 года. По информации из открытых источников, четверо членов «Фракции Красной Армии» организовали подрыв учреждения. В результате были разрушены административное здание, восстановление заняло четыре года.

    В 1991 году три члена группировки совершили нападение на посольство США в немецком городе Бонн. Инцидент был связан с продолжающейся войной в Персидском заливе.

    «Фракция Красной Армии» действовала на территории ФРГ и в Западном Берлине. Методом террора против сотрудников органов власти и видных представителей промышленных и финансовых кругов, ее участники боролись «за счастье эксплуатируемых империалистами».

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    26 февраля 2024, 10:22 • Новости дня
    Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией по боеприпасам для ВСУ

    Spiegel: Германия и Индия ведут тайные переговоры по покупке снарядов для ВСУ

    Стало известно о тайных переговорах Германии с Индией по боеприпасам для ВСУ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия ведет негласные переговоры с Индией, в арсенале которой имеются сотни тысяч артиллерийских снарядов, по вопросу покупки боеприпасов для нужд вооруженных сил Украины, сообщили немецкие СМИ.

    Источники Der Spiegel рассказали, что сделку хотят провести через посредников, власти Индии не хотят продавать снаряды в открытую, чтобы не портить отношений с Россией, передает РБК.

    Такие же сделки Германия может заключить и с арабскими странами, добавляет издание. Необходимые запасы боеприпасов, по мнению экспертов, могут быть найдены у некоторых африканских стран и балканских государств.

    По оценке спецслужб Германии, не позже июня, а возможно и раньше, ВСУ исчерпают запасы боеприпасов.

    При этом, как заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг, у ФРГ нет нехватки денег на соответствующие закупки: только на 2024 год немецкое правительство выделит 7 млрд евро на оружие для ВСУ. Фрейдинг посетовал на то, что артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны к покупке в мире.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что государства Запада на фоне недостатка собственных боеприпасов, которые они могут отправить Украине, ищут их в третьих странах.

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    29 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией

    В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация

    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация.

    «Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима, будет расценена как ее оккупация. Франция будет воспринята как сторона конфликта и агрессор», - цитирует Шеремета РИА «Новости».

    Депутат добавил: идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима», она не спасет «утопающего и готового хвататься за соломинку Зеленского», так как французам еще предстоит «познать разочарование от украинского режима, уже настигшего соседнюю Польшу».

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.

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    28 февраля 2024, 09:49 • Новости дня
    Захарова рассказала об «обратном сигнале» заявления Макрона по Украине
    Захарова рассказала об «обратном сигнале» заявления Макрона по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск западных стран на Украину вызвало шок у его соратников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В эфире радио Sputnik она обратила внимание, что представители высшего руководства натовских стран, лидеры государств, главы внешнеполитических ведомств и министерств обороны стали отмежевываться от заявления Макрона.

    Никто из соратников Макрона, по словам Захаровой, так и не понял, зачем он выступил с таким заявлением. Так, по одной из версий, которая прозвучала в западных СМИ, он просто «заполнял эфир» – поддержал киевский режим в условиях финансовой паузы со стороны Вашингтона. Макрон, согласно этой версии, ожидал, что заявление станет «воодушевляющим сигналом» для ВСУ. Однако, по словам Захаровой, Киев получил «обратный сигнал», когда с опровержениями стали выступать представители стран НАТО.

    «Сначала использовали Украину, а потом предавали, и будут использовать и предавать и дальше», – подчеркнула дипломат.

    Захарова добавила, что Макрон, делая такое заявление, не принял во внимание позорную страницу истории собственной страны. Она напомнила, что в 1945 году солдаты французской дивизии СС «Шарлемань» обороняли бункер Гитлера.

    «Эти скандалы с коллаборационистом Гунькой в Канаде всем уже показали, из чего соткан этот самый Зеленский и киевский режим», – отметила она, добавив, что внутри него – «нацистская начинка», которую и собирался защищать Макрон.

    По ее словам, президенту Франции следовало бы лучше знать историю, чтобы не «вляпываться» таким образом.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Макрона, предупредил, к чему может привести «бонапартизм» в этой стране.

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    26 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    Макрон признал резкое ухудшение положения ВСУ
    Макрон признал резкое ухудшение положения ВСУ
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на фронте для Украины стремительно ухудшается, ее союзникам необходимо активизировать усилия в вопросе оказания помощи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Положение Украины на фронте все более и более тяжелое», – сказал Макрон на открытии конференции по поддержке Украины в Елисейском дворце, передает ТАСС.

    Французский лидер призвал партнеров Киева «проявить больше активности» в деле поддержки Украины, подчеркнув, что это «предполагает принятие сильных решений».

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о риске эскалации на Украине.

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    27 февраля 2024, 02:27 • Новости дня
    Страны Запада решили создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет

    Макрон сообщил о решении стран Запада создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет

    Страны Запада решили создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет
    @ The Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Участники конференции по поддержке Украины в Париже решили создать коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон рассказал о решении создать «девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия». Коалиция создается, чтобы «привлечь все страны», у которых есть соответствующие возможности, и «начать поставки новых вооружений».

    Макрон указал, что сейчас сформировано уже восемь коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что Париж не ведет переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты, занимается подготовкой пилотов.

    Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на конференции обсуждали «промышленное сотрудничество с Украиной». По его словам, «речь идет хотя бы о ракетной промышленности». Дуда заявил, что «можно передать Украине современные технологии, которыми обладают западные страны». Как подчеркнул президент Польши, это позволит Украине «производить более современные ракеты».

    Дуда также выразил надежду, что в ближайшее время «общими усилиями» удастся «подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины». По его словам, «было одно очень конкретное предложение». Раскрывать подробности он отказался.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.

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    27 февраля 2024, 14:30 • Новости дня
    Медведев: У Макрона недержание речи

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, который допустил возможность отправки на Украину войск НАТО, страдает от двух недугов: сначала ему, вероятно, «ударила в голову моча», а после случилось «недержание речи».

    «Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза России отметил, что «обладатель ордена Почетного легиона» себя не бережет.

    Медведев также высказал предположение, что Макрону стоит сменить рацион, отказавшись от устриц и шампанского, поскольку «не мальчик ведь уже».

    «Словесный энурез в его возрасте опасен. Да и окружающим не нравится. Запах, знаете ли…» – заключил он.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять своих военных на украинскую территорию.

    В России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как включение альянса в прямые боевые действия и как объявление войны нашей стране.

    Коментарии (13)
    27 февраля 2024, 11:49 • Новости дня
    Германия решила продолжить расследование подрывов «Северных потоков»

    Генпрокуратура Германии решила продолжить расследование подрывов «Северных потоков»

    Германия решила продолжить расследование подрывов «Северных потоков»
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральная прокуратура Германии сообщила, что продолжает расследование подрывов «Северных потоков».

    В ведомстве при этом не стали раскрывать, получали ли от Швеции и Дании, которые прекратили следственные мероприятия, какие-либо промежуточные итоги, передает ТАСС.

    В Кремле накануне заявили, что решение полиции Дании прекратить расследование диверсий на «Северных потоках» вызывает «абсолютнейшее изумление».

    Напомним, президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону признавался, что молчание Германии по поводу диверсии на «Северных потоках» его удивляет. Он отмечал, что нынешние власти этой страны руководствуются не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. При этом, говорил глава государства, Россия готова поставлять голубое топливо Германии по «Северному потоку – 2», «одна труба жива-здорова», напоминал он. Однако Германия этот путь не открывает. Руководство Германии некомпетентно, заявлял президент.

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    26 февраля 2024, 15:48 • Новости дня
    Уроженка Ирана завоевала титул «Мисс Германия»

    Уроженка Ирана Апаме Шенауэр завоевала титул «Мисс Германия»

    Уроженка Ирана завоевала титул «Мисс Германия»
    @ Star-Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети обсуждают итоги конкурса «Мисс Германия – 2024», в котором одержала победу 39-летняя активистка с иранскими корнями Апаме Шенауэр.

    Шенауэр родилась в Тегеране, она является активисткой борьбы за права женщин с миграционными корнями, пишет «Комсомольская Правда».

    Ранее победа украинки Каролины Шиино в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев. Впоследствии модель отказалась от титула.

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    28 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Совфеде жестко раскритиковали заявление МИД Франции об отправке военных на Украину

    Сенатор Климов: Запад не избежит ответственности после отправки военных на Украину

    В Совфеде жестко раскритиковали заявление МИД Франции об отправке военных на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    На руководящих постах в Европе оказались недальновидные политики, поскольку настоящих профессионалов там просто «выкорчевали». Однако Европе стоит понять, что при отправке иностранных военных на Украину они не смогут избежать ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте.

    «Складывается впечатление, что французский министр иностранных дел просто глуп. К сожалению, в руководстве европейских стран – в том числе и во Франции – оказалось довольно много таких недальновидных политических деятелей», – считает сенатор Андрей Климов. По его мнению, этих людей намеренно продвигали на руководящие должности и серьезные посты. При этом настоящих патриотов Франции, опытных и мудрых, обладающих профессиональными знаниями, «выбраковывали, подставляли, выкорчевывали», добавил собеседник.

    «Поэтому теперь в Париже сидят псевдополитические деятели вроде Сежурне, которые ведут свою страну, свой народ к катастрофе», – подчеркнул парламентарий. Он признался, что заявление, сделанное главой МИД Франции, вызывает у него неприязнь. «Когда рядом с вами кружит надоедливый комар, вы от него сперва отмахиваетесь, а потом прихлопываете. Французское руководство – то самое кровососущее насекомое», – считает Климов.

    «Однако европейским политикам стоит понять одну вещь – избежать ответственности в случае, если сценарий с отправкой на Украину западных военных будет реализован, у них не получится», – заключил спикер.

    Ранее руководство Франции допустило присутствие западных военных на территории Украины для оказания некоторых видов помощи, но без их непосредственного участия в конфликте с Россией. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне в ходе заседания Национального собрания (нижней палаты парламента). Он призвал предусмотреть новые действия для поддержки Киева, которые отвечали бы конкретным запросам.

    В качестве примера политик привел операции по разминированию, по обеспечению кибербезопасности, а также производство вооружений на украинской территории. «Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории без пересечения черты соучастия в конфликте», – считает Сежурне.

    Это заявление последовало после слов Эммануэля Макрона, который допустил, что западные войска могут быть отправлены на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в динамике ничего исключать не следует. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну», – заявил президент Франции по итогам саммита по поддержке Киева.

    Однако его коллеги по НАТО поспешили откреститься от идеи. США, Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия заявили, что не намерены направлять на Украину свои войска. И даже генсек альянса Йенс Столтенберг заверил в отсутствии таких планов. Во Франции заявление президента и вовсе назвали «безумием». Газета ВЗГЛЯД писала о том, с чем связано ужесточение риторики Макрона.

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    27 февраля 2024, 06:59 • Новости дня
    DPA заметило нежелание Шольца говорить о «победе Украины»

    DPA указало на стремление Шольца избегать в выступлениях слов о «победе Украины» в конфликте с Россией

    DPA заметило нежелание Шольца говорить о «победе Украины»
    @ Chris Emil Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц говорит о том, что Россия не должна одержать победу в конфликте с Украиной, но избегает заявлений о том, что Украина должна победить.

    На конференции, организованной агентством DPA, Шольц подтвердил, что «придерживается той формулировки, которую выбрал» – он призвал помешать России «выиграть», передает ТАСС.

    Хотя Шольц поддержал резолюцию Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии, в которой говорилось о важности того, чтобы «Украина выиграла эту оборонительную борьбу», в своих выступлениях канцлер избегает данной формулировки, указывает DPA. Подчеркивается, что с самого начала российской специальной военной операции на Украине Шольц говорит только о недопустимости победы России.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.


    Коментарии (2)
    27 февраля 2024, 12:50 • Новости дня
    Ле Пен осудила «играющего в полководца» Макрона

    Ле Пен сочла неосторожными слова Макрона о возможности отправки войск на Украину

    Ле Пен осудила «играющего в полководца» Макрона
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину являются неосторожными, заявила глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    «Не знаю, все ли осознают серьезность этого заявления», – сказала она.

    По словам политика, Макрон «играет в полководца» и беспечно говорит о жизни «наших детей», передает ТАСС. Ле Пен подчеркнула, что это является вопросом мира или войны во Франции.

    Напомним, Макрон заявил, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.

    Коментарии (8)
    26 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    Зеленский заявил о переговорах с Францией по поставкам истребителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев и Париж обсуждают возможность поставки украинской стороне боевых самолетов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский подтвердил журналистам переговоры, но не сообщил никаких подробностей о ходе переговоров, сообщает ТАСС.

    Ранее Украина попросила у Франции истребители Mirage 2000.

    Напомним, Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. Это даже стало причиной политического скандала между Парижем и Берлином.

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    27 февраля 2024, 16:40 • Новости дня
    Лавров дал совет Макрону

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал политикам, кто как президент Франции Эммануэль Макрон говорит о возможности отправки западных военных на Украину, «употребить голову» на более рациональные и безопасные для Европы мысли.

    Лавров, комментируя слова Макрона, который не исключил появления западных войск на территории Украины, заявил, что кто такие мысли допускает в своей голове, должен «все-таки эту голову употреблять» на более безопасные мысли, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если западные войска будут отправлены на Украину, прямое военное столкновение России и НАТО станет неизбежным.

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    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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