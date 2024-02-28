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    28 февраля 2024, 18:00 • В мире

    Чего стоят обещания Шольца про ракеты для Украины

    Чего стоят обещания Шольца про ракеты для Украины
    @ Sven Eckelkamp/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Немецкий канцлер Олаф Шольц публично провозглашает, что категорически против поставок дальнобойных ракет «Таурус» киевскому режиму. Какими характеристиками обладает это оружие, почему ряд других немецких политиков настаивают на том, чтобы предоставить их Киеву, и долго ли Шольц сможет сопротивляться такому давлению?

    Украина не получит крылатые ракеты «Таурус» немецкого производства. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    По его словам, ракеты должны обслуживать и программировать военнослужащие Бундестага. И при нахождении на украинской территории немецкие военнослужащие могут быть убиты или же вовлечены в боевые действия против России. «Совершенно очевидно, что на украинской земле не будет немецких солдат. И я также стою за то, чтобы не было участия нашей страны и военных структур нашей страны в этой войне», – говорит Шольц.

    Он четко дал понять, что не пойдет по пути Парижа и Лондона (которые уже поставили Украине свои ракеты SCALP и Stormshadow, а значит, и своих специалистов). «То, что делают англичане и французы в плане управления целями и сопровождения, невозможно сделать в Германии», – резюмировал канцлер. Иначе говоря, Шольц публично признает, что для России поставки этих ракет станут красной линией, и переходить он ее не намерен.

    Дальность «Таурусов» составляет 500 километров, и киевский режим может использовать их не только для атаки на Крым. Москва, напоминаем, находится в 450 километрах от текущей линии российско-украинской границы. И если Киев будет бить этими ракетами, которые на земле обслуживают немецкие военнослужащие, то Москва действительно может расценить это как casus belli (даже без учета исторических параллелей). Повод для войны, которая для Германии может стать последней.

    Вопрос в том, насколько эта позиция действительно железобетонная? Сам Шольц в разговорах со своими однопартийцами якобы сказал, что до тех пор, пока он остается канцлером, о поставках ракет «Таурус» на Украину не может идти и речи. Но как долго он может упираться в своем нежелании? Это зависит прежде всего от ряда немецких внутриполитических обстоятельств.

    Тонкий баланс немецкого «Светофора»

    Канцлер Шольц, напомним, правит Германией не единовластно, а в составе так называемой светофорной коалиции – альянса «красных» Социал-демократов (СДПГ), «желтых» Свободных демократов и «зеленых» Зеленых. В ракетном вопросе Шольц опирается и на общественное мнение. 56% немцев выступают против поставок ракет «Таурус», тогда как лишь 35% поддерживают эту идею. Однако если разделить опрос по партийным сегментам, то цифра будет несколько иная. Среди избирателей СДПГ преобладают противники поставок (41% за, 46% против).

    «Потому что рост военных расходов бьет по их карману. Потому что они критичны к США. Потому что опасаются прямого втягивания Германии в войну. Потому что партия годами выступала за сохранение хотя бы минимального сотрудничества с Россией. Потому что им не нравится та неонацистская власть, которая сидит на Украине», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. Избиратели партнеров по «светофорной» красно-желто-зеленой коалиции в массе своей за поставки (48% за против 46% у Свободных демократов и 52% против 34% у Зеленых).


    Собственно, эти партнеры уже критикуют Шольца. «Немецкие солдаты не нужны на украинской земле «Таурусу». Заявление канцлера является ложью», – утверждает представительница СвДП и глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Зеленые чуть менее категоричны, но все равно против. «Никто из тех, кто поддерживают передачу ракет «Таурус», не хотят, чтобы Германия стала участницей войны. Но для мира в Европе и за ее пределами важно, чтобы Украина выиграла эту оборонительную войну», – заявила вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эркардт.

    Не согласна с Шольцем и ведущая оппозиционная партия ХДС/ХСС. Ее представитель, бывший председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что поставки ракет «стратегически важны, поскольку они позволяют украинцам уничтожать позиции на оккупированных территориях, не приближаясь к линии фронта», а также «защитят солдат и мирное население».

    По сути, единственной партией, которая поддержала отказ Шольца, является Альтернатива для Германии, лишь 13% избирателей которой выступают за поставки ракет. Но их мнение Шольцу не особо интересно.

    Таким образом, канцлер и его Социал-демократы оказались в политическом одиночестве. Может показаться, что Свободные демократы и Зеленые могут просто его продавить, угрожая развалом коалиции. Однако на самом деле с этой стороны Шольцу ничего не угрожает – ведь все три партии находятся в одной лодке, и если она затонет, то замены они не найдут.

    «Ни одна из партий – участниц этой коалиции не имеет шансов на следующих выборах повторить предыдущий успех. Так что они очень ценят тот факт, что они пока еще могут держать коалицию. Поэтому любые противоречия, которые между ними только могут быть, откладываются в долгий ящик», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    В этом смысле внутриполитический расклад в Германии по поводу поставок ракет «Таурус» парадоксален. Партнеры по коалиции нещадно критикуют Шольца, называют его лжецом. А немецкая пресса смеется над всем этим бардаком. «Немецкая постановка «Таурус» снова стала частью репертуара берлинского светофорного правительства. Он имеет черты трагикомедии, но теперь скатывается к смущающему гротескному политическому театру», – пишет одно из немецких СМИ. Однако коалиции при этом ничего не угрожает.

    Вопрос субъектности

    Однако на решения, принимаемые в Германии, могут влиять американцы. «Существует мнение, что когда Шольц был мэром Гамбурга, то он не во всем был чистоплотен и стал объектом шантажа. Поэтому выполняет любой приказ США, хоть и без энтузиазма», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Да и реноме у Шольца такое, что вряд ли Вашингтон готов с его мнением считаться. «Эти политики слишком слабые и непрофессиональные, чтобы что-то отстаивать. О чем тут говорить, если Шольц явно уступает по влиянию и Рютте, и Макрону. В лучшем случае он в ЕС – политик номер три. А пожалуй, четыре – еще и Орбан стоит выше», – говорит Вадим Трухачев.

    На сегодняшний день указаний Берлину поставлять «Таурус» Украине из Вашингтона не было – но, по всей видимости, лишь потому, что это не соответствует американской (а также немецкой) стратегии. «Запад (и многие там об этом говорят) поставляет помощь Украине и вооружений столько, чтобы она не проиграла, но и не победила. Своего рода позиция сдержанной помощи. Она доминирует у немцев и у американцев», – поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Однако не исключено, что если Российская армия продолжит наступать, киевскому режиму понадобится больше различных вооружений, в том числе и немецких ракет. «По мере отодвигания линии фронта на запад вероятность поставок ракет «Таурус» увеличится», – уверен Вадим Трухачев.

    И не только потому, что потребуют американцы. Канцлер Шольц не хочет вовлечения Германии в войну – но в то же время он не хочет и российской победы на Украине. По мнению ряда экспертов в Германии, в случае этой победы она и Европа в целом потеряют даже шансы на обретение суверенитета.

    «Они понимают, что когда придет время завершать конфликт, то за столом переговоров окажутся русские и американцы, которые будут договариваться о европейской безопасности без европейцев. Как это было, например, в Ялте в 1945-го, или на Мальте в 1989-го, или как Сергей Лавров и Энтони Блинкен вели переговоры в Женеве. И единственный вариант избежать новой потери европейской субъектности – это одного из внешних действующих лиц устранить. Поэтому стратегическое поражение России видится в Европе как важный элемент обретения Европой – сообществом стран с населением более полумиллиарда человек – этой субъектности», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    В России – да и среди ряда немецких экспертов – происходящее видится прямо противоположным образом. Победа РФ как раз позволит обрести Германии и прочим хоть какой-то суверенитет от Вашингтона. Позволит создавать систему коллективной безопасности в Европе.

    Однако у нас с европейцами зачастую разное понимание суверенитета. Мы понимаем под этим наше право вершить самостоятельно свою судьбу, а для Европы это лишь право быть услышанными и учтенными в Вашингтоне. И ради того, чтобы это право обрести, Германия вполне может решиться на поставки ракет – как раньше уже решилась на отправку в России танков с крестами на башнях.

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