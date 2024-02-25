Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
На Украине заявили об отсутствии носителей и инфраструктуры для Taurus
У Украины отсутствуют носители и соответствующая инфраструктура для использования немецких крылатых ракет Taurus, заявил председатель совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Как указал Тимочко в эфире телеканала «Рада», даже эти Taurus нужно с чего-то пускать, но их, к сожалению, невозможно быстро унифицировать с теми пусковыми установками, которые есть у ВСУ, передает РИА «Новости».
По его словам, техническая возможность запускать указанные ракеты есть со шведских истребителей Gripen. Однако в случае передачи этих самолетов Украине необходимо, утверждает он, подготовить летные экипажи и наземные службы, что потребует много времени и согласований.
Ранее в Германии проголосовали против передачи ракет Taurus Украине, несмотря на то, что вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения».