У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.3 комментария
Bild: Германия передала ВСУ непригодные к бою БТР
Bild: Германия передала ВСУ непригодные к бою БТР по завышенной стоимости
Германия поставила ВСУ бронированные машины пехоты, практически бесполезные во время боевых действий, машины пригодны только для использования в тылу, пишет Bild.
Германия поставила Украине 66 произведенных в третьих странах бронированных внедорожников BATT UMG с отсутствием класса защиты от попаданий ракет и мин, заплатив за них цену в три раза выше положенной. Единственной защитой, которой располагают автомобили, является стрелковая, подтвердили изданию в министерстве обороны Германии.
Bild со ссылкой на документы пишет, что на мировом рынке бронемашины APC от TAG стоят около 200 тыс. евро, а Минобороны Германии заплатило за них по 600 тыс. евро за штуку, передает RT.
В публикации обращается внимание, что БТР изначально должны были собираться немецкой фирмой Flensburger Fahrzeugbau (FFG) на шасси от американских Ford и с использованием компонентов американского концерна The Armoured Group (TAG). Но FFG передала заказ немецкой «дочке» TAG, которая через сеть посредников в США отправила заказ TAG Middle East в ОАЭ, передает РИА «Новости».
После сборки 66 автомобиля затем были направлены на Украину, но нет подтверждения, что готовые авто прошли инспекцию на заводе FAG в немецком Фленсбурге.
В мае прошлого года Берлин объявил о поставке украинским войскам 66 таких БТР, поставки начались в октябре 2023 года, всего Киеву было передано 48 машин.
Ранее украинский пленный рассказал о проблемах с американским БТР Stryker. По его словам, ВСУ получили сломанные машины.