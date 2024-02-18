Bild: Германия передала ВСУ непригодные к бою БТР по завышенной стоимости

Tекст: Вера Басилая

Германия поставила Украине 66 произведенных в третьих странах бронированных внедорожников BATT UMG с отсутствием класса защиты от попаданий ракет и мин, заплатив за них цену в три раза выше положенной. Единственной защитой, которой располагают автомобили, является стрелковая, подтвердили изданию в министерстве обороны Германии.

Bild со ссылкой на документы пишет, что на мировом рынке бронемашины APC от TAG стоят около 200 тыс. евро, а Минобороны Германии заплатило за них по 600 тыс. евро за штуку, передает RT.

В публикации обращается внимание, что БТР изначально должны были собираться немецкой фирмой Flensburger Fahrzeugbau (FFG) на шасси от американских Ford и с использованием компонентов американского концерна The Armoured Group (TAG). Но FFG передала заказ немецкой «дочке» TAG, которая через сеть посредников в США отправила заказ TAG Middle East в ОАЭ, передает РИА «Новости».

После сборки 66 автомобиля затем были направлены на Украину, но нет подтверждения, что готовые авто прошли инспекцию на заводе FAG в немецком Фленсбурге.

В мае прошлого года Берлин объявил о поставке украинским войскам 66 таких БТР, поставки начались в октябре 2023 года, всего Киеву было передано 48 машин.

Ранее украинский пленный рассказал о проблемах с американским БТР Stryker. По его словам, ВСУ получили сломанные машины.