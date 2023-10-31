Украинский пленный рассказал о проблемах с американским БТР Stryker

Пленный ВСУ рассказал, как его подразделению поставили сломанные БТР Stryker

Tекст: Дмитрий Зубарев

При эксплуатации техники бойцы ВСУ сталкивались с постоянными проблемами, одну из четырех машин сразу разобрали на запчасти, вторая после прибытия в расположение уехала на ремонт, передает РИА «Новости». Роте, в которой служил Мурга, прислали еще две машины, которые были уничтожены силами ВС России при попытке выполнить боевую задачу.

По словам Мурги, в первый же выезд один или два «Страйкера» сожгли ПТУРами (противотанковыми управляемыми ракетами), еще один сам просто загорелся в лесопосадке и из него выносили боеприпасы, чтобы не взорвался. Пленный добавил, что в итоге один «Страйкер» остался плюс-минус на ходу, но и у него была проблема с пулеметом, который мог максимум сделать 10-15 выстрелов.

По его словам, сослуживцы, обслуживающие американскую технику, жаловались, что на базе НАТО в Германии, где проходило обучение расчета и формировались партии оружия для Киева, со «Страйкеров» были сняты все необходимые для боевых действий компоненты, и рота собеседника Мурги получила «голые» машины.

«Еще у него проблема, что он по грязи вообще не едет, по песку еще что-то из себя представляет, но буквально одна лужа воды... Мы приехали в Запорожье, первый дождь, и он не ездит. Именно сами немцы снимают с них «обвесы». Водители все жаловались, что даже бронестекла перед водителем стоят, снимают, дополнительную керамическую броню снимают, оставляется просто голый «Страйкер», – посетовал он.

Ранее расчет БПЛА российского армейского спецназа «Осман» прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил американский колесный бронетранспортер Stryker на Запорожском направлении.