Кризис принуждает немцев экономить на всем

Tекст: Станислав Лещенко

Германия стремительно беднеет – об этом заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер. «Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста», – признал министр. В 2023 году германский ВВП сократился на 0,3% – и продолжает сокращаться.

Показатель инфляции в Германии за 2023 год остановился на отметке 5,9% (он, правда, оказался меньше, чем в 2022 году, когда были достигнуты 6,9%). Результаты очередного инфляционного скачка сказались, в частности, на росте цен на продукты (+12,4 %). Цены на энергоносители в 2023-м выросли в среднем на 5,3% (после роста на 29,7% в 2022 году). Стоимость природного газа на 14,7%, а электроэнергии – на 12,7% больше, чем в 2022 году.



И процесс продолжается – так, в январе 2024-го издание Bild сообщило, что цены на отопление в Германии растут такими скачками, что люди приходят в отчаяние. Зачастую единственное, что им остается, закутываться по уши и добиваться выплат от государства.

56-летняя жительница Гамбурга Кристина Мюллер поделилась подробностями нынешнего невеселого житья-бытья. «Она дрожит, сидя на диване – несмотря на то, что на ней четыре слоя одежды, – описывают быт женщины немецкие журналисты. – Зимой столбик термометра в ее квартире никогда не поднимается выше 17 градусов. Женщина экономит на отоплении, чтобы ее счета не стали еще больше – потому что она, получив по почте свой последний счет, ощутила легкое головокружение: 2849,78 евро дополнительных платежей и увеличение ежемесячной платы до 452 евро. При этом она даже сократила свое потребление на 20% и до этого платила «всего» 80 евро в месяц. Это одним махом увеличение на 465%».

Мюллер говорит: «Это грабеж под прикрытием энергетического кризиса». Мюллер имеет инвалидность, но ее небольшая пенсия никак не может покрыть всех нынешних расходов.

Впрочем, Кристина Мюллер не одинока в своих бедах – они так или иначе коснулись жителей всего гамбургского района Мюммельманнсберг. Так, 88-летний Герхард Бусторфф жалуется: «То, что мы с женой откладывали на старость и нужды, мы теперь тратим на отопление». Он вынужден отдавать за тепло в доме 320 евро в месяц.

Однако зачастую лица, призванные защищать интересы потребителей, знать не хотят об их бедах. Ян Борнеманн из консультационного центра для потребителей в Гамбурге вообще ставит под сомнение нынешнюю сверхвысокую стоимость отопления. «Цены на энергию достигли пика в 2022 году, но с тех пор значительно снизились», – отрицает Борнеманн очевидное.

Действительно, Германию, если верить экономистам, в 2024 году снова ждет взрывной рост цен на центральное отопление. Дело в том, что с января в стране отменен порог цен на энергоносители. Кроме того, правительство увеличило налог на выбросы CO2, который тоже ляжет на кошельки потребителей. С марта же правительство желает вернуть НДС на отопление по полной ставке – 19% вместо нынешних льготных 7%.

Массовые протесты



В результате страну сотрясают забастовки. Все слышали об акциях протеста германских фермеров, но кроме них активно протестуют и представители других отраслей. На днях забастовку объявили сотрудники службы безопасности 11 немецких аэропортов, что привело к массовым ограничениям воздушного движения. Профсоюз также призвал к забастовке среди наземного персонала аэропорта Гамбурга, которая состоялась в минувшую пятницу.

Недавно проводили стачку и машинисты поездов государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn. 2 февраля десятки тысяч сотрудников 130 муниципальных транспортных предприятий тоже откликнулись на призыв профсоюза и не вышли на работу: автобусы и трамваи остались в депо. Сотрудники отрасли жалуются на непосильную нагрузку и требуют сокращения количества рабочих часов при сохранении заработной платы, увеличения периодов отпусков или предоставления дополнительных выходных.

А 7 февраля в Германии из-за забастовки наземного персонала попали под отмену 80-90% запланированных авиарейсов. Работа встала в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Гамбурга, Берлина и Дюссельдорфа. Бастующие потребовали повышения зарплат сотрудникам аэропортов. Представители Lufthansa, правда, недоумевают: дескать, ведь недавно зарплаты уже поднимали. Но профсоюз требует еще.

Впрочем, проблему персонала, внезапно превратившегося в отягощение, зачастую решают очень просто: постоянно приходят сообщения о все новых и новых увольнениях – причем к этой мере вынуждены прибегать даже те предприятия и учреждения, которые еще недавно казались всем оплотом незыблемости. Так, в феврале 2024-го стало известно, что Deutsche Bank сократит 3,5 тыс. своих сотрудников. Причина – уменьшение прибыли крупнейшего немецкого банка на 14% (до 4,9 млрд евро), в связи с чем ему стало невозможно поддерживать прежнюю численность персонала.

Cокращения вынуждены практиковать все больше известных немецких компаний. Так, компания Bosch планирует к концу 2025-го ликвидировать 1,5 тыс. рабочих мест на предприятиях в Баден-Вюртемберге. Руководство Bosch обещает, что увольнять будет в первую очередь офисных клерков, а не работников цехов. Автомобильный концерн ZF к 2030 году ликвидирует как минимум 12 тысяч, а возможно и 18 тыс. рабочих мест. В свою очередь концерн по производству программного обеспечения SAP SE заявляет, что хочет сократить 8 тыс. рабочих мест на своих предприятиях по всему миру.

Химический гигант Bayer тоже предупреждает о грядущих массовых увольнениях, но пока не называет точной цифры. Не называет их и телекоммуникационное госпредприятие Deutsche Telekom: однако журналисты пронюхали, что эта участь там грозит двум тысячам человек.

Обнищание населения закономерно идет бок о бок с его криминализацией. Как следует из ответа германского министерства внутренних дел, подготовленного на запрос парламентской фракции оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», в прошлом году в стране было зарегистрировано 1160 случаев насилия с применением ножа. Это свыше чем на 30% больше, чем в 2022 году (882 случая).

Экономить на всем



Полиция же с ловлей преступников справляется не очень хорошо. Стражи порядка жалуются на плохое оснащение. Красноречивый пример: треть полицейских машин Берлина (186 автомобилей) сейчас не на ходу. Причины разные: то нет шин, то испорчены тормоза и электроника, то просто машина слишком старая. Однако денег у полиции нет – не то что на новые машины, но даже на оплату труда механиков, дабы починить старые. При сохранении такой тенденции скоро столичным стражам порядка придется ловить преступников исключительно пешком.

Кризис в Германии настолько всеобъемлющий, что его влияние ощущается в самых разных сферах – например, в столь специфической, как смертность на производстве.

Если верить изданию Spiegel, то каждые пять дней на строительных площадках ФРГ умирает один рабочий. В 2022 году количество несчастных случаев составило 100 тысяч, из них 74 – с летальным исходом. Причина комплексная: из-за кризиса подрядчики экономят на материалах, используют неисправное оборудование, не следят за состоянием строительных лесов и т. д.

Хромает и здравоохранение: по данным Германского федерального союза фармацевтических ассоциаций (ABDA), за 2023 год в стране закрылись 559 аптек – и открылись всего 62 новые. В последний раз такое здесь наблюдали аж в послевоенном 1949-м. Сегодня в государстве насчитывается 17 571 аптека – самый низкий показатель в истории ФРГ.

Причина закрытий – растущие расходы и отсутствие экономической поддержки от государства в и без того неблагоприятной финансовой обстановке.

Дальше, как предполагается, будет только хуже. «Для нового поколения фармацевтов открытие аптеки становится все менее привлекательным из-за отсутствия экономических перспектив», – говорит глава ABDA Регина Овервининг.

Слово 2024 года в Германии – экономия. Издание Handelsblatt жалуется, что после короткого промежутка, связанного с новогодними праздниками, потребительские настроения в Германии снова резко упали. Экономический кризис и неблагоприятная геополитическая обстановка (германское руководство усердно запугивает бюргеров грядущей войной с Россией), а также продолжающаяся высокая инфляция вызвали массовое беспокойство и помешали улучшению потребительских настроений. Люди сейчас не стремятся делать крупные покупки, как то автомобили, мебель или холодильники. Немцы предпочитают тратить деньги на самое насущное и ждут возвращения хороших времен – но никто не берется предсказать, когда они настанут вновь.

