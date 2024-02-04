Германия разонравилась немцам

Вадим Трухачёв
ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине
Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.
Геворг Мирзаян
Америка не выдержала бремя лидерства
США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.
Борис Акимов
Фермеры Западу больше не нужны
Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.