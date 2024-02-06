До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Глава Минфина Германии: Страна становится беднее
Министр финансов ФРГ Линднер назвал Германию беднеющей страной
Германия становится беднее, поскольку не может обеспечить экономический рост, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью агентству Bloomberg.
По его словам, Германия больше неконкурентоспособна, страна беднее, потому что у нее нет экономического роста, передает РИА «Новости».
По словам Линднера, в Германии сейчас наблюдается рекордный уровень издержек на соблюдение бюрократических проектов.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем.