Глава Минфина Германии: Страна становится беднее

Министр финансов ФРГ Линднер назвал Германию беднеющей страной

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, Германия больше неконкурентоспособна, страна беднее, потому что у нее нет экономического роста, передает РИА «Новости».

По словам Линднера, в Германии сейчас наблюдается рекордный уровень издержек на соблюдение бюрократических проектов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем.