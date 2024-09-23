Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.

Приведет ли шторм на рынке нового жилья к падению цен В два раза рухнули продажи новостроек в Москве в августе, причем еще до последнего повышения ключевой ставки Центробанком. На треть упали и продажи на вторичном рынке. Чем объясняется такой провал продаж и поможет ли он снизить цены на жилье? Подробности Перейти в раздел

Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности Перейти в раздел

Отражать атаки украинских БПЛА помогает наследие СССР Почти каждый день (а точнее, ночь) ПВО ВС РФ отражает атаки украинских БПЛА на мирные российские города. Главной целью ВСУ традиционно является столица нашей страны и московский регион в целом. Как устроена система ПВО Москвы, сколько в ней зенитно-ракетных комплексов и что такое система эшелонированной обороны? Подробности Перейти в раздел

Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград Военное руководство Эстонии заявляет о необходимости создания планов блокады Финского залива, а значит, российского Балтийского флота и Петербурга – точно так же, как это было сделано во время Великой Отечественной фашистской Германией. Почему к этой угрозе стоит отнестись со всей серьезностью и что нужно сделать, чтобы ее эффективно купировать? Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел