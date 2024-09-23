Кто заменит Шольца во главе Германии

Сергей Худиев
Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия
Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.
Тимофей Бордачёв
Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания
Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.
Борис Акимов
Как нам научиться мыслить по-русски
Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».