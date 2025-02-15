Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
На Мюнхенской конференции Мерца ошибочно назвали канцлером
Модератор на Мюнхенской конференции назвала Фридриха Мерца канцлером
Во время Мюнхенской конференции по безопасности модератор по ошибке назвала кандидата на пост канцлера Фридриха Мерца канцлером, вызвав смех в зале.
Как сообщает РИА «Новости», на Мюнхенской конференции по безопасности модератор ошибочно назвала кандидата в канцлеры от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца канцлером. Это вызвало смех у участников конференции.
Модератор, осознав свою ошибку, быстро исправилась, сказав: «Канцлер... простите, председатель». В ответ на это Мерц с улыбкой поблагодарил за такой комплимент, начав свою речь с благодарности: «Прежде всего, спасибо вам за комплимент».
Фридрих Мерц является фаворитом в предвыборной гонке в Германии. Согласно последним опросам, его партия ХДС/ХСС имеет рейтинг около 30%. Для сравнения, правая партия «Альтернатива для Германии», занимающая второе место, может рассчитывать только на 20-22% голосов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ХДС Фридрих Мерц счел недопустимыми переговоры по урегулированию конфликта на Украине без участия Европы. Также сообщалось, что Олаф Шольц оценил свои шансы на переизбрание канцлером Германии в 60 процентов. Мерц призвал Европейский союз сплотиться и «не быть карликом» перед Вашингтоном.