Олаф Шольц оценил свои шансы на переизбрание канцлером Германии в 60%

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, канцлер Германии Олаф Шольц высказался о своих шансах на переизбрание на пост главы правительства.

В интервью немецким журналистам политик отметил, что оценивает свои перспективы на уровне 60%. Он подчеркнул, что многие избиратели все еще не определились с выбором, что может повлиять на исход выборов.

Шольц также отказался детально обсуждать возможные коалиции после выборов, заявив, что это лишь предположения, которые не отражают всей серьезности вопроса.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель заявила, что ЕС в течение трех лет не смог ничего сделать для урегулирования конфликта на Украине. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц призвал ЕС сплотиться и «не быть карликом» перед Вашингтоном.