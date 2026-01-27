В Узбекистане и Армении почтили память жертв блокады Ленинграда

В столицах Узбекистана и Армении прошли акции в честь снятия блокады Ленинграда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошли в Ташкенте сообщили в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане. В столице Узбекистана церемонии прошли на мемориальном комплексе «Братские могилы» и у памятника «Ленинградской монумент», открытого осенью 2025 года.

В акциях памяти приняли участие дипломаты посольства России, представители Россотрудничества, Русского культурного центра, ветеранских и молодежных организаций, а также общественности и СМИ. В сообщении пресс-службы отмечается: «Сегодня, отдавая дань памяти жертвам блокады и выражая уважение всем, кто выстоял, помогал и приближал Победу, мы вновь подтверждаем: память об этих событиях – это основа нашего исторического единства, взаимного уважения и ответственности перед будущими поколениями».

В Ереване к памятнику детям блокадного Ленинграда в сквере Ваагна Давтяна участники митинга возложили цветы, сообщил Российский центр науки и культуры в Армении. Посол России в Армении Сергей Копыркин в выступлении выразил благодарность армянскому народу, принявшему детей из осажденного Ленинграда. Он подчеркнул, что 872 дня блокады стали символом трагедии и подвига советского народа. Возложение цветов также провели представители посольства Белоруссии, мэрии Еревана, Дома Москвы и других организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 января отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в честь 82-й годовщины снятия блокады. На Пискаревском кладбище в Петербурге у монумента Матери-Родины были возложены венки, присланные зарубежными дипломатическими представительствами.



