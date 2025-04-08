Кандидат в президенты Польши Навроцкий выразил недовольство Зеленским

Tекст: Антон Антонов

В своем выступлении Навроцкий отметил, что Польша оказывает значительную экономическую и военную поддержку Украине, но сама оказывается в невыгодном положении из-за решений Еврокомиссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Trwam.

Навроцкий подчеркнул, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Также он напомнил о поддержке, которую украинские беженцы получили от Польши и о помощи, предоставленной украинской армии польским правительством.

«За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», – заявил Навроцкий.

Кроме того, Навроцкий указал на нерешенный вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни на территории Украины. Он выразил надежду, что если будет избран президентом, то сможет наладить отношения с Украиной на принципах партнерства.

Навроцкий подчеркнул важность приоритета польских интересов, заявив: «Во-первых, Польша, во-первых, поляки». Он отметил, что в случае угрозы неравной конкуренции со стороны Украины, он будет защищать польских предпринимателей и фермеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак предложил приобрести или арендовать одесский порт для снижения транспортных издержек сельхозпродукции в Африку. СМИ указывали, что протесты польских фермеров отдалили страну от Украины, изменив политический курс страны, которая долгое время была одним из самых преданных союзников Украины в борьбе против России.